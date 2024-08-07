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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ ຂອງລັດຖະບານ: ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳມີຫຼາຍຈຸດພົ້ນເດັ່ນ

ບັນດາດັດຊະນີສຳຄັນລ້ວນແຕ່ມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ, ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕໃນວົງກວ້າງຢູ່ 60/63 ທ້ອງຖິ່ນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ.
ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ ຂອງລັດຖະບານ (ພາບ: VGP)

ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ ຂອງລັດຖະບານທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຟາມທິທັງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ສະພາບການຟື້ນຟູອຸດສາຫະກຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 7 ເດືອນຜ່ານມາມີຫຼາຍຈຸດພົ້ນເດັ່ນ. ບັນດາດັດຊະນີສຳຄັນລ້ວນແຕ່ມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ, ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕໃນວົງກວ້າງຢູ່ 60/63 ທ້ອງຖິ່ນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ. ທ່ານນາງ ຟານທິທັງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳພວມຟື້ນຟູຢ່າງແຮງເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2023 ແລະ ສືບຕໍ່ຮັກສາທ່າອ່ຽງຕັ້ງໜ້າ. ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ຜະລິດໄດ້ກັບຄືນສູ່ບົດບາດນຳພາການເຕີບໂຕ. ກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງບັນດາວິສາຫະກິດອຸດສາຫະກຳຢູ່ພາຍໃນປະເທດໄດ້ມີທ່າຟື້ນຟູຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ພ້ອມແລ້ວຈະນຳໃຊ້ບັນດາກາລະໂອກາດທີ່ຕະຫຼາດໃໝ່ນຳມາໃຫ້ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ກໍຄືບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດພວມໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງແຮງ ຍ້ອນມີບັນດາສັນຍານທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນການເຕີບໂຕການຜະລິດອຸດສາຫະກຳຂອງຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Gennady Bezdetko ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
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