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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວສາມັນຂອງລັດຖະບານເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບສະພາບການເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ 2022

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ: ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ຊີ້ນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ມານະພະຍາຍາມ, ຕັດສິນໃຈຢ່າງສູງສຸດເພື່ອປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2023
ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວສາມັນຂອງລັດຖະບານ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນວັນເຊີນ, ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວສາມັນ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເດືອນ ທັນວາ ແລະ ທັງປີ 2022 ຂອງລັດຖະບານ, ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມທາງໄກທົ່ວປະເທດຂອງລັດຖະບານ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ. ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມທາງໄກທົ່ວປະເທດຂອງລັດຖະບານ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ທັນວາ ປີ 2022 ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ດຳເນີນໃນວັນດຽວກັນ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ເຈິ່ນວັນເຊີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ: ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ຊີ້ນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ມານະພະຍາຍາມ, ຕັດສິນໃຈຢ່າງສູງສຸດເພື່ອປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2023 ດ້ວຍທິດນຳ: “ສາມັກຄີ, ມີລະບຽບວິໄນ; ມີຄຸນທາດ, ມີໄຫວພິບ; ເປັນເຈົ້າການ, ປະດິດຄິດສ້າງ; ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ” ດ້ວຍຈິດໃຈຄຳເວົ້າໄປຄຽງຄູ່ກັບການກະທຳ; ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາແລ້ວຕ້ອງປະຕິບັດ; ໄດ້ເຮັດ, ໄດ້ປະຕິບັດຕ້ອງບັນລຸປະສິດທິຜົນ; ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດ; ຮັບມືກັບບັນດາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຢ່າງທັນການ, ທັງສ້າງພື້ນຖານໝັ້ນຄົງ ຍາວນານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫງວຽນດຶກຈີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລັດຖະບານຈະສືບຕໍ່ບໍລິຫານບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບເງິນຕາ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍມະຫາພາກອື່ນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງມະຫາພາກ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດສືບຕໍ່ຮັກສາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກໝາກລຳໄຍຖ້ຽວທຳອິດໄປ ຍີ່ປຸ່ນ ຕາມໂຄຕ້າ

ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກໝາກລຳໄຍຖ້ຽວທຳອິດໄປ ຍີ່ປຸ່ນ ຕາມໂຄຕ້າ

ພາຍຫຼັງຖ້ຽວທຳອິດນີ້, ໃນແຕ່ລະເດືອນ, ບໍລິສັດ ຮ່ວາງຟາດ ຈຳກັດ ຢູ່ແຂວງ ລອງອານ ຈະສົ່ງອອກໝາກລຳໄຍສົດໄປຍີ່ປຸ່ນ ປະມານແຕ່ 70 – 100 ໂຕນດ້ວຍການຂົນສົ່ງທາງທະເລ ແລະ ທາງການບິນ.
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