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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ເມສາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ. ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນເພື່ອຍື່ນສະເໜີຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ (ພາບ: ສະພາແຫ່ງຊາດ)  

 ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ແຜນຮ່າງໂຄງການຕິດຕາມກວດກາປີ 2023, ບົດລາຍງານໝາກຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງສະເພາະ ກ່ຽວກັບການ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວາງແຜນກຳນົດນັບແຕ່ເວລາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນກຳນົດມີຜົນສັກສິດ.

ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ ມີປະສິດທິຜົນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວຖືວ່າ: ການຄັດເລືອກບັນດາເນື້ອໃນຕິດຕາມກວດກາຕ້ອງດຳເນີນຢ່າງລະມັດລະວັງ, ລະອຽດ, ຮອບດ້ານ, ກົມກຽວ ລະຫວ່າງບັນດາຂົງເຂດ, ຕິດແທດສະພາບການຕົວຈິງ. ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກງານວາງແຜນກຳນົດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ສະເໜີ:

ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 2 ຫົວເລື່ອງສະເພາະໃນການຕິດຕາມກວດກາຢູ່ລະດັບສູງສຸດ ສະບັບທຳອິດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຈິດໃຈພາວະວິໄສ, ມີວິທະຍາສາດ, ຕິດແທດກັບພຶດຕິກຳຕົວຕິງຈິງ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ໝາກຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຂ້ໍສະເໜີ, ນັບທັງການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ກີດຂວາງໃນປັດຈຸບັນຂອງວຽກງານສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນກຳນົດສະບັບນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫາຍເຢືອງ ພົບປະສັງສັນ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ລາວ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫາຍເຢືອງ ພົບປະສັງສັນ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ລາວ

ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະນຳ, ຄູອາຈານໃນໂຮງຮຽນ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຮ່າ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງນັກສຶກສາລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ, ປີໃໝ່ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ໃນທຸກໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ. ຂໍອວຍພອນໃຫ້ສາຍພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເວົ້າລວມ ແລະ ລະຫວ່າງແຂວງ ຫາຍເຢືອງ - ວຽງຈັນ ເວົ້າສະເພາະ ໃຫ້ນັບມື້ນັບໝັ້ນແກ່ນໜຽວແໜ້ນ.
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