ວັດທະນະທຳ
ເທດສະການ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ອ໋າວຢ່າຍ 2024
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ທີ່ງານບຸນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ, ນັບແຕ່ປີ 2022. ເທດສະ ການທ່ອງທ່ຽວ ອ໋າວຢ່າຍ ປີນີ້ ແມ່ນບັນດາເຫດການເລົ່າເລື່ອງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດອັນສະຫງ່າອົງອາດຂອງນະຄອນຫຼວງ.
ພິທີເປີດເທດສະການທ່ອງທ່ຽວ ອ໋າວຢ່າຍ ຮ່າໂນ້ຍ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ດວານມົນ, ສູນອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກທັງລອງ ໃນຫົວຂໍ້ “ຮ່າໂນ້ຍ-ສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງ ອ໋າວຢ່າຍ”. ເຈືອຈານເຂົ້າກັບພື້ນທ່ີ, ຫຼາຍລາຍການສະແດງລະຄອນ, ບົດຟ້ອນ, ການສະແດງແຟຊັ່ນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ຮ່າໂນ້ຍ-ນະຄອນຫຼວງທີ່ສະຫງ່າອົງອາດ, ຢືດໝັ້ນ, ກ້າຫານໃນການຕໍ່ສູ້, ກໍາລັງມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ໃນຂອບເຂດຂອງ ເທດສະການ ທ່ອທ່ຽວ ອ໋າວຢ່າຍ ແມ່ນລາຍການສິລະປະຂອງສະແດງຟ້ອນພື້ນເມືອງ ແລະ ງານມະໂຫລານ ອ໋າວຢ່າຍ ໃນຫົວຂໍ້ “ແມ່ຍິງນະຄອນຫຼວງ ໃນການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ”, ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວສະແດງ ແລະ ຂະບວນແຫ່ ທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່, ໂດຍສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ສົມທົບກັບພະແນກການທ່ອງທ່ຽວ ຈັດຕັ້ງເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມຮັກຂອງອ໋າວຢ່າຍ ສູ່ປະຊາຊົນ, ເພື່ອນມິດ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. ລາຍການສະແດງ ອ໋າວຢ່າຍ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໄປເຖິງ 579 ຕາແສງ, ໝູ່ບ້ານ ແລະ ເທດສະບານໃນນະຄອນ.
ຕໍ່ຈາກນັ້ນແມ່ນລາຍການສະແດງສິລະປະ ໃນຫົວຂໍ້ “ງານລາຕີ ອ໋າວຢ່າຍ” ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກອອກແບບ ອ໋າວຢ່າຍ ຫວຽດນາມ 70 ຄົນ ທີ່ມາຈາກພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້. ພິເສດ, ໃນລາຍການຍັງມີການສະແດງ ອ໋າວຢ່າຍ ຂອງບັນ ດາພັນລະຍາ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຈຳຫວຽດນາມ.
ຄຽງຄູ່ກັບບັນດາເຫດການຕົ້ນຕໍ, ເທດສະການ ທ່ອງທ່ຽວ ອ໋າວຢ່າຍ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2024 ຍັງມີ: ສະຖານທີ່ວາງສະແດງ, ສະແດງ ອ໋າວຢ່າຍຂອງບັນດານັກອອກແບບ ແລະ ຍີ່ຫໍ້ ອ໋າວຢ່າຍ; ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ, ໝູ່ບ້ານອາຊີບຜະລິດ ອ໋າວຢ່າຍ ພື້ນເມືອງ. ພາຍໃນງານ ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງຮ້ານວາງສະແດງປະມານ 80 ຮ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບເປີດຢູ່ 3 ດ້ານ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢ່າງກົມກຽວກັນຢູ່ພາຍໃນເຂດກໍາແພງພະລາຊະວັງ ທັງລອງ ເພື່ອໂຄສະນາ, ວາງສະແດງ, ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງ ອ໋າວຢາຍ ຈາກບັນດານັກອອກແບບທີ່ມີຊື່ສຽງ, ບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ອ໋າວຢ່າຍ ຢູ່ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ.
ປະຕິບັດ: VNP/ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ