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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງຫຼາຍບັນຫາທີ່ສຳຄັນ

ແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050; ຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບການກວດ, ປີ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ); ບາງບັນຫາກ່ຽວກັບການເງິນ, ງົບປະມານ...
Conférence sur la vulgarisation et la mise en oeuvre de la Résolution du Bureau politique sur les orientations de développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité dans le delta du fleuve Rouge pour 2030, avec une vision pour 2045, le 29 novembre à Hanoï. Photo: VNA

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸ່ຍວັນເກື່ອງ ຫາກໍ່ປະກາດບົດສະຫລຸບຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການກະກຽມຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບແຜນນະໂຍບາຍຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ.

ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຕັດສິນບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນຄື: ແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050; ຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບການກວດ, ປີ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ); ບາງບັນຫາກ່ຽວກັບການເງິນ, ງົບປະມານ...

ກອງປະຊຸມຈັດກຽມຈະດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມັງກອນ 2023; ວາລະໄຂຈະຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 8 ໂມງ 00 ຂອງວັນທີ 5 ມັງກອນ 2023.

ຂໍ້ສະຫລຸບກໍ່ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບໍ່ຈັດການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນເວລາກ່ອນ ແລະ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ. ບັນດາຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ສົມທົບກັບ ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ຈະມີຮູບແບບເໝາະສົມເພື່ອກຳແໜ້ນສະພາບຫາງສຽງ, ຄວາມໃນໃຈ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສົ່ງເຖິງຄະນະຄົ້ນຄ້ວາຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອສະຫລຸບລວມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວາງສະແດງ, ແນະນຳປື້ມເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ວາງສະແດງ, ແນະນຳປື້ມເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ທີ່ງານວາງສະແດງ, ສິ່ງພິມຫຼາຍສະບັບຂຶ້ນກັບໂຄງການຜະລິດຈ່ຳໜ່າຍປື້ມມອບໃຫ້ ສປປ ລາວ ໂດຍໂຮງພິມຈຳໜ່າຍແຫ່ງຊາດ ຊີ້ເທີດ ປະຕິບັດແຕ່ປີ 2018 ມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ແນະນຳເຖິງຜູ້ອ່ານ.
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