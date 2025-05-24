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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະເທື່ອທີ 2 ຄະນະກຳມະການຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງຂໍ້ມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013

ພາຍຫຼັງກວ່າເຄິ່ງເດືອນທີ່ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ບັນດາວຽກງານໄດ້ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການ
(ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ປະທານຄະນະກຳມະການຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງຂໍ້ມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄົບຄະນະເທື່ອທີ 2 ຂອງຄະນະກຳມະການ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ພາຍຫຼັງກວ່າເຄິ່ງເດືອນທີ່ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ບັນດາວຽກງານໄດ້ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ, ປະຊາຊົນເຫັນດີ, ສະໜັບສະໜູນແຜນນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວເປັນຢ່າງສູງ. ຕາມບົດລາຍງານຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ມີພົນະລະເມືອງກວ່າ 10,7 ລ້ານຄົນປະກອບຄຳເຫັນຜ່ານແອັບ VNeID; ຈຳນວນຄຳເຫັນປະກອບທັງໝົດປະມານເກືອບ 71 ລ້ານຄຳເຫັນ. ໃນນັ້ນ, ຄຳເຫັນເຫັນດີກວມເອົາ 99,95%.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ, ບັນດາສະມາຊິກຄະນະກຳມະການ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຮັບເອົາຄຳເຫັນຈາກປະຊາຊົນ, ບັນດາຂະແໜງການ, ທຸກຂັ້ນ, ຮັບປະກັນຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ, ມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມປອດໂປ່ງໃຫ້ແກ່ສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມປອດໂປ່ງໃຫ້ແກ່ສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ຢາກພັດທະນາແມ່ນຕ້ອງມີທຶນ; ແລະ ໜຶ່ງໃນບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງດ້ານການເງິນແມ່ນມາຈາກສູນການເງິນສາກົນ.
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