Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ແຟຊັ່ນ

ຮັກສາຈິດວິນຍານຂອງແຜ່ນແພພື້ນເມືອງ ຢູ່ທ່າມກາງປ່າໃຫຍ່ ປູ່ລວງ

ໝູ່ບ້ານອາຊີບຕ່ຳແຜ່ນແພພື້ນເມືອງ ບ້ານລັ້ນງວ່າຍ ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ການພັດທະນາເປັນເວລາ 276 ປີ, ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນໝູ່ບ້ານອາຊີບມູນເຊື້ອ ຈາກຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແທັງຮວ່າ ໃນປີ 2021.
ບັນດາແຜ່ນແພພື້ນເມືອງທີ່ມີອາຍຸເກືອບ 100 ປີ ໄດ້ຮັບການສະສົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາໂດຍຊາວບ້ານ ລັ້ນງວ່າຍ, ຕາແສງ ປູ່ລວງ. ພາບ: ຮວາມາຍ/VNA

ຕັ້ງຢູ່ເຂດໃຈກາງຂອງ ເຂດອະນຸລັກທຳມະຊາດ ປູ່ລວງ, ໝູ່ບ້ານອາຊີບຕ່ຳແຜ່ນແພພື້ນເມືອງ ບ້ານລັ້ນງວ່າຍ (ຕາແສງ ປູ່ລວງ, ແຂວງ ແທງຮ໋ວາ) ພວມກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ດ້ວຍບັນດາເລື່ອງລາວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຜ່ານກີ່ຕ່ຳແຜ່ນແຕ່ລະອັນ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ຢູ່ຂ້າງເຮືອນຮ້ານ, ບັນດາແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າໄທ ໄດ້ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນໃນການຕ່ຳແຜ່ນໃນທຸກໆມື້, ເພື່ອສ້າງສັນລວດລາຍທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງປ່າເຂົາລຳເນົາໄພ ປູ່ລວງ.

ທ່ານນາງ ຮ່າທິເຍິນ (ບ້ານລັ້ນງວ່າຍ, ຕາແສງ ປູ່ລວງ) ຜູ້ທີ່ຜູກພັນກັບອາຊີບຕ່ຳແຜ່ນແພພື້ນເມືອງມາເປັນເວລາ 65 ປີ. ພາບ: ຮວາມາຍ/VNA
ເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມບ້ານ ລັ້ນງວ່າຍ, ບໍ່ຍາກທີ່ຈະເຫັນພາບບັນດາແມ່ເຖົ້າທີ່ມີອາຍຸເກີນ 70 ປີ, ແຕ່ຕາຍັງແຈ້ງ ແລະ ມືຍັງຄ່ອງແຄ້ວໃນການເຂັນຝ້າຍ, ຕ່ຳແຜ່ນ, ຫຍິບປັກຖັກຮ້ອຍຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ. ພາບ: ຮວາມາຍ/VNA

ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງ ປູ່ລວງ ພວມຕັ້ງໜ້າປະສານງານກັບບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອນຳພານັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ພ້ອມທັງຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ກິດຈະກຳລວມ, ບ່ອນສອນອາຊີບ, ບ່ອນວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຕ້ອນຮັບແຂກ...

ຄວາມພາກພູມໃຈເມື່ອໄດ້ແນະນຳຜະລິດຕະພັນຜ້າພັນຄໍພື້ນເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າ. ພາບ: ຮວາມາຍ/VNA

ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ, ການສົມທົບລະຫວ່າງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການອະນຸລັກວັດທະນະທຳ ແມ່ນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດອະນຸລັກທຳມະຊາດ ປູ່ລວງ.

ຜະລິດຕະພັນແຜ່ນແພພື້ນເມືອງທີ່ເຮັດດ້ວຍມືຂອງຊາວບ້ານ ລັ້ນງວ່າຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທີ່ຊື້ເປັນຂອງຝາກຂອງຕ້ອນ. ພາບ: ຮວາມາຍ/VNA
ທ່ານ Roistacher Bob (ອາຍຸ 82 ປີ), ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ສ ອາເມລິກາ, ກຳລັງເລືອກຊື້ຜະລິດຕະພັນແຜ່ນແພພື້ນເມືອງຢູ່ບ້ານ ລັ້ນງວ່າຍ, ຕາແສງ ປູ່ລວງ. ພາບ: ຮວາມາຍ/VNA
ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ເມື່ອໄດ້ສຳຜັດກັບຂະບວນການຕ່ຳແຜ່ນແພພື້ນເມືອງຂອງຊາວເຜົ່າໄທ. ພາບ: ຮວາມາຍ/VNA
ໝູ່ບ້ານອາຊີບຕ່ຳແຜ່ນແພພື້ນເມືອງ ບ້ານລັ້ນງວ່າຍ (ຕາແສງ ປູ່ລວງ, ແຂວງ ແທັງຮວ່າ) ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. ພາບ: ຮວາມາຍ/VNA

ຕົວແບບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳມູນເຊື້ອ, ສ້າງຈຸດເດັ່ນທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ປູ່ລວງ ໃຫ້ໂດດເດັ່ນໃນແຜນທີ່ການທ່ອງທ່ຽວຂອງຫວຽດນາມ.

ປະຕິບັດໂດຍ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍພື້ນເມືອງ ຂອງ ຊາວ ເອເດ

ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍພື້ນເມືອງ ຂອງ ຊາວ ເອເດ

ຊາວ ເອເດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 54 ຊົນເຜົ່າ ອ້າຍນ້ອງ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກເທບນິຍາຍ, ບົດເພງ, ລໍາເລື່ອງປະຫວັດສາດ, ລວມທັງ ເຄື່ອງດົນຕີ ທີ່ ມີຊື່ສຽງແລ້ວ, ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍພື້ນເມືອງ ຂອງ ຊາວ ເຜົ່າ ເອເດ ກໍເປັນ ອີກໜຶ່ງໃນເອກະລັກ ທີ່ໂດດເດັ່ນ ຂອງ ຜູ້ຄົນ ຢູ່ທີ່ນີ້.
ອ່ານເພີ່ມ

Top