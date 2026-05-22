ຈາກມະຕິ ກ້າວໄປສູ່ການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ
ຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນໂຮງໝໍເສນາຮັກ
ໃນສະພາບການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງແຮງ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ລະບົບເສນາຮັກເວົ້າສະເພາະ ກໍບໍ່ຢູ່ນອກເໜືອຈາກທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວ. ບັນດາໂຮງໝໍເສນາຮັກ, ບ່ອນທີ່ທັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ທັງຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມຮັບໃຊ້ການປ້ອງກັນຊາດນັ້ນ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນມາດຕະການຍົກສູງຄຸນນະພາບການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນບາດກ້າວຍຸດທະສາດ ແນໃສ່ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ຂອງຍຸກສະໄໝອີກດ້ວຍ.
ຕອນເຊົ້າມື້ໜຶ່ງຢູ່ເຂດກວດພະຍາດຂອງໂຮງໝໍກອງທັບ 354, ໜ້າຈໍເອເລັກໂຕນິກໄດ້ປະກົດລຳດັບຄິວຄົນເຈັບເຂົ້າກວດ ແທນໃຫ້ບັນດາປຶກເຈ້ຍໜາທີ່ຈົດດ້ວຍມື ເຊິ່ງເປັນພາບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍໃນເມື່ອກ່ອນ. ຄົນເຈັບນັ່ງລໍຖ້າຮອດຄິວ, ໃນມືບໍ່ໄດ້ຈັບປຶ້ມກວດພະຍາດອີກແລ້ວ, ຫາກພຽງແຕ່ຈັບບັດປະຈຳຕົວທີ່ມີລະຫັດພົນລະເມືອງເທົ່ານັ້ນ.
“ຄົນເຈັບສາມາດລົງທະບຽນຫ້ອງກວດພະຍາດດ້ວຍຕົນເອງ, ບໍ່ຕ້ອງມາລໍຖ້າລຽນແຖວເອົາບັດຄິວຄືເມື່ອກ່ອນອີກແລ້ວ”.
ຢູ່ທີ່ນີ້ມີບັນດາການບໍລິການກວດພະຍາດໄວທີ່ສຸດ,ຖ້າເຮັດການກວດວິໄຈໃນຕອນເຊົ້າ, ຮອດຕອນທ່ຽງກໍມີຜົນກວດແລ້ວ, ສ່ວນຕອນບ່າຍ ໃຊ້ເວລາປະມານ 1 – 2 ຊົ່ວໂມງກໍໄດ້ຮັບຢາພ້ອມເລີຍ”.
ຕໍ່ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຄົນເຈັບ, ທ່ານ ພັນຕີ ນາງ ເງາະທິດ່າວ, ຫົວໜ້າພະແນກກວດພະຍາດ ໂຮງໝໍ 354 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ເມື່ອໄປກວດພະຍາດ, ຄົນເຈັບພຽງແຕ່ຖືລະຫັດບັດກວດພະຍາດໄປແລ້ວສະແກນ ກໍຈະເຫັນຂໍ້ມູນຕ່າງໆປະກົດຕົວໃນລະບົບໝົດ. ຄົນເຈັບບໍ່ຕ້ອງຈັບເອກະສານຫຍັງໄປແລະ ກໍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າຮັບຜົນກວດຢູ່ແຕ່ລະຫ້ອງ ເພາະວ່າ ຜົນກວດຢູ່ແຕ່ລະຫ້ອງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ປະກົດຢູ່ໃນລະບົບໝົດແລ້ວ”.
ຍ້ອນມີເຕັກໂນໂລຢີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພຽງແຕ່ສອງສາມວິນາທີ, ທ່ານໝໍກໍມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງຄົນເຈັບຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ນັບແຕ່ປະຫວັດເປັນພະຍາດຕະຫຼອດຮອດຜົນການວິເຄາະຄັ້ງຫຼ້າສຸດ. ທ່ານພັນຈັດຕະວາ ເຈິ່ນແອັງຢຸງ, ຫົວໜ້າພາກສ່ວນເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂຮງໝໍກອງທັບ 354 ແບ່ງປັນວ່າ:
“ເມື່ອຖືບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ສະແກນໃບໜ້າແລ້ວ ຂໍ້ມູນຂອງເຮົາຈະໄດ້ຮັບການກວດກາຜ່ານສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ. ຈາກນັ້ນ, ຄົນເຈັບສາມາດກໍລົງທະບຽນຫ້ອງກວດພະຍາດທີ່ຖືກກັບພະຍາດຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄປເອົາບັວຄິວ, ລຽນແຖວລໍຖ້າຄືເມື່ອກ່ອນອີກແລ້ວ”.
ຢູ່ໂຮງໝໍເສນາຮັກ 175, ບັນດາກໍລະນີປຶກສາຫາລືບົ່ງມະຕິພະຍາດທາງໄກ ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ. ຄົນເຈັບຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ເກາະທີ່ຫ່າງໄກກໍສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າຂະແໜງໂດຍຜ່ານໜ້າຈໍ. ໄລຍະຫ່າງກ່ຽວກັບພູມີສາດ ທີ່ເຄີຍເປັນຮົ້ວກີດຂວາງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນວຽກງານເສນາຮັກໃນເມື່ອກ່ອນ, ປັດຈຸບັນນີ້ຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບການຮັດແຄບເຂົ້າ, ນຳໂອກາດລອດຊີວິດມາໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຈັບໜັກຫຼາຍຄົນ. ທ່ານໝໍ ເຈືອງຈູງຫຽວ, ສູນບົ່ງມະຕິພະຍາດຜ່ານຮູບພາບ ຂອງໂຮງໝໍເສນາຮັກ 175 ແບ່ງປັນວ່າ:
“ນັບແຕ່ເມື່ອໝູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດ (AI) ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນການກະກຽມໃຫ້ຄົນເຈັບລົງແຕ່ 30 – 40%. ເມື່ອກ່ອນນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງອີງໃສ່ປະສົບການເຮັດວຽກ, ການສ່ອງ ເລເຊີ ຂອງເຄື່ອງຈັກເພື່ອຈັບຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງຄົນເຈັບເມື່ອສ່ອງ, ຕ້ອງວັດແທກແຕ່ລະພາກສ່ວນເພື່ອສົ່ງຄົນເຈັບເຂົ້າ, ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມເວລາກະກຽມ”.
ໃນຫ້ອງບໍລິຫານ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງຄົນເຈັບໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຄືດັ່ງເປັນ “ສະໝອງດີຈີຕອນ”. ຈາກການຮັບຄົນເຈັບ, ແຈກຢາຍຢຸກຢາ ຕະຫຼອດຮອດການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນການແພດ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຕາມເວລາຕົວຈິງ. ເລື່ອງປ່ຽນແທນເອກະສານເຈ້ຍ ດ້ວຍຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກ ກໍຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໝໍປະຢັດເວລາ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບວິຊາສະເພາະ.
ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຫັນເປັນດີຈີຕອນພວມຄ່ອຍໆກຳນົດໂສມໜ້າໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງເສນາຮັກ ຫວຽດນາມ. ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ກອງທັບ, ບັນດາໂຮງໝໍເສນາຮັກໄດ້ເປັນຢ່າງດີກວ່າເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນແບ່ງເບົາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍລະບົບສາທາລະນະສຸກພົນລະເຮືອນ, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາໄລຍະຈຸດເຮັ່ງຮ້ອນຄືໂລກລະບາດ. ທ່ານ ພັນເອກ ຮ່າຢຸຍເຢຶອງ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍເສນາຮັກ 354 ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດ, ປະສິດທິຜົນຫຼາຍຢ່າງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນການຄຸ້ມຄອງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຍົກສູງຄຸນະພາບການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບ ແລະ ພະນັກງານການແພດມີການລົງຕົວຈິງດີທີ່ສຸດ. ທີສອງແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໝໍໃນການບົ່ງມະຕິພະຍາດດ້ວຍຮູບພາບ,ພົບເຫັນພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ໂດຍໄວ. ພິເສດ,ເມື່ອປະຕິບັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນນີ້, ມັນຈະສ້າງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃຫຍ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບດີກວ່າເກົ່າ”.
ທ່າມກາງຈັງຫວະຫັນປ່ຽນຂອງຍຸກສະໄໝດີຈີຕອນ,ຮູບພາບແພດໝໍເສນາຮັກຍັງຮັກສາຄຸນຄ່າແກ່ນສານ: ສຸດຈິດສຸດໃຈ, ຊັດເຈນ ແລະ ກຽມພ້ອມໃນທຸກກໍລະນີໄວ້ໄດ້ເໝືອນເດີມ. ດຽວນີ້, ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນພວມເປີດໜ້າສັງກາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການແພດທະຫານ, ບ່ອນທີ່ລະດັບຄວາມໄວ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກາຍເປັນບັນດາປັດໄຈເປັນຕາຍ, ກາຍເປັນຄຳຮຽກຮ້ອງທີ່ຈຳເປັນ, ຍົກສູງການບໍລິການການແພດ, ຫັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດກຽມພ້ອມຕໍ່ສູ້ຂອງກອງທັບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ./.