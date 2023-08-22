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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍ 9 ສະບັບ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕົກລົງຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເພາະກິດຄັ້ງທີ 4, ຊຸດທີ XV ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 9 ສະບັບເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
ກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເພາະກິດປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍ 9 ສະບັບ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕົກລົງຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເພາະກິດຄັ້ງທີ 4, ຊຸດທີ XV ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 9 ສະບັບເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ວັນທີ 28 – 30 ສິງຫາ. 

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍ, ເຊິ່ງລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດຄ້າຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຄຫະ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັດປະຈຳຕົວພົນລະເມືອງ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມການປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂັ້ນຮາກຖານ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາກິດຈະກຳປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ເຂດການທະຫານ. ນີ້ແມ່ນບັນດາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຍັງມີຫຼາຍຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນ, ຊຶ່ງສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນທີກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນທີ 5 ຜ່ານມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກໃຫ້ພັດທະນາເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ

ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກໃຫ້ພັດທະນາເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ

ບໍລິສັດຂອງແບນຊິກ ຫຼາຍແຫ່ງ ສົນໃຈເຖິງຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງປະທານສະພາສູງ ແບນຊິກ ຢັ້ງຢືນສະພາສູງ ແບນຊິກ ຈະມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງກ່ວາອີກ.
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