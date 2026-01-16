ຮັກສາຈິດວິນຍານຂອງແຜ່ນແພພື້ນເມືອງ ຢູ່ທ່າມກາງປ່າໃຫຍ່ ປູ່ລວງ

ໝູ່ບ້ານອາຊີບຕ່ຳແຜ່ນແພພື້ນເມືອງ ບ້ານລັ້ນງວ່າຍ ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ການພັດທະນາເປັນເວລາ 276 ປີ, ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນໝູ່ບ້ານອາຊີບມູນເຊື້ອ ຈາກຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແທັງຮວ່າ ໃນປີ 2021.
ບັນດາແຜ່ນແພພື້ນເມືອງທີ່ມີອາຍຸເກືອບ 100 ປີ ໄດ້ຮັບການສະສົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາໂດຍຊາວບ້ານ ລັ້ນງວ່າຍ, ຕາແສງ ປູ່ລວງ. ພາບ: ຮວາມາຍ/VNA
ຕັ້ງຢູ່ເຂດໃຈກາງຂອງ ເຂດອະນຸລັກທຳມະຊາດ ປູ່ລວງ, ໝູ່ບ້ານອາຊີບຕ່ຳແຜ່ນແພພື້ນເມືອງ ບ້ານລັ້ນງວ່າຍ (ຕາແສງ ປູ່ລວງ, ແຂວງ ແທງຮ໋ວາ) ພວມກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ດ້ວຍບັນດາເລື່ອງລາວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຜ່ານກີ່ຕ່ຳແຜ່ນແຕ່ລະອັນ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ຢູ່ຂ້າງເຮືອນຮ້ານ, ບັນດາແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າໄທ ໄດ້ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນໃນການຕ່ຳແຜ່ນໃນທຸກໆມື້, ເພື່ອສ້າງສັນລວດລາຍທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງປ່າເຂົາລຳເນົາໄພ ປູ່ລວງ.
ທ່ານນາງ ຮ່າທິເຍິນ (ບ້ານລັ້ນງວ່າຍ, ຕາແສງ ປູ່ລວງ) ຜູ້ທີ່ຜູກພັນກັບອາຊີບຕ່ຳແຜ່ນແພພື້ນເມືອງມາເປັນເວລາ 65 ປີ. ພາບ: ຮວາມາຍ/VNA
ເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມບ້ານ ລັ້ນງວ່າຍ, ບໍ່ຍາກທີ່ຈະເຫັນພາບບັນດາແມ່ເຖົ້າທີ່ມີອາຍຸເກີນ 70 ປີ, ແຕ່ຕາຍັງແຈ້ງ ແລະ ມືຍັງຄ່ອງແຄ້ວໃນການເຂັນຝ້າຍ, ຕ່ຳແຜ່ນ, ຫຍິບປັກຖັກຮ້ອຍຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ. ພາບ: ຮວາມາຍ/VNA
ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງ ປູ່ລວງ ພວມຕັ້ງໜ້າປະສານງານກັບບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອນຳພານັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ພ້ອມທັງຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ກິດຈະກຳລວມ, ບ່ອນສອນອາຊີບ, ບ່ອນວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຕ້ອນຮັບແຂກ...
ຄວາມພາກພູມໃຈເມື່ອໄດ້ແນະນຳຜະລິດຕະພັນຜ້າພັນຄໍພື້ນເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າ. ພາບ: ຮວາມາຍ/VNA
ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ, ການສົມທົບລະຫວ່າງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການອະນຸລັກວັດທະນະທຳ ແມ່ນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດອະນຸລັກທຳມະຊາດ ປູ່ລວງ.
ຜະລິດຕະພັນແຜ່ນແພພື້ນເມືອງທີ່ເຮັດດ້ວຍມືຂອງຊາວບ້ານ ລັ້ນງວ່າຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທີ່ຊື້ເປັນຂອງຝາກຂອງຕ້ອນ. ພາບ: ຮວາມາຍ/VNA
ທ່ານ Roistacher Bob (ອາຍຸ 82 ປີ), ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ສ ອາເມລິກາ, ກຳລັງເລືອກຊື້ຜະລິດຕະພັນແຜ່ນແພພື້ນເມືອງຢູ່ບ້ານ ລັ້ນງວ່າຍ, ຕາແສງ ປູ່ລວງ. ພາບ: ຮວາມາຍ/VNA
ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ເມື່ອໄດ້ສຳຜັດກັບຂະບວນການຕ່ຳແຜ່ນແພພື້ນເມືອງຂອງຊາວເຜົ່າໄທ. ພາບ: ຮວາມາຍ/VNA
ໝູ່ບ້ານອາຊີບຕ່ຳແຜ່ນແພພື້ນເມືອງ ບ້ານລັ້ນງວ່າຍ (ຕາແສງ ປູ່ລວງ, ແຂວງ ແທັງຮວ່າ) ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. ພາບ: ຮວາມາຍ/VNA
ຕົວແບບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳມູນເຊື້ອ, ສ້າງຈຸດເດັ່ນທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ປູ່ລວງ ໃຫ້ໂດດເດັ່ນໃນແຜນທີ່ການທ່ອງທ່ຽວຂອງຫວຽດນາມ.
ປະຕິບັດໂດຍ: VNA/VNP