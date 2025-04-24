ຂ່າວສານ
ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະສົງຄາມປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ເມສາ, ຢູ່ໂຮງຮຽນທະຫານບົກເລກ 1, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບໜ້າທີ່, ລະດົມກຳລັງໃຈກຳລັງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະສົງຄາມປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຢູ່ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ (1945 – 2025).
ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ຢືນຢັນວ່າ, ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົນພັນຕ່າງປະເທດດ້ານປ້ອງກັນຊາດສຳຄັນຂອງກອງທັບໃນປີນີ້, ມີຄວາມໝາຍດ້ານການເມືອງ, ການທູດສຳຄັນພິເສດ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຍຸດທະສາດລະຫວ່າງກອງທັບ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະໜິດຕິດພັນມາແຕ່ດົນນານ, ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບບັນດາປະເທດເຄີຍຮ່ວມເດີນທາງ, ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ຕາມທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ແລ້ວ, ເລື່ອງສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເຊື້ອເຊີນ ຫວຽດນາມ ຈັດສົ່ງກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມຢູ່ຈະຕຸລັດແດງ ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຄົາລົບ, ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນສິ່ງພິສູດຢ່າງມີຊີວິດຊີວາຕໍ່ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ເຕັກນິກການທະຫານອີກດ້ວຍ. ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຈັດສົ່ງກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວລະອຽດ ເພື່ອປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນການພົວພັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງສາ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.