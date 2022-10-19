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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ IPU 145: ຫວຽດນາມ ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.

    

ທ່ານ ຫວູຫາຍຮ່າ, ຫົວໜ້າກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ

(ພາບ: TTXVN)

 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 15 ຕຸລາ, ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຂາດ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍທ່ານ ຫວູຫາຍຮ່າ, ຫົວໜ້າກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄັ້ງຕ່າງໆຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະພັນລັດຖະສະພາໂລກ ຄັ້ງທີ 145 (IPU 145) ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ Kigali, ປະເທດ Rwanda. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືຄົບຄະນະກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ “ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ບັນດາລັດຖະສະພາມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແມ່ນກຳລັງໜູນເພື່ອປ່ຽນແປງໂລກແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍກວ່າ”, ທ່ານ ຫວູຫາຍຮ່າ ຢືນຢັນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກບາງຂໍ້ສະເໜີແນະ: ສືບຕໍ່ສ້າງລະບົບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນໃຫ້ສົມບູນແບບ ສ້າງແລວຕິນິກຳເພື່ອຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະ, ແລກປ່ຽນກັບທ່ານປະທານ IPU, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ IPU ປຶກສາຫາລືບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ IPU ໃນນັ້ນມີສະມາຄົມສະມາຊິກລັດຖະສະພາທົ່ວໂລກ ຄັ້ງທີ 9 ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍົກວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ-ສ.ເກົາຫຼີ ຂຶ້ນເປັນ 100 ຕື້ ໂດລາສະຫະຫັດ ໃນປີ 2023

ຍົກວົງເງິນການຄ້າ ຫວຽດນາມ-ສ.ເກົາຫຼີ ຂຶ້ນເປັນ 100 ຕື້ ໂດລາສະຫະຫັດ ໃນປີ 2023

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສ ເກົາຫຼີ ປາກຈິນ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ.
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