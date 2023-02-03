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ຂ່າວສານ

ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ

ກອງທັບໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດດ້ານປ້ອງກັນຊາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີປະສິດທິຜົນ, ໃນນັ້ນ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສະເໜີຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ບັນດາເວທີປາໄສຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດຫຼາຍຝ່າຍຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
  ພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ:VOV)  

ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ VOV, ພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປີ 2022, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ຢ່າງຮອບດ້ານ, ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ… ກອງທັບໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດດ້ານປ້ອງກັນຊາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີປະສິດທິຜົນ, ໃນນັ້ນ, ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສະເໜີຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ບັນດາເວທີປາໄສຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດຫຼາຍຝ່າຍຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ພິເສດແມ່ນໃນຂອບເຂດອາຊຽນ; ຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນມິດຕະພາບດ້ານປ້ອງກັນຊາດ; ຈັດງານວາງສະແດງປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຫວຽດນາມສຳເລັດຜົນ… ພົນໂທ ຫງວຽນເຕີນເກືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສ້າງກອງທັບໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງດ້ານການເມືອງ, ເປັນພື້ນຖານເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບສັງລວມ ແລະ ກຳລັງແຮງສູ້ຮົບ.  ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາວຽກງານ ພະລາທິການ - ເຕັກນິກ, ການເງິນ, ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດການທະຫານ, ລະບອບກົດໝາຍ, ຕຸລາການ ແລະ ການກວດກາໃນກອງທັບຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດຕອບສະໜອງຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການກໍ່ສ້າງກອງທັບໃນສະພາບການໃໝ່; ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດດ້ານປ້ອງກັນຊາດຕາມທິດນຳ “ຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການ, ແນ່ນອນ, ມີໄຫວພິບ, ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງຄົບຊຸດ, ຮອບດ້ານ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ”, ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດແຕ່ຫົວທີ ແລະ ຈາກທາງໄກ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕັດສິນໃຈສ້າງການຫັນປ່ຽນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ

ຕັດສິນໃຈສ້າງການຫັນປ່ຽນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ

ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເມື່ອວັນທີ 3/2/1930 ແມ່ນບາດລ້ຽວປະຫວັດສາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ນຳການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ຈາກໄຊຊະນະນີ້ໄປສູ່ໄຊຊະນະອື່ນ. ໃນວິວັດ 93 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ, ພັກ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພັກ, ເປັນເອກະພາບໃນການສືບທອດ ແລະ ພັດທະນາແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະໄລຍະ, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາອາຍຸການມໍ່ໆມານີ້. ດ້ວຍການເພີ່ມເຕີມ, ສືບທອດ, ສ້າງແນວທາງກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບຕັດສິນໃຈສ້າງການຫັນປ່ຽນໃຫມ່ໃນວຽກງານນີ້.
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