Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກວາງນິງ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບກິລາ

ບັນດາຜູ້ການໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ດ້ວຍທ່າໄດ້ປຽບພົ້ນເດັນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຊັບພະນາກອນທະເລ, ໝູ່ເກາະ ແລະ ລະບົບມໍລະດົກທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳທີ່ມີຊື່ສຽງ
(ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ)

ກວາງນິງ ພວມເພີ່ມຄວາມໄວໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງກາຍເປັນສູນທ່ອງທ່ຽວພິເສດກິລາສະເພາະ ຕິດພັນກັບທຳມະຊາດ ແລະ ມໍລະດົກ. ນີ້ແມ່ນເນື້ອໃນທີ່ກອງປະຊຸມ “ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຕິດພັນກັບກິລາໃນບໍລິເວນຂວງ ກວາງນິງ 2025” ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ທັນວາກ

        ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ການໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ດ້ວຍທ່າໄດ້ປຽບພົ້ນເດັນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຊັບພະນາກອນທະເລ, ໝູ່ເກາະ ແລະ ລະບົບມໍລະດົກທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳທີ່ມີຊື່ສຽງ, ຄື: ອ່າວ ຮະລອງ, ບາຍຕືລອງ, ອຽນຕື… ແຂວງ ກວາງນິງ ມີເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອຈັດບັນດາເຫດການກິລາທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ຈາກກິລາທາງນ້ຳ ຕະຫຼອດຮອດກິລາເທິງພູ.

        ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໃຫ້ຄຳສະເໜີແນະວ່າ ທາງແຂວງຕ້ອງຍູ້ແຮງວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທ່ອງທ່ຽວກິລາສະເພາະໃຫ້ແຂວງ ກວາງນິງ, ພ້ອມກັບນັ້ນແມ່ນຍຸດທະສາດສື່ສານພິເສດ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຂີດໝາຍຢ່າງແຮງໃນໃຈແຂກທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານ ຫງວຽນຫວຽດຢຸງ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກວາງນິງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ຈາກການສັງເກດແຈ້ງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າໄດ້ປຽບຕາມແຕ່ລະບໍລິເວນ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງເຂົ້າຮ່ວມ, ລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນກັບວິສາຫະກິດ, ລະຫວ່າງບັນດາຫົວໜ່ວຍພ້ອມກັນຈັດເຫດການກ່ຽວກັບກິລາ, ການບໍລິການໄປພ້ອມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການກິລາ, ທ່ອງທ່ຽວ, ພັກເຊົາຕາມລະບົບມູນຄ່າ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຍູ້ແຮງການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນການໂຄສະນາ, ການສື່ສານກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ, ຈຸດນັດພົບ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ສູງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ງົບ​ປະ​ມານ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ສູງ​ລະ​ດັບ​ສະ​ຖິ​ຕິ

ສະ​ພາ​ສູງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ງົບ​ປະ​ມານ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ສູງ​ລະ​ດັບ​ສະ​ຖິ​ຕິ

ຮ່າງກົດໝາຍຍັງໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນ ກົດໝາຍມອບສິດດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ປີການເງິນ 2026 (NDAA), ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງບັນດາສະບັບຕ່າງໆໂດຍສະພາຕ່ຳ ແລະ ສະພາສູງຮັບຮອງເອົາກ່ອນນັ້ນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top