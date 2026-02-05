ຫາຍຟ່ອງ: ໝູ່ບ້ານອາຊີບເຮັດທູບພື້ນເມືອງ ຄຶກຄື້ນເຂົ້າສູ່ລະດູການບຸນເຕັດ

ບັນດາໝູ່ບ້ານອາຊີບເຮັດທູບ ຢູ່ຕາແສງ ເຈິ່ນຝູ ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ແຮງງານຕາມລະດູການ ປະມານ 700-800 ຄົນ, ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ພາບ: ແມ້ງມິງ - VNA
ສະຖານທີ່ຜະລິດຂອງຄອບຄົວທຸລະກິດ ທູບຫອມ ກວກບາວ ຢູ່ບ້ານ ອານຊາ, ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳເປັນປະຈຳໃຫ້ແກ່ແຮງງານຜູ້ສູງອາຍຸ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼາຍກວ່າ 10 ຄົນ ດ້ວຍລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ ປະມານ 8 ລ້ານດົງ/ຄົນ/ເດືອນ. ພາບ: ແມ້ງມິງ - VNA
ຄຽງຄູ່ກັບການຮັກສາຈຳນວນລູກຄ້າເກົ່າ, ຄົນຮຸ່ນໜຸ່ມຫຼາຍຄົນ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າໝູນໃຊ້ວິທີການຂາຍເຄື່ອງຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າໃໝ່ ແລະ ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດ. ພາບ: ແມ້ງມິງ - VNA