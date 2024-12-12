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ວັດທະນະທຳ

ເທດສະການ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ອ໋າວຢ່າຍ 2024

ເທດສະການທ່ອງທ່ຽວ ອ໋າຍຢ່າງ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ປີ 2024 ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ເຊີດ​ຊູ​ຄວາມ​ງາມ​ ຂອງ ອ໋າວຢ່າຍ ມູນເຊື້ອ,​ແນະນຳ​ຄວາມ​ງາມ ​ແລະ ຄວາມ​ສະດວກ​ສະບາຍ​ຂອງ​ອ໋າວຢ່າຍ ​ເພື່ອ​ນຳ ອ໋າຍຢ່າຍ ກາຍ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ທີ່​ຄຸ້ນ​ເຄີຍ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ປະຈຳ​ວັນ ​ແລະ ​ໃນ​ໂອກາດ​ວັນ​ບຸນ, ​ເຫດການ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ຊາວ​ນະຄອນຫຼວງ.
ເທດສະການ ທ່ອງທ່ຽວ ອ໋າວຢ່າຍ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2024 ດໍາ​ເນີນ​ຢູ່ສູນອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກ ທັງລອງ-ຮ່າ​ໂນ້ຍ. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP.

ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທີ 3 ທີ່​ງານ​ບຸນ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ, ນັບ​ແຕ່​ປີ 2022. ເທດສະ ການທ່ອງທ່ຽວ ອ໋າວຢ່າຍ ​​ປີ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ບັນດາ​ເຫດການ​ເລົ່າ​ເລື່ອງ​ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ​ອັນສະຫງ່າອົງອາດຂອງນະຄອນຫຼວງ.

ພິທີ​ເປີດ​ເທດສະການທ່ອງທ່ຽວ ອ໋າວຢ່າຍ​ ຮ່າ​ໂນ້ຍ 2024 ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ສະໜາມ​ຫຼວງ ດວານມົນ, ສູນ​ອະນຸລັກ​ຮັກສາ​ມໍລະດົກ​ທັງ​ລອງ ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້ ຮ່າ​ໂນ້ຍ-ສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງ ອ໋າວຢ່າຍ”. ເຈືອຈານເຂົ້າກັບພື້ນທ່ີ, ຫຼາຍ​ລາຍການ​ສະ​ແດງລະຄອນ, ບົດຟ້ອນ, ການສະ​ແດງ​ແຟຊັ່ນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ-ນະຄອນຫຼວງ​ທີ່​ສະຫງ່າອົງອາດ, ຢືດໝັ້ນ, ກ້າຫານ​ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້, ກໍາລັງມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະພັດທະນາ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ.

ສະຖານທີ່ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງຂອງໝູ່ບ້ານໃນງານບຸນ. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ ເທດສະການ ທ່ອທ່ຽວ ອ໋າວຢ່າຍ ​ແມ່ນ​ລາຍການ​ສິລະ​ປະ​ຂອງ​ສະ​ແດງ​ຟ້ອນ​ພື້ນ​ເມືອງ ​ແລະ ງານມະໂຫລານ ອ໋າວຢ່າຍ ໃນຫົວຂໍ້ແມ່ຍິງ​ນະຄອນຫຼວງ ໃນການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ ​ແລະ ພັດທະນາ​, ແມ່ນ​ການເຄື່ອນໄຫວ​ສະ​ແດງ ​ແລະ ຂະ​ບວນແຫ່​ ທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່, ໂດຍສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ນະຄອນ​ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ສົມທົບ​ກັບ​ພະແນກການທ່ອງທ່ຽວ ຈັດ​ຕັ້ງ​​ເພື່ອ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຄວາມ​ຮັກ​​ຂອງ​ອ໋າວຢ່າຍ ສູ່ປະຊາຊົນ, ເພື່ອນ​ມິດ ​ແລະ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາກົນ​. ລາຍການສະແດງ ​ອ໋າວຢ່າຍ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໄປ​ເຖິງ 579 ຕາ​ແສງ, ໝູ່ບ້ານ ແລະ ເທດສະບານໃນ​ນະ​ຄອນ.

ໃບ​ໜ້າ​ທີ່​ເບີກບານ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ໃນຊຸດ ອ໋າວຢ່າຍ ​ເມື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ບຸນ. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP

ຕໍ່ຈາກນັ້ນ​ແມ່ນ​ລາຍການສະແດງ​ສິລະ​ປະ ໃນຫົວຂໍ້ ງານລາຕີ ອ໋າວຢ່າຍ​ໂດຍ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ນັກ​ອອກ​ແບບ ອ໋າວຢ່າຍ ຫວຽດນາມ 70 ຄົນ​ ທີ່​ມາ​ຈາກພາກ​ເໜືອ, ພາກ​ກາງ ແລະ ພາກ​ໃຕ້. ພິ​ເສດ, ​ໃນ​ລາຍການ​ຍັງມີ​ການສະ​ແດງ​ ອ໋າວຢ່າຍ ຂອງບັນ ດາ​​ພັນລະຍາ​ ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ ​ປະຈຳ​ຫວຽດນາມ.

 

ຂະ​ບວນ​ແຫ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ເຂດ​ປູ​ຊະ​ນີ​ຍະ​ສະ​ຖານ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ບາດິ່ງ. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP

ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເຫດ​ການ​ຕົ້ນ​ຕໍ, ເທດສະການ ທ່ອງທ່ຽວ ອ໋າວຢ່າຍ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ປີ 2024 ຍັງ​​ມີ: ສະ​ຖານ​ທີ່​ວາງ​ສະ​ແດງ, ສະ​ແດງ ອ໋າວຢ່າຍຂອງບັນດາ​ນັກ​ອອກ​ແບບ ແລະ ຍີ່​ຫໍ້ ອ໋າວຢ່າຍ; ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ, ໝູ່ບ້ານອາຊີບຜະລິດ ອ໋າວຢ່າຍ ພື້ນເມືອງ. ພາຍໃນງານ ຍັງ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຮ້ານ​ວາງສະ​ແດງ​ປະມານ 80 ​ຮ້ານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອອກ​ແບບ​ເປີດ​ຢູ່ 3 ດ້ານ, ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຢ່າງ​ກົມກຽວ​ກັນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ເຂດ​ກໍາແພງພະລາຊະວັງ ທັງລອງ ​ເພື່ອ​ໂຄສະນາ, ວາງສະ​ແດງ, ​ແນະນຳ​ບັນດາ​ຜະລິດ​ຕະພັນ ​ແລະ ​ສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງ​ ອ໋າວຢາຍ ຈາກບັນດາ​ນັກ​ອອກ​ແບບ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ, ບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ອ໋າວຢ່າຍ ​ຢູ່ພາກ​ເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ. 

ສະມາຊິກ​ຂອງ​ສະ​ໂມ​ສອນ​ດິ່ງລ່າງ ຫວຽດ ​ໃນຊຸດ ອ໋າວຢ່າຍ ມູນເຊື້ອ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ​ແຫ່​ຂະ​ບວນເທິງ​ຖະໜົນ ດົກເລີບ. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP 

ປະຕິບັດ: VNP/ແທງຢາງ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ

 

 

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເດີນທາງເພື່ອອະນຸລັກຮັກສາ ອາຊີບພື້ນເມືອງ ຫວຽດ

ການເດີນທາງເພື່ອອະນຸລັກຮັກສາ ອາຊີບພື້ນເມືອງ ຫວຽດ

ເພື່ອສຳເລັດປຶ້ມຮູບ “ອາຊີບພື້ນເມືອງ ຫວຽດ” - ຊື່ພາສາ ອັງກິດວ່າ Vietnam’s Traditional Crafts, ນັກຖ່າຍຮູບ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ ໄດ້ໃຊ້ເວລາກວ່າ 10 ປີ ໃນການເດີນທາງຈາກ ພາກເໜືອສູ່ພາກໃຕ້, ຕັ້ງໃຈຄົ້ນຄວ້າ, ຮັບຟັງບັນດາເລື່ອງລາວ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ ບັນດາຊ່ວງເວລາ ທີ່ລຽບງ່າຍ ແຕ່ມີຄວາມປະທັບໃຈ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊົ່ວພິບຕາ. 
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