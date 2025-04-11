ສິລະປະ
“ຫ້າສິບປີແຫ່ງລະດູດອກໄມ້ບານ” ຂອງ ນັກຖ່າຍຮູບ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ
ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວເປັນສັນຍາລັກ ກ່ຽວກັບຄວາມງາມ ຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຜ່ານເຄິ່ງສະຕະວັດ. ດ້ວຍຮູບຖ່າຍ ທີ່ຄັດເລືອກມາກວ່າ 50 ແຜ່ນ, ທ່ານ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ ໄດ້ພາຜູ້ຊົມ ຜ່ານຕະຫຼາດດອກໄມ້ ທີ່ມີສີສັນສົດໃສ, ເຮືອດອກໄມ້ ທາງພາກຕາເວັນຕົກ ທີ່ບັນຈຸດ້ວຍສີສັນລະດູບານໃໝ່ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍດອກເໝີຍ-ສັນຍາລັກທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ຂອງລະດູບານໃໝ່ທາງພາກໃຕ້... ຮູບຖ່າຍແຕ່ລະແຜ່ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເລື່ອງລາວ ແຫ່ງຄວາມຊົງຈໍາ ແລະ ປະເພນີ ເທົ່ານັ້ນ, ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ມຸມມອງໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ພັດທະນາ, ແຕ່ຍັງຮັກສາ ເອກະລັກ ທາງວັດທະນະທຳ.
ນັກຖ່າຍຮູບ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ ໄດ້ອຸທິດຄວາມພະຍາຍາມ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອຮັກສາ ແລະ ຍົກຍ້ອງ ຄວາມງາມ ຂອງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ຄວາມຮັກ ຂອງ ເພິ່ນ ທີ່ມີຕໍ່ ດິນແດນແຫ່ງນີ້ ມັກຈະສະແດງອອກ ຜ່ານມຸມມອງທີ່ມີມະນຸດສະທໍາ, ຊ່ວງເວລາທີ່ລຽບງ່າຍ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະ ຄວາມເລິກເຊິ່ງ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ໃນຮູບຖ່າຍແຕ່ລະແຜ່ນ.
ນັກຖ່າຍຮູບ ເຈິ່ນເຖ໋ຟອງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຕໍ່ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ-ສະຖານທີ່ ທີ່ເກັບຮັກສາຄວາມຊົງຈໍາ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼາຍຢ່າງ ໃນໄລຍະ 50 ປີ ແຫ່ງລະດູດອກໄມ້ບານ ທີ່ສົດໃສ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງວ່າ ຮູບຖ່າຍ ແຕ່ລະແຜ່ນ ຈະນໍາເອົາ ຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ຄວາມຮັກ ຕໍ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ມາສູ່ຜູ້ຊົມ”.