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ຈາກມະຕິ ກ້າວໄປສູ່ການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ

ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ໃນ​ໂຮງ​ໝໍ​ເສ​ນາ​ຮັກ

 ບັນ​ດາ​ໂຮງ​ໝໍ​ເສ​ນາ​ຮັກ, ບ່ອນ​ທີ່​ທັງປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເບິ່ງ​ແຍງ​ສຸ​ຂະພາບ, ທັງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມພ້ອມ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດນັ້ນ, ການຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບການກວດ, ປິ່ນປົວ​ພະ​ຍາດເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຍັງ​ແມ່ນ​ບາດ​ກ້າວ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແນ​ໃສ່​ຮັບ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃໝ່​ຂອງ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝອີກ​ດ້ວຍ.

ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຢ່າງ​ແຮງ, ຂະ​ແໜງ​ສ​າ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຫວຽດ​ນາມ ເວົ້າ​ລວມ ແລະ ລະ​ບົບ​ເສ​ນາ​ຮັກ​ເວົ້າ​ສະ​ເພາະ ກໍ​ບໍ່​ຢູ່ນອກ​ເໜືອ​ຈາກ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ບັນ​ດາ​ໂຮງ​ໝໍ​ເສ​ນາ​ຮັກ, ບ່ອນ​ທີ່​ທັງປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເບິ່ງ​ແຍງ​ສຸ​ຂະພາບ, ທັງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມພ້ອມ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດນັ້ນ, ການຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບການກວດ, ປິ່ນປົວ​ພະ​ຍາດເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຍັງ​ແມ່ນ​ບາດ​ກ້າວ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແນ​ໃສ່​ຮັບ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃໝ່​ຂອງ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝອີກ​ດ້ວຍ.

ຕອນ​ເຊົ້າ​ມື້​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ເຂດກວດ​ພະ​ຍາດ​ຂອງ​ໂຮງ​ໝໍ​ກອ​ງ​ທັບ 354, ໜ້າ​ຈໍ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ​ໄດ້​ປະ​ກົດ​ລຳ​ດັບຄິວ​ຄົນ​ເຈັບເຂົ້າກວດ ແທນ​ໃຫ້​ບັນ​ດາປຶກ​ເຈ້ຍໜາທີ່​ຈົດ​ດ້ວຍ​ມື​​ ເຊິ່ງ​ເປັນ​​ພາບທີ່​ຄ​ຸ້ນ​ເຄີຍ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ. ​ຄົນ​ເຈັບ​ນັ່ງ​ລໍ​ຖ້າ​ຮອດ​ຄິວ, ໃນມື​ບໍ່​ໄດ້​ຈັບ​ປຶ້ມກວດ​ພະ​ຍາດ​ອີກ​ແລ້ວ, ຫາກ​ພຽງ​ແຕ່​ຈັບ​ບັດ​ປະ​ຈຳ​ຕົວ​ທີ່​ມີ​ລະ​ຫັດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

“ຄ​ົນ​ເຈັບ​ສາ​ມາດລົງ​ທະ​ບຽນ​ຫ້ອງກວດ​ພະ​ຍາດ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ, ບໍ່ຕ້ອງ​ມາ​ລໍ​ຖ້າ​ລຽນ​ແຖວ​ເອົາ​ບັດ​ຄິວ​ຄື​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ອີກແລ້ວ”.

ໂຮງ​ໝໍ​ເສ​ນາ​ຮັກ 354 ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ (ພາບ: qdnd.vn)
ໂຮງ​ໝໍ​ເສ​ນາ​ຮັກ 354 ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ (ພາບ: qdnd.vn)

ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ມີ​ບັນ​ດາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການກວດ​ພະ​ຍາດ​ໄວ​ທີ່​ສຸດ,ຖ້າ​ເຮັດ​ການກວດວິໄຈໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ, ຮອດ​ຕອນ​ທ່ຽງ​ກໍ​ມີ​ຜົນ​ກວດແລ້ວ, ສ່ວນ​ຕອນ​ບ່າຍ ໃຊ້​ເວ​ລາ​ປະ​ມານ 1 – 2 ຊົ່ວ​ໂມງ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຢາ​ພ້ອມເລີຍ”.

ຕໍ່​ຄວາມເພິ່ງ​ພໍ​ໃຈ​ຂອງ​ຄົນ​ເຈັບ, ທ່ານ ພັນ​ຕີ ນາງ ເງາະ​ທິ​ດ່າວ, ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກກວດ​ພະ​ຍາດ ໂຮງ​ໝໍ 354 ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“​ເມື່ອ​ໄປ​ກວດ​ພະ​ຍາດ, ຄົນ​ເຈັບ​ພຽງ​ແຕ່​ຖື​ລະ​ຫັດບັດ​ກວດ​ພະ​ຍາດ​ໄປແລ້ວ​ສະ​ແກນ​ ກໍ​ຈະເຫັນ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງ​ໆ​ປະ​ກົດ​ຕົວ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ໝົດ​. ຄົນ​ເຈັບ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຈັບ​ເອ​ກະ​ສານ​ຫຍັງໄປແລະ ກໍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ລໍ​ຖ້າ​ຮັບ​ຜົນ​ກວດຢູ່​ແຕ່​ລະ​ຫ້ອງ ເພາະ​ວ່າ ​​ຜົນ​ກວດຢູ່​ແຕ່​ລະ​ຫ້ອງ​ໄດ້ເຊື່ອມ​ຕໍ່ ແລະ ປະ​ກົດ​ຢູ່​ໃນລະ​ບົບໝົດ​ແລ້ວ”.

ທ່ານ​ໝໍ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ​ເສ​ນາ​ຮັກ 354 ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ພະ​ຍາດ ແລະ ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບ​ຢູ່​ຫ້ອງກວດ​ພະ​ຍາດ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ (ພາບ: qdnd.vn)
ທ່ານ​ໝໍ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ​ເສ​ນາ​ຮັກ 354 ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ພະ​ຍາດ ແລະ ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບ​ຢູ່​ຫ້ອງກວດ​ພະ​ຍາດ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ (ພາບ: qdnd.vn)

ຍ້ອນ​ມີ​ເຕ​ັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພ​ຽງ​ແຕ່ສອ​ງ​ສາມ​ວິ​ນາ​ທີ, ທ່າ​ນ​ໝໍ​ກໍ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ຄົນ​ເຈັບ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ, ນັບ​ແຕ່​ປະ​ຫວັດ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ຕະຫຼອດ​ຮອດ​ຜົນ​ການ​ວິເຄາະ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ. ທ່ານພັນ​ຈັດ​ຕະ​ວາ ເຈິ່ນ​ແອ​ັງ​ຢຸງ, ຫົວ​ໜ້າ​ພາກ​ສ່ວນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ໂຮງ​ໝໍ​ກອງ​ທັບ 354 ແບ່ງ​ປັນ​ວ່າ:

“ເມື່ອ​ຖື​ບັດ​ປະ​ຈຳ​ຕົວ​ ແລະ ສະ​ແກນ​ໃບໜ້າ​ແລ້ວ ຂໍ້​ມູນ​ຂ​ອງ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການກວດ​ກາ​ຜ່ານ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ຈາກ​ນັ້ນ, ຄົນ​ເຈັບ​ສາ​ມາດ​ກໍລົງ​ທະ​ບຽນ​ຫ້ອງກວດ​ພະ​ຍາດ​ທີ່​ຖືກ​ກັບ​ພະ​ຍາດ​ຂອງ​ຕົນ ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ໄປເອົາ​ບັວ​ຄິວ, ລຽນ​ແຖວ​ລໍ​ຖ້າຄື​ເມື່ອ​ກ່​ອນ​ອີກ​ແລ​້​ວ”.

ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ​ເສ​ນາ​ຮັກ 175, ບັນ​ດາ​ກໍ​ລະ​ນີປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ພະ​ຍາດ​ທາງ​ໄກ ໄດ້​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ກັນ​ດີ. ​ຄົນ​ເຈັບ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ເກາະທີ່ຫ່າງໄກກໍ​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ໂດຍກົງ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂະ​ແໜງ​ໂດຍ​​ຜ່ານ​ໜ້າ​ຈໍ. ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພູ​ມີ​ສາດ ທີ່​ເຄີຍ​ເປັນ​ຮົ້ວ​ກີດ​ຂວາງ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ຫຼວງ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ເສ​ນາ​ຮັກ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ, ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ຄ່ອຍໆ​ໄດ້​ຮັບ​ການຮັດແຄບ​ເຂົ້າ, ນຳ​​ໂອ​ກາດ​ລອດ​ຊີວິດມາໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ເຈັບ​ໜັກຫຼາຍ​ຄົນ. ທ່ານ​ໝໍ ເຈືອງ​ຈູງ​ຫຽວ, ສູນ​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ພະ​ຍາດ​ຜ່ານ​ຮູບ​ພາບ ຂອງ​ໂຮງ​ໝໍເສ​ນາ​ຮັກ 175 ແບ່ງ​ປັນ​ວ່າ:

“ນ​ັບ​ແຕ່​ເມື່ອ​ໝູນ​ໃຊ້​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ (AI) ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ກະ​ກຽມໃຫ້ຄົນ​ເຈັບ​ລົງ​ແຕ່ 30 – 40%. ເມື່ອ​ກ່ອນ​ນີ້, ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ອີງ​ໃສ່​ປະ​ສົບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ການ​ສ່ອງ ເລ​ເຊ​ີ ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເພື່ອຈ​ັບ​ຈຸດ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຄົນ​ເຈັບ​ເມື່ອ​ສ່ອງ, ຕ້ອງວັດ​ແທກ​ແຕ່​ລະ​ພາກ​ສ່ວນ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ຄົນ​ເຈ​ັບ​ເຂົ້າ, ເຮັດ​ໃຫ້​ເພີ່ມ​ເວ​ລາ​ກະ​ກຽມ”.

ໂຮງ​ໝໍ​ເສ​ນາ​ຮັກ 175 ໝູນ​ໃຊ້​ເຕັກ​ນິກ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການກວດ​ພະ​ຍາດ (ພາບ: qdnd.vn)
ໂຮງ​ໝໍ​ເສ​ນາ​ຮັກ 175 ໝູນ​ໃຊ້​ເຕັກ​ນິກ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການກວດ​ພະ​ຍາດ (ພາບ: qdnd.vn)

 

ໃນ​ຫ້ອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ, ລະ​ບົບ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄົນ​ເຈັບ​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຄ​ື​ດັ່ງ​ເປັນ “ສະ​ໝອງ​ດີ​ຈີ​ຕ​ອນ”. ຈາກ​ການ​ຮັບ​ຄ​ົນ​ເຈັບ, ແຈກ​ຢາຍ​ຢຸກ​ຢາ ຕະຫຼອດ​ຮອດ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ແພດ ລ້ວນ​ແຕ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ຕາມ​ເວ​ລາ​ຕົວ​ຈິງ. ເລື່ອງ​ປ່ຽນ​ແທນ​ເອ​ກະ​ສານ​ເຈ້ຍ ດ້ວຍ​ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ ກໍ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໝໍ​ປະ​ຢ​ັດ​ເວ​ລາ, ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ວິ​ຊາ​ສະ​ເພາະ.

ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ພວມ​ຄ່ອຍໆ​ກຳ​ນົດໂສມ​ໜ້າ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ຂະ​ແໜງ​ເສ​ນາ​ຮັກ ຫວຽດ​ນາມ. ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຮັບ​ໃຊ້​ກອງ​ທັບ​, ບັນ​ດ​າ​ໂຮງ​ໝໍ​ເສ​ນາ​ຮັກ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີກວ່າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ແບ່ງ​ເບົາ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ດ້ວຍ​ລະ​ບົບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ໄລ​ຍະ​ຈຸດ​ເຮັ່ງຮ້ອນຄື​ໂລກ​ລະ​ບາດ. ທ່ານ ພັນ​ເອກ ຮ່າ​ຢຸຍ​ເຢຶອງ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຮງ​ໝໍ​ເສ​ນາ​ຮັກ 354 ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ:

“ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕ​ອນ​ໄດ້​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ, ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນຫຼາຍ​ຢ່າງ, ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຍັງ​ຍົກ​ສູງ​ຄຸ​ນະ​ພາບ​ການກວດ, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ, ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຄົນ​ເຈັບ ແລະ ພະ​ນັກ​ງານ​ການ​ແພດມີ​ການ​ລົງ​ຕົວ​ຈິງ​ດີ​ທີ່​ສຸດ. ທີ​ສອງ​ແມ່ນ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ທ່ານ​ໝໍ​ໃນ​ການ​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ພະ​ຍາດ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ພາບ,ພົບ​ເຫັນ​ພະ​ຍາດ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ໂດຍ​ໄວ. ພິ​ເສດ,ເມື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ນີ້, ມັນ​ຈະ​ສ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ໃຫຍ່ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກ່ຽວກັບສຸ​ຂະ​ພາບ​ດີກວ່າ​ເກົ່າ”.

ທ່າມກາງ​ຈັງ​ຫວະ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຂອງ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດີ​ຈີ​ຕອນ,ຮູບ​ພາບ​ແພດ​ໝໍ​ເສ​ນາ​ຮັກ​ຍັງ​ຮັກ​ສາ​ຄຸນ​ຄ່າ​ແກ່ນ​ສານ: ສຸດ​ຈິດ​ສຸດ​ໃຈ, ຊັດ​ເຈນ ແລະ ກຽມ​ພ້ອມ​ໃນ​ທຸກ​ກໍ​ລະ​ນີ​ໄວ້​ໄດ້​ເໝືອນ​ເດີມ. ດຽວ​ນີ້, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ພ​ວມ​ເປີດ​ໜ້າ​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ແພດ​​ທະ​ຫານ, ບ່ອນ​ທີ່​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ, ຂໍ້​ມູນ ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກາຍ​ເປັນ​ບັນ​ດາ​ປັດ​ໄຈ​ເປັນ​ຕາຍ, ກາຍ​ເປັນ​ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ, ຍົກ​ສູງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ການ​ແພດ, ຫັນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ກຽມ​ພ້ອມ​ຕໍ່​ສູ້​ຂອງກອງ​ທັບ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ທີ່​ສຸດ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ qdnd.vn)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

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