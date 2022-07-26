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ຂ່າວສານ

ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 1 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳຄັ້ງທຳອິດຢູ່ Abyei, ຊູດັງໃຕ້

ຕາມການຈັດແບ່ງວຽກງານ, ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 1 ຈັດການກວດ, ແຈກຢ່າຍຢຸກຢາກຸສົນໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງ ປາກິດສະຖານ ກວດພະຍາດ, ແຈກຢ່າຍຢຸກຢາໃຫ້ຜູ້ຊາຍ.

ຕາມການຈັດແບ່ງວຽກງານ, ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 1 ຈັດການກວດ, ແຈກຢ່າຍຢຸກຢາກຸສົນໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງ ປາກິດສະຖານ ກວດພະຍາດ, ແຈກຢ່າຍຢຸກຢາໃຫ້ຜູ້ຊາຍ.

    

ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 1 ຈັດການກວດ, ແຈກຢ່າຍຢຸກຢາກຸສົນໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

(ພາບ: ກອງທະຫານຊ່າງແສງ)

ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 1 ຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານຄວາມໝັ້ນຄົງຊົ່ວຄາວຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ເຂດ Abyei (UNISFA) ຫາກໍ່ສົມທົບກັບກຳລັງ ປາກິດສະຖານ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳຄັ້ງທຳອິດ, ໃນນັ້ນຈຸດສຸມແມ່ນການກວດພະຍາດ, ແຈກຢາຍຢຸກຢາ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ເຂດ ຕະຫຼາດ Amiet.

        ຕາມການຈັດແບ່ງວຽກງານ, ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 1 ຈັດການກວດ, ແຈກຢ່າຍຢຸກຢາກຸສົນໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງ ປາກິດສະຖານ ກວດພະຍາດ, ແຈກຢ່າຍຢຸກຢາໃຫ້ຜູ້ຊາຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາພະນັກງານ, ພາລະກອນໃນກອງໄດ້ກະກຽມຂອງຂວັນ 168 ພູດລວມມີເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນເພື່ອມອບໃຫ້ຊາວທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອແນໃສ່ປຸກລະດົມ, ແບ່ງປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນີ້.

        ທ່ານພັນຕີ ຫງວຽນກວາງຕວຽນ, ພະນັກງານການເມືອງ ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 1, ຢືນຢັນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ເພີ່ມທະວີວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ເປີດກວ້າງການພົບປະແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືກັບກົມກອງຂອງເພື່ອນ; ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນໂຄສະນາ, ແຜ່ຂະຫຍາຍພາບພົດກຳລັງໝວກເບເລຂຽວ ຫວຽດນາມ, ພາບພົດ ແລະ ຄຸນນະທາດອັນສູງສົ່ງຂອງທະຫານ ຫວຽດນາມ ໃນຄະນະປະຕິບັດງານ UNISFA, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ຈາກ​ສາ​ກົນ​ຢ່າງ​ຄັດ​ຈ້ອນ, ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ, ສະ​ພາບ​ການ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ຮ່າງ​ສ້າງ​ລັດ​ແຫ່ງ​ອຳ​ນາດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ

ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ຈາກ​ສາ​ກົນ​ຢ່າງ​ຄັດ​ຈ້ອນ, ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ, ສະ​ພາບ​ການ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ຮ່າງ​ສ້າງ​ລັດ​ແຫ່ງ​ອຳ​ນາດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການສ້າງແຜນຮ່າງ “ຍຸດທະສາດສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມໃຫ້ສົມບູນແບບ ຮອດປີ 2030, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2045”, ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 4 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.
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