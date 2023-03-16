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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ MRC ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຕົ້ນເດືອນ ເມສາ ຈະມາເຖິງ

ໄທ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາການນຳທີ່ມາຈາກບັນ3ດາປະເທດຄູ່ເຈລະຈາ ພ້ອມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາເພື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບສະພາບການຮ່ວມມືແມ່ຂອງ ກໍ່ຄືຍົກອອກບັນດາການກຳນົດທິດຍຸດທະສາດ.
  ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ຂອງສາກົນ (MRC) ແລະ ກອງປະຊຸມສາກົນ MRC ຄັ້ງທີ 4 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ພາບ:Thanh Liêm/TTXVN)  

ສປປ ລາວ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ຂອງສາກົນ (MRC) ແລະ ກອງປະຊຸມສາກົນ MRC ຄັ້ງທີ 4 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ແຕ່ວັນທີ 2 – 5 ເມສາ ຈະມາເຖິງ. ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມມີບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະບານທີ່ມາຈາກ 4 ປະເທດສະມາຊິກເຊິ່ງລວມມີ: ໄທ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາການນຳທີ່ມາຈາກບັນ3ດາປະເທດຄູ່ເຈລະຈາ ພ້ອມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາເພື່ອຕີລາຄາກ່ຽວກັບສະພາບການຮ່ວມມືແມ່ຂອງ ກໍ່ຄືຍົກອອກບັນດາການກຳນົດທິດຍຸດທະສາດ.

ພ້ອມກັບກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ MRC ຈະຈັດກອງປະຊຸມສາກົນ MRC, ເຊິ່ງດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກທີ່ມາຈາກຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ນ້ຳ ແລະ ບັນດາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພະລັງງານ, ທັນຍາຫານ, ຄົມມະນາຄົມ, ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາຂໍ້ມູນຂ່າວຫຼ້າສຸດ, ບັນດາມາດຕະການປະດິດຄິດສ້າງດີທີ່ສຸດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ບັນດາເຂດລົ່ງແມ່ນ້ຳອື່ນໆອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່າ​ນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ແຂວງ​ຫ໋າຍ​ເຢືອງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສີ​ຂຽວ, ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ທ່າ​ນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ແຂວງ​ຫ໋າຍ​ເຢືອງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສີ​ຂຽວ, ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມີນາ, ຢູ່ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງ ເພື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ປີ 2022 ແລະ ການກຳນົດທິດພັດທະນາໄລຍະຕໍ່ໄປ.
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