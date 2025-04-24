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ຂ່າວສານ

ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະສົງຄາມປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່

ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົນພັນຕ່າງປະເທດດ້ານປ້ອງກັນຊາດສຳຄັນຂອງກອງທັບໃນປີນີ້, ມີຄວາມໝາຍດ້ານການເມືອງ, ການທູດສຳຄັນພິເສດ
  ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ລະດົມກຳລັງໃຈກຳລັງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ເມສາ, ຢູ່ໂຮງຮຽນທະຫານບົກເລກ 1, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບໜ້າທີ່, ລະດົມກຳລັງໃຈກຳລັງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະສົງຄາມປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຢູ່ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ (1945 – 2025).

ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ຢືນຢັນວ່າ, ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົນພັນຕ່າງປະເທດດ້ານປ້ອງກັນຊາດສຳຄັນຂອງກອງທັບໃນປີນີ້, ມີຄວາມໝາຍດ້ານການເມືອງ, ການທູດສຳຄັນພິເສດ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຍຸດທະສາດລະຫວ່າງກອງທັບ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະໜິດຕິດພັນມາແຕ່ດົນນານ, ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບບັນດາປະເທດເຄີຍຮ່ວມເດີນທາງ, ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ຕາມທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ແລ້ວ, ເລື່ອງສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເຊື້ອເຊີນ ຫວຽດນາມ ຈັດສົ່ງກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມຢູ່ຈະຕຸລັດແດງ ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຄົາລົບ, ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນສິ່ງພິສູດຢ່າງມີຊີວິດຊີວາຕໍ່ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ເຕັກນິກການທະຫານອີກດ້ວຍ. ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຈັດສົ່ງກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວລະອຽດ ເພື່ອປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນການພົວພັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງສາ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັບ​ໝຶ່ນ​ຄົນ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼມາ ວາ​ຕີ​ກັງ ເພື່ອ​ອຳ​ລາ​ສັນ​​ຕະ​ປະ​ປາ Francis

ນັບ​ໝຶ່ນ​ຄົນ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼມາ ວາ​ຕີ​ກັງ ເພື່ອ​ອຳ​ລາ​ສັນ​​ຕະ​ປະ​ປາ Francis

ວັນທີ 23 ເມສາ, ມີປະມານ 20.000 ຄົນ ທີ່ມາຈາກທົ່ວທຸກສາລະທິດໃນໂລກມາລຽນແຖວເປັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຢູ່ ສະໜາມຫຼວງ ນັກບຸນ Peter ເພື່ອແສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ສັນຕະປະປາ Francis.
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