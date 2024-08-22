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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ AZEC: ມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມອາຊີ ບໍ່ປ່ອຍອາຍພິດ

ພັດທະນາລະບົບພະລັງງານສີຂຽວ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ຕາໜ່າງໄຟຟ້າພາກພື້ນ; ຊຸກຍູ້ລະບົບພາຫະນະຄົມມະນາຄົມໃໝ່ນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີງແບບຍືນຍົງ…
(ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ສິງຫາ, ຢູ່ ຈາກາກຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີປະຊາຄົມບໍ່ປ່ອຍອາຍພິດອາຊີ (AZEC) ຄັ້ງທີ 2, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ AZEC (ລວມມີ: ອິນໂດເນເຊຍ, ໄທ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ຫວຽດນາມ, ຟີລິບປິນ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ບຣູໄນ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ) ເພື່ອປຶກສາຫາລືຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງບັນດາປະເທດໃນການເດີນຕາມເປົ້າໝາຍການປ່ອຍອາຍພິດລົງເປັນ 0.

        ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ອິນໂດເນເຊຍ Bahlil Lahadalia ໄດ້ສະເໜີ 3 ຂໍ້ລິເລີ່ມສຳຄັນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ວິວັດການຫັນປ່ຽນທິດມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດທີ່ບໍ່ປ່ອຍອາຍພິດ, ລວມມີ: ພັດທະນາລະບົບພະລັງງານສີຂຽວ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ຕາໜ່າງໄຟຟ້າພາກພື້ນ; ຊຸກຍູ້ລະບົບພາຫະນະຄົມມະນາຄົມໃໝ່ນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີງແບບຍືນຍົງ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ

ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ

ນັບແຕ່ປີ 2009, ທາງກະຊວງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງທິດສະດີແບບວິທີ ກ່ຽວກັບການສ້າງລະບົບສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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