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ສິລະປະ

“ຫ້າສິບປີແຫ່ງລະດູດອກໄມ້ບານ” ຂອງ ນັກຖ່າຍຮູບ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ

ນັກຖ່າຍຮູບ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ, ໜຶ່ງໃນບັນດານັກຖ່າຍຮູບສິລະປະ ທີ່ມີ ຊື່ສຽງ ໃນຂົງເຂດຮູບຖ່າຍສິລະປະ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດ ງານວາງ ສະແດງ  ຮູບຖ່າຍສ່ວນຕົວທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຫ້າສິບປີ ແຫ່ງລະດູດອກໄມ້ບານ” ເມື່ອມໍ່ໆ ນີ້.
ງານວາງ ສະແດງ  ຮູບຖ່າຍ ສ່ວນຕົວທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຫ້າສິບປີ ແຫ່ງລະ ດູດອກໄມ້ບານ” ຂອງນັກຖ່າຍຮູບ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ພາຍໃນ ງານເທດສະການລະດູບານໃໝ່ ຕາວດ່່ານ (ສວນສາທາລະນະ ຕາວດ່ານ, ເລກທີ 55 C, ຖະໜົນ ຫງວຽນທິມິງຄາຍ, ຕາແສງ ເບັ໋ນແທ່ງ, ເມືອງ 1, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ) ແຕ່ວັນທີ 24 ມັງກອນ ເຖິງ ວັນທີ 2 ກຸມພາ. 
ມວນຊົນເຂົ້າຊົມງານວາງສະແດງ.
ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຊົມງານວາງສະແດງດ້ວຍຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ.
ມຸມໜຶ່ງໃນງານວາງສະແດງ.

ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວເປັນສັນຍາລັກ ກ່ຽວກັບຄວາມງາມ ຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຜ່ານເຄິ່ງສະຕະວັດ. ດ້ວຍຮູບຖ່າຍ ທີ່ຄັດເລືອກມາກວ່າ 50 ແຜ່ນ, ທ່ານ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ ໄດ້ພາຜູ້ຊົມ ຜ່ານຕະຫຼາດດອກໄມ້ ທີ່ມີສີສັນສົດໃສ, ເຮືອດອກໄມ້ ທາງພາກຕາເວັນຕົກ ທີ່ບັນຈຸດ້ວຍສີສັນລະດູບານໃໝ່ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍດອກເໝີຍ-ສັນຍາລັກທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ຂອງລະດູບານໃໝ່ທາງພາກໃຕ້... ຮູບຖ່າຍແຕ່ລະແຜ່ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເລື່ອງລາວ ແຫ່ງຄວາມຊົງຈໍາ ແລະ ປະເພນີ ເທົ່ານັ້ນ, ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ມຸມມອງໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ພັດທະນາ, ແຕ່ຍັງຮັກສາ ເອກະລັກ ທາງວັດທະນະທຳ.

ນັກຖ່າຍຮູບ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ ໄດ້ອຸທິດຄວາມພະຍາຍາມ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອຮັກສາ ແລະ ຍົກຍ້ອງ ຄວາມງາມ ຂອງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ຄວາມຮັກ ຂອງ ເພິ່ນ ທີ່ມີຕໍ່ ດິນແດນແຫ່ງນີ້ ມັກຈະສະແດງອອກ ຜ່ານມຸມມອງທີ່ມີມະນຸດສະທໍາ, ຊ່ວງເວລາທີ່ລຽບງ່າຍ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະ  ຄວາມເລິກເຊິ່ງ  ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ໃນຮູບຖ່າຍແຕ່ລະແຜ່ນ.

ຮູບຖ່າຍ: ຮ່ວມກັນມ່ວນຊື່ນ.
ຮູບຖ່າຍ: ຕະຫຼາດ ເບັ໋ນແທ່ງ ໃນລະດູບານໃໝ່.
ຮູບຖ່າຍ: ຫວານຊື່ນ ບຸນເຕັດ ຫວຽດ.
ຮູບຖ່າຍ: ແສງສະຫວ່າງ ສີຂຽວ ໃນຍາມເຊົ້າ.
ຮູບຖ່າຍ: ຕະຫຼາດດອກໄມ້.
ຮູບຖ່າຍ: ລະດູບານໃໝ່ມາເຖິງ.
ຮູບຖ່າຍ: ລະດູບານໃໝ່.
ຮູບຖ່າຍ: ຄວາມສຸກ.
ຮູບຖ່າຍ: ງານບຸນລະດູບານໃໝ່.
ຮູບຖ່າຍ: ແຕ້ມພາບລະດູບານໃໝ່.
ຮູບຖ່າຍ: ອົງໂດ່ (ນັກຂຽນໜັງສື ຈີນບູຮານ).
ຮູບຖ່າຍ: ຄວາມສຸກ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ.
ຮູບຖ່າຍ: ລະດູບານໃໝ່ ຂອງ ທະຫານ.
ຮູບຖ່າຍ: ຮ່ອງຮອຍລະດູບານໃໝ່.

ນັກຖ່າຍຮູບ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຕໍ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ-ສະຖານທີ່ ທີ່ເກັບຮັກສາຄວາມຊົງຈໍາ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼາຍຢ່າງ ໃນໄລຍະ 50 ປີ ແຫ່ງລະດູດອກໄມ້ບານ ທີ່ສົດໃສ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງວ່າ ຮູບຖ່າຍ ແຕ່ລະແຜ່ນ ຈະນໍາເອົາ ຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ຄວາມຮັກ ຕໍ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ມາສູ່ຜູ້ຊົມ”. 

ບົດ: ເລມິງ - ພາບ: ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຜີຍແຜ່ ສີສັນສິລະປະການສະແດງຂັບ ໂບ້ຍ ຜ່ານຮູບຖ່າຍ ຂອງ ນັກຖ່າຍຮູບ ຫງວຽນຮົ່ງງາ

ເຜີຍແຜ່ “ສີສັນສິລະປະການສະແດງຂັບ ໂບ້ຍ” ຜ່ານຮູບຖ່າຍ ຂອງ ນັກຖ່າຍຮູບ ຫງວຽນຮົ່ງງາ

ງານວາງສະແດງຮູບຖ່າຍ ຈໍານວນ 65 ແຜ່ນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ສີ ສັນ ສິລະປະການສະແດງຂັບ ໂບ້ຍ” ໂດຍນັກຖ່າຍຮູບ ຫງວຽນ ຮົ່ງງາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ທີ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ດ້ວຍ ຄວາມຫວັງ ຢາກນຳເອົາ ສິລະປະ ການສະແດງນີ້ ເຂົ້າໃກ້ຊຸມ ຊົນ ຍິ່ງຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນຮຸ່ນໜຸ່ມ ກໍຄື ເພື່ອເປັນການ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີ ແຫ່ງວັນ ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດ ເປັນ ເອກະພາບ (1975-2025). ນີ້ແມ່ນງານວາງສະແດງ ສ່ວນຕົວ ຄັ້ງທີ 7 ຂອງ ນັກສິລະປິນຍິງ, ເຊິ່ງເປັນການບັນທຶກ ເສັ້ນທາງ ອັນຍາວນານ ແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມປະທັບໃຈ ໃນເສັ້ນທາງ ແຫ່ງການສ້າງສັນ ຮູບຖ່າຍ ສິລະປະ ຂອງຕົນ.
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