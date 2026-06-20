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ທ່ອງທ່ຽວ

ຮ່າໂນ້ຍ ມຸ່ງໄປເຖິງເລື່ອງກາຍເປັນ “ນະຄອນຄົ້ນຫາດ້ານວັດທະນະທຳຍາມຄ່ຳຄືນ”

ຈຸດເດັ່ນຂອງລາຍການຄົ້ນຫາ ຮ່າໂນ້ຍ ຍາມຄ່ຳຄືນແມ່ນລາຍການຢ້ຽມຊົມບັນດາມໍລະດົກ, ຄື: ພະລາຊະວັງ ທັງລອງ, ວັນມ້ຽວ ກວັກຕືຢາມ ຫຼື ຄຸກ ຮວາລໍ່ ໄດ້ປຸກໃຫ້ຕື່ນດ້ວຍແສງສີສຽງ
ເຂດ ວັນມ້ຽວ ກວັກຕືຢາມ (ພາບ: TTXVN)

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຍາ​ມ​ຄ່ຳ​ຄືນ​ຄື​ດັ່ງ​ຈັງຫວະການດຳລົງຊີວິດ​ແບບຕ່າງຫາກ​, ຊ້າກວ່າ, ມິດງຽບກວ່າ ແຕ່​ຍັງ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພະ​ລັງ​ຊີ​ວິດ ດ້ວຍ​ການຄົ້ນ​ຫາ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ສະ​ເພາະ. ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ພວມ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ກາຍ​ເປັນ “ນະ​ຄອງນ​ຄົ້ນ​ຫາດ້ານ​ວັດ​ທ​ະ​ນະ​ທຳ​ຍາມ​ຄ່ຳ​ຄືນ”, ແຫ່ງ​ທີ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ​ສີ​ສັນ, ມ​ໍ​ລະ​ດົກ, ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ.

ຈຸດ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ລາຍ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຍາມ​ຄ່ຳ​ຄືນແມ່ນ​ລາຍ​ການ​ຢ້ຽມ​ຊົມບັນ​ດາ​ມໍ​ລະ​ດົກ, ຄື: ພະ​ລາ​ຊະ​ວັງ ທັງ​ລອງ, ວັນ​ມ້ຽວ ກວັກ​ຕື​ຢາມ ຫຼື ຄຸກ ຮ​ວາ​ລໍ່ ໄດ້​ປຸກ​ໃຫ້ຕື່ນ​ດ້ວຍ​ແສງ​ສີສຽງ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສາຍ​ພາບທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ສ້າງ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ລາວ​ທີ່​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຊີ​ວາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ.

ລາຍ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ສິ່ງຍອດ​ຍິ່ງ​ຂອງ​ການ​ຮ່ຳ​ຮຽ​ນ” ຢູ່​ສູນ​ເຄືjອນ​ໄຫວ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ວັນ​ມ້ຽວ - ກວັກ​ຕື​ຢາມ ໄດ້​ນຳ​ບັນ​ດາ​​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈໃໝ່, ມີຄວາມແຕກ​ຕ່າງ​​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ການ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຊົມ​ໃນ​ຍາມກາງ​ເວັນ​ມາ​ໃຫ້​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ. ເຂດ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ທັງ​ໝົດ​ມີ​ການ “ປ່ຽນໂສມ​ໜ້າ” ຍ້ອນ​ລະ​ບົບ​ແສງ​ສີ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ 3 ມິ​ຕິ Mapping ອັນ​ໄດ້​ສ້າງເປັນໂສມ​ໜ້າ​ໃໝ່. ບັນ​ດາ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ມ​ໍ​ລະ​ດົກ, ຄື: ຫໍຄອຍ ເຄວັນ​ກາກ, ນ້ຳສ້າງ ທຽນ​ກວາງ, ເຂດ ບ໊າຍ​ເດື່ອງ… ໄດ້​ຂຸ​ດ​ຄົ້ນ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ຜ່ານ​ການ​ສົ່ງ​ຕໍ່ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ, ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ຮ່ຳ​ຮຽນ. ອ້າຍ ຫງວຽນ​ແທັງ​ຕຸ່ງ, ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ດ້ານ​ສື່ມວນຊົນ​ຂອງ​ລາຍ​ການ​ປະ​ພຶດຍາມ​ຄ່ຳ​ຄືນ ວັນ​ມຽວ - ກວັກ​ຕື​ຢາມ “ສິ່ງຍອດ​ຍິ່ງ​ຂອງ​ການ​ຮ່ຳ​ຮຽນ”, ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ລາຍ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂດ ວັນ​ມຽວ - ກວັກ​ຕື​ຢາມ ໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້​ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຫວັງ​​ນຳ​ເອົາ​ວິ​ທີ​ການສຳຜັດ​ກັບ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ແບບ​ໃໝ່​ມາໃຫ້ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ. ຖ້າ​ຍາມ​ກາງ​ເວັນ, ວັນ​ມຽວ ມີ​ຄ​ວາມ​ງາມ​ແບບ​ບູ​ຮານ ແລະ ເຄັ່ງ​ຂຶມ, ຮອດ​ຕອນ​ຄ່ຳ, ເຂດ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ລຶກ​ລັບ, ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ອາ​ລົມ​ຈິດ. ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈະ​ຍ່າງ​ໃນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮຽນ​ ​ໂຮງ​ຮຽນ ຢ້າມ ​ໃນ​ເມື່​ອ​ກ່ອນ. ເລື່ອງ​ລາວ​ໄດ້​ແນະ​ນຳ​ຜ່ານ​ການ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ທ່ຽວ, ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ກັບ​ແສງ​ສີ, ສຽງ​ດົນ​ຕີ ສ້າງ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ທາງດ້ານ​ຈິດ​ໃຈ​ເລື່ອງ​ມັກ​ຮ​່ຳ​ມັກຮຽນ, ມູນ​ເຊື້ອ​ການ​ເສັງ ແລະ ຄຸນ​ຄ່າ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງ​ຊາດ​ມາ​ໃຫ້ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​”.

ລາຍການ “ຄ່ຳຄືນທີ່ສັກກະລະບູຊາ” ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດຄຸກ ຮວາລໍ່ (ພາບ: ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດຄຸກ ຮວາລໍ່)

ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ລາຍ​ການ “ຄ່ຳ​ຄືນ​ທີ່​ສັກ​ກະ​ລະ​ບູ​ຊາ” ຢູ່​ເຂດ​ປູ​ຊະ​ນີ​ຍະ​ສະ​ຖານ​ປະ​ຫ​ວັດ​ສາດ​ຄຸກ ຮ​ວາ​ລໍ່, ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽ​ວ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດກວ່າອີກ. ເຂດ​ປູ​ຊະ​ນີ​ຍະ​ສະ​ຖານ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃນ​ຍາມ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ໄດ້​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ລະ​ຫວ່າງ​ສຽງ, ແສງ​ສີ, ພ້ອມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເລື່ອງ​ລາວ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮົບ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ຢູ່​ຄຸກ, ໄດ້​ສ້າງ​ອາ​ລົ​ມ​ຈິດ, ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງໃຫ້​ແຂກ​ທ່​ອງ​ທ່ຽວ. ທ່ານ​ນາງ ຟ້າມ​ທິ​ລານ, ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ແບ່ງ​ປັນ​ວ່າ:

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມັກ​ຮັກ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ທີ່​ສຸດ. ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ລາຍ​ການ​ຢູ່​ເຂດປູ​ຊະ​ນີ​ຍະ​ສະ​ຖານ​ຄ​ຸກ ຮວາ​ລໍ່, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮູ້​​ຈັກສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຕື່ມ​ອີກ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າລາຍ​ການ​ຈະ​ໄດ້​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ໄປເຖິງ​ເພື່ອນ​ໜຸ່ມ​ຫຼາຍກວ່າອີກ”.

ລາຍ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ “ແກະລະຫັດພະ​ລາ​ຊະ​ວັງ ​ທັງ​ລອງ” ພັດ​ສ້າງ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຕໍ່​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ. ດ້ວຍ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາເຂດ​ພະ​ລາ​ຊະ​ວັນ ທັງ​ລອງ ​ເມື່ອ​ກ່ອນ, ຮັບ​ຊົມ​ວາດ​ຟ້ອນ​ໃນ​ວັງ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ສະ​ຖານບູ​ຮານ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ສະ​ເພາະ, ຮັບ​ຊົມ​ບັນ​ດາ​ວັດ​ຖຸ​ພັນ, ວັນ​ຖຸ​ບູ​ຮານ​ອັນ​ລ້ຳ​ຄ່າ​ທີ່​​​ໄດ້​ຄົ້ນພົບ​ຢູ່​ພະ​ລາ​ຊະ​ວັງ ທັງ​ລອງ.

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມາ​ຈາກ ຝ​ລັ່ງ. ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຢູ່​ທີ່ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ທຸກ​ຄົນ​ນິ​ຍົມ​ລາຍ​ການນີ້​ຫຼາຍ”.

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົາ​ເຫັນ​ວ່າ ລາຍ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽ​ວນີ້​ແມ່ນ​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມັກ​ຮັກ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໄດ້​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ ລາຍ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຍາມຄ​່ຳ​ຄືນຢູ່ພະ​ລາ​ຊະ​ວັງ ທັງ​ລອງ ແມ່ນສຸດຍອດ”. ​

ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສຳຜັດກັບບັນຍາກາດຂອງພະລາຊະວັງບູຮານ, ຮຽນຮູ້ບັນດາຮ່ອງຮອຍທາງໂບຮານຄະດີທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ຊົມເຊີຍບັນດາວັດຖຸບູຮານອັນລ້ຳຄ່າທີ່ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ທີ່ພະລາຊະວັງ ທັງລອງ. ພາບ: VGP

ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທ່ອງ​ທ່ຽ​ວ​ຍາມ​ຄ່ຳ​ຄືນ ສົມ​ທົບ​ກັບ​ມ​ໍ​ລະ​ດົກ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ດາ​ເຂດ​ມໍ​ລະ​ດົກ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ກໍ່ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ, ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຄົ້ນ​ຫາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ທັງເກົ່າແກ່​ບູ​ຮານ, ທັງ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ທັງ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຊີ​ວາ​ໃນຍາມ​ຄ່ຳ​ຄືນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ກ້າວໄກໃນແຜນທີ່ການທ່ອງທ່ຽວໂລກ

ຫວຽດນາມ ກ້າວໄກໃນແຜນທີ່ການທ່ອງທ່ຽວໂລກ

ຫວຽດນາມ ພວມຄ່ອຍໆ ຢັ້ງຢືນຖານະບົດບາດ ຂອງຕົນ ໃນແຜນ ທີ່ ການທ່ອງທ່ຽວໂລກ, ດ້ວຍພາບພົດເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ ທີ່ ປອດໄພ, ມີສະເໜ່ ແລະ ນັບມື້ນັບເປີດກວ້າງ. ບັນດາສັນຍານທີ່ ຕັ້ງໜ້າ ທີ່ມາຈາກ ນະໂຍບາຍ ວີຊາ, ການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງ ກະແສ ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ແລະ ບັນດາລາງວັນ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ໄດ້ປະກອບ ສ່ວນສ້າງໂສມໜ້າໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ.
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