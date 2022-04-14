ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ແຜນຮ່າງໂຄງການຕິດຕາມກວດກາປີ 2023, ບົດລາຍງານໝາກຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງສະເພາະ ກ່ຽວກັບການ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວາງແຜນກຳນົດນັບແຕ່ເວລາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນກຳນົດມີຜົນສັກສິດ.
ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ ມີປະສິດທິຜົນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວຖືວ່າ: ການຄັດເລືອກບັນດາເນື້ອໃນຕິດຕາມກວດກາຕ້ອງດຳເນີນຢ່າງລະມັດລະວັງ, ລະອຽດ, ຮອບດ້ານ, ກົມກຽວ ລະຫວ່າງບັນດາຂົງເຂດ, ຕິດແທດສະພາບການຕົວຈິງ. ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກງານວາງແຜນກຳນົດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ສະເໜີ:
ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 2 ຫົວເລື່ອງສະເພາະໃນການຕິດຕາມກວດກາຢູ່ລະດັບສູງສຸດ ສະບັບທຳອິດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຈິດໃຈພາວະວິໄສ, ມີວິທະຍາສາດ, ຕິດແທດກັບພຶດຕິກຳຕົວຕິງຈິງ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ໝາກຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຂ້ໍສະເໜີ, ນັບທັງການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ກີດຂວາງໃນປັດຈຸບັນຂອງວຽກງານສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນກຳນົດສະບັບນີ້.