ຂ່າວສານ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1, ຄະນະຊີ້ນຳການສະຫຼຸບ 100 ປີແຫ່ງພັກກອມມູນິດ ນຳພາການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຊີ້ນຳການສະຫຼຸບ 100 ປີແຫ່ງພັກກອມມູນິດ ນຳພາການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ແລະ 40 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດໂຄງການການເມືອງສ້າງສາປະເທດຊາດໃນໄລຍະກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ.
ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສະຫຼຸບບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຫວນຄືນບັນດາເຫດການຕາມການເວລາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກສຳຄັນກວ່າແມ່ນຕ້ອງເຮັດແຈ້ງບັນດາບັນຫາທີ່ມີລັກສະນະທາດແທ້ ແລະ ກົດເກນ. ນັ້ນແມ່ນອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງພັກຈຶ່ງສາມາດນຳພາຊົນຊາດຜ່ານຜ່າບັນດາບາດລ້ຽວປະຫວັດສາດ, ບັນລຸຜົນງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່; ບົດບາດຂອງພັກ ແລະ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ສຳລັບການສະຫຼຸບ 40 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດໂຄງການການເມືອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງບໍ່ພຽງແຕ່ຢຸດຢູ່ການຕີລາຄາເອກະສານໃດໜຶ່ງ, ຫາກຕ້ອງເຮັດແຈ້ງຮູບແບບການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອສ້າງໂຄງການການເມືອງພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່.