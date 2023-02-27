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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ G20 ບໍ່ສາມາດອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້

ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບໍ່ສາມາດເປັນເອກະພາບທາງດ້ານເນື້ອໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມຍ້ອນມີຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນກ່ຽວກັບຄຳສັບໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ G20 ໄດ້ອັດລົງຢູ່ Bengaluru, ລັດ Karnataka ປະເທດ ອິນເດຍ (ພາບ:Reuters/TTXVN)

ວັນທີ 25 ກຸມພາກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານສູນກາງ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນແຖວໜ້າຂອງໂລກ (G20) ໄດ້ອັດລົງຢູ່ Bengaluru, ລັດ Karnataka ປະເທດ ອິນເດຍດ້ວຍການປະກາດບົົດສະຫລຸບກອງປະຊຸມແທນທີຖະແຫຼງການຮ່ວມ.

ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບໍ່ສາມາດເປັນເອກະພາບທາງດ້ານເນື້ອໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມຍ້ອນມີຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນກ່ຽວກັບຄຳສັບໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ. ແທນທີນັ້ນ, ປະເທດປະທານ G20 ແມ່ນອິນເດຍໄດ້ປະກາດບົດສະຫລຸບກອງປະຊຸມໂດຍປະເທດປະທານຮຽບຮຽງກ່ຽວກັບເນື້ອໃນການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມ. ເນື້ອໃນບົດສະຫລຸບເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງມີບັນດານະໂຍບາຍເງິນຕາ, ປີການເງິນ ແລະ ໂຄງປະກອບເໝາະສົມເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນໃນທົ່ວໂລກ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຄວນແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາໜີ້ສາທາລະນະຢູ່ບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງ ແລະ ລາຍຮັບຕ່ຳ ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນບັນດາປະເທດເຈົ້າໜີ້ຄວນເພີ່ມທະວີການສົມທົບຫຼາຍຝ່າຍ.

ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການສົມທົບນະໂຍບາຍມະຫາພາກ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານ 2030 ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ໜອງບົວ ລຳພູ ຂອງໄທ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ໜອງບົວ ລຳພູ ຂອງໄທ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຟານຈີ໊ແທັ່ງ ສະເໜີໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ໜອງບົວ ລຳພູ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະໄປຊອກຫາ, ເຊື່ອມຕໍ່ການຮ່ວມມືກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງ ຫວຽດນາມ
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