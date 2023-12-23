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ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມການຕ່າງປະເທດຄັ້ງທີ 32: ຂະແໜງການຕ່າງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ຫັນປ່ຽນຢ່າງເຂັ້ມແຂງກວ່າ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິນລຶວກວາງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຍົກສູງ, ພັດທະນາຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິນລຶວກວາງ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ທັນວາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມການຕ່າງປະເທດຄັ້ງທີ 32, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກ່ຽວກັບການສ້າງ, ພັດທະນາຂະແໜງ. ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ການນຳກະຊວງ, ຂະແໜງການຈຳນວນໜຶ່ງ, ບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການການທູດໄດ້ຍົກອອກບົດຮຽນຂອງບາງປະເທດ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງການທູດ; ສະເໜີກ່ຽວກັບສຳນັກງານ, ເຄື່ອງອຸປະກອນຂອງອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ, ບັນຈຸພະນັກງານ, ມາດຕະຖານນະໂຍບາຍ, ລະບອບສຳລັບພະນັກງານຂະແໜງການທູດ.

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິນລຶວກວາງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຍົກສູງ, ພັດທະນາຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ; ສະເໜີໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024 ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້, ເພື່ອຫັນປ່ຽນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ​ກຽມ​ພ້ອມ​ໃຫ້​ແກ່​ປີເປັນ​ປະ​ທານ​ອາ​ຊຽນ 2024

ລາວ​ກຽມ​ພ້ອມ​ໃຫ້​ແກ່​ປີເປັນ​ປະ​ທານ​ອາ​ຊຽນ 2024

ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານໝູນວຽນຂອງອາຊຽນ ໃນປີ 2024 ທີ່ພິທີອັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 43 ແລະບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວສອນໄຊສີພັນດອນໄດ້ປະກາດຫົວຂໍ້ຂອງອາຊຽນ 2024 ຢ່າງເປັນທາງການ,ນັ້ນແມ່ນ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງອາຊຽນ” ເຊິ່ງແມ່ນສັນຍານກ່ຽວກັບອາຍຸການທີ່ພົ້ນເດັ່ນແລະມີປະສິດທິຜົນ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ປະເທດລາວ ດຳລົງຕຳແໜ່ງສຳຄັນນີ້
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