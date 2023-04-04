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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງລັດຖະບານກັບທ້ອງຖິ່ນປະຈຳເດືອນມີນາ

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນເດືອນ ມີນາ ແລະ ໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີນີ້, ສະພາບການເສດຖະກິດ, ສັງຄົມສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າ, ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ. ເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິໂດຍພື້ນຖານ.
  ກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງລັດຖະບານກັບທ້ອງຖິ່ນປະຈຳເດືອນເມສາ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງລັດຖະບານກັບທ້ອງຖິ່ນປະຈຳເດືອນ ມີນາ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນເດືອນ ມີນາ ແລະ ໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີນີ້, ສະພາບການເສດຖະກິດ, ສັງຄົມສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າ, ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ. ເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິໂດຍພື້ນຖານ, ບັນດາການດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ, ແຜນລາຍຮັບງົບປະມານຂອງລັດບັນລຸ 30,3%, ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,3% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ; ການສົ່ງອອກເກີນດຸນແມ່ນ 4,07 ຕື້ USD. ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ການທ່ອງທ່ຽວຟື້ນຟູຢ່າງວ່ອງໄວ. ການປະຕິຮູບການບໍລິຫານ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ. ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ; ອະທິປະໄຕແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ ສຳເລັດ ການເຈລະຈາແທດຈິງ ຍົກລະດັບ FTA ກັບ ສິງກະໂປ

ຈີນ ສຳເລັດ “ການເຈລະຈາແທດຈິງ” ຍົກລະດັບ FTA ກັບ ສິງກະໂປ

ແຈ້ງການໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງທີ່ ຈີນ ແລະ ສິງກະໂປ ເຫັນດີຍົກລະດັບການພົວພັນ 2 ຝ່າຍຂຶ້ນເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານມີຄຸນນະພາບສູງ ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ”.
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