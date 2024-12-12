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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ຄະນະຊີ້ນຳການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ຈີນ

ຢູ່ທີ່ນີ້, 2 ຝ່າຍຖືວ່າ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາບັນລຸຜົນງານຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ.
(ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ຄະນະຊີ້ນຳການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ຈີນ)

ວັນທີ 10 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ປະເທດ ຈີນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ພ້ອມກັບທ່ານກຳມະການກົມການເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການຄະນະກຳມະການວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ, ເປັນປະທານຮ່ວມ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ຄະນະຊີ້ນຳການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.

        ຢູ່ທີ່ນີ້, 2 ຝ່າຍຖືວ່າ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາບັນລຸຜົນງານຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ. ກ່ຽວກັບທິດທາງ, ຈຸດສຸມການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ຮັກສາການແລກປ່ຽນຂັ້ນສູງ; ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຜ່ານຊ່ອງທາງພັກ ແລະ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາອົງການທຽບເທົ່າຂອງ ຈີນ; ຍູ້ແຮງບັນດາກົນໄກພົບປະແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດການທູດ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ລະຫວ່າງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ; ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ.

        2 ຝ່າຍກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນຢ່າງກົງໄປກົງມາກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫັນດີສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂັ້ນສູງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີກວ່າ, ຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສັນຍາທະເລ - BBNJ, ຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພັດທະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລສາກົນ

ສັນຍາທະເລ - BBNJ, ຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພັດທະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລສາກົນ

ຜ່ານວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຕັ້ງຫຼາຍຄຳຖາມເພື່ອແນໃສ່ເຮັດແຈ້ງການປະຕິບັດພັນທະ ຕີລາຄາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົນໄກການເງິນ ແລະ ສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນສັນຍາ BBNJ.
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