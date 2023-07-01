Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຜູ້ອາຍຸສູງ

ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນປະກາດແຜນການປະຕິບັດໂຄງການກະທຳລະດັບຊາດກ່ຽວກັບຜູ້ອາຍຸສູງ, ເບິ່ງແຍງດູແລ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຜູ້ອາຍຸສູງ.
  ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)  

“ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຜູ້ອາຍຸສູງ, ພ້ອມທັງ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ້ອາຍຸສູງເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ”. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຄືແນວນັ້ນທີ່ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຜູ້ອາຍຸສູງ, ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ, ສະເໜີວ່າ:

“ປີ 2023 ນີ້, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍກວ່າ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ຜູ້ອາຍຸສູງປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ຜູ້ອອກແຮງງານຍາມໃດກໍ່ເປັນແກ່ນສານ, ເປັນແບບຢ່າງດ້ານພູມປັນຍາ, ສະນັ້ນ ຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ, ປົກປ້ອງ ແລະ ດູແລ. ການປົກປ້ອງໃຫ້ຜູ້ອາຍຸສູງໄດ້ມີໃນກົດໝາຍແລ້ວ, ສະນັ້ນ, ບົນພື້ນຖານບັນດາຂໍ້ສັງເກດທີ່ກອງປະຊຸມ, ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຕ້ອງຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາຈຸດທີ່ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດ ແລະ ກຳນົດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ”.

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ຈາກບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບົບເອກະສານແນະນຳຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຜູ້ອາຍຸສູງ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ແຜນການ, ລາຍການເບິ່ງແຍງດູແລ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຜູ້ອາຍຸສູງ. ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນປະກາດແຜນການປະຕິບັດໂຄງການກະທຳລະດັບຊາດກ່ຽວກັບຜູ້ອາຍຸສູງ, ເບິ່ງແຍງດູແລ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຜູ້ອາຍຸສູງ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ເລື່ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບອບນະໂຍບາຍສຳລັບຜູ້ອາຍຸສູງຕ້ອງຮັບປະກັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ທັນການ, ຖືກເປົ້າໝາຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິງ​ເຫ້ວ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫ່​ຍ​ອົງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິງ​ເຫ້ວ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫ່​ຍ​ອົງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ

ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ILO ຢືນຢັນວ່າ ILO ແລະ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຮັກສາການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມ, ຍາວນານ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top