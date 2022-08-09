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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 7 ກຳມາທິການກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ: ປ່ຽນໃໝ່ກົນໄກ, ວິທີການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ

ຕາມລາຍການ, ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ກຳມາທິການກົດໝາຍກວດກາໃບຍື່ນສະເໜີຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບເລື່ອງ ສ້າງຕັ້ງເທດສະບານ ບິ່ງຟູ, ເມືອງ ກາຍເລີຍ, ແຂວງ ຕຽນຢາງ.

ຕາມລາຍການ, ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ກຳມາທິການກົດໝາຍກວດກາໃບຍື່ນສະເໜີຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບເລື່ອງ ສ້າງຕັ້ງເທດສະບານ ບິ່ງຟູ, ເມືອງ ກາຍເລີຍ, ແຂວງ ຕຽນຢາງ.

    

ທີ່ກອງປະຊຸມ

(ພາບ: VGP)

ວັນທີ 08 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມາທິການກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 7. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ກຳມາທິການໄດ້ຈັດວາລະອະພິປາຍ: “ການປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍກ່ຽວກັບມາດຖານ, ເງື່ອນໄຂແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະກອນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເລື່ອງຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນຕາມລະຫັດ, ມາດຖານຕຳແໜ່ງອາຊີບ”.

        ຕາມລາຍການ, ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ກຳມາທິການກົດໝາຍກວດກາໃບຍື່ນສະເໜີຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບເລື່ອງ ສ້າງຕັ້ງເທດສະບານ ບິ່ງຟູ, ເມືອງ ກາຍເລີຍ, ແຂວງ ຕຽນຢາງ; ສ້າງຕັ້ງເທດສະບານຕາແສງ ເຈີນແທັງ ແລະ ສ້າງຕັ້ງບັນດາຕາແສງຂຶ້ນກັບເທດສະບານຕາແສງ ເຈີນແທັງ, ແຂວງ ບິ່ງເຟືອກ ແລະ ກວດກາໃບຍື່ນສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ສະເໜີເພີ່ມເຕີມຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ທຶນຂອງລັດທີ່ລົງທຶນເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະດຳລັດປີ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກອງທັບລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ

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ຢູ່ທີ່ນີ້, 2 ຝ່າຍໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.
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