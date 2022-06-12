ວິຖີຊີວິດ ຂອງ ຄົນ ຫວຽດ
ລ້ຽງກຸ້ງ ມັງກອນ ຢູ່ເກາະ ກາມບິ່ງ
ຈາກນະຄອນ ຍາຈາງ ໄປຕາມເສັ້ນທາງເລກ 1 ປະມານ 65 ກມ, ຮອດທ່າກຳປັ່ນ ກາມແຣງ ແລ້ວຂີ່ເຮືອ ກາໂນ ປະມານ 10 ນາທີ ກໍຈະໄປຮອດຕາແສງ ກາມບິ່ງ. ທີ່ນີ້ ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງ ໂດງດັງ ດ້ວຍກຸ້ງມັງກອນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຈຳນວນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຄຸນນະພາບອີກດ້ວຍ. ຜູ້ລ້ຽງກຸ້ງມັງກອນ ຫຼາຍປີ ຢູ່ ເກາະ ບິ່ງບາ ແລະ ບິ່ງຮຶງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເພາະມີນໍ້າ ທີ່ໃສສະອາດ, ແຍກອອກຈາກດິນຕໍ່ແຜ່ນ, ລະດັບເຄັມຂອງນໍ້າ ແລະ ອຸ່ນ ຫະພູມ ທີ່ເໝາະສົມ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ກຸ້ງມັງກອນ ຢູ່ ກາມບິ່ງ ໃຫຍ່ ໄວ, ໄດ້ນໍ້າໝັກ, ຊີ້ນຫອມ, ໜຽວ ແລະ ມີລົດຊາດຫວານ.
ທ່ານ ເລແອ໋ງຕວັນ, ປະທານສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຕາ ແສງ ກາມບິ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ, ເນື້ອທີ່ລ້ຽງສິນໃນນໍ້າ ທົ່ວຕາ ແສງ ບັນລຸເກືອບ 90 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ ເທິງເກາະ ບິ່ງບາ ມີ 58 ເຮັກຕາ ແລະ ເກາະ ບິ່ງຮຶງ ມີ 30 ເຮັກຕາ, ມີເຮືອນແພ 469 ແພ ແລະ ກະຊັງ ເກືອບ 10.000 ກະຊັງ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ລ້ຽງກຸ້ງມັງກອນຂຽວ. ໄລຍະຜ່ານມາສາມາດ ເວົ້າໄດ້ວ່າ ອາ ຊີບລ້ຽງກຸ້ງມັງກອນ ດ້ວຍກະຊັງ ສາມາດນຳມາລາຍຮັບສູງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຢູ່ທີ່ນີ້, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້, ເມື່ອມາຍັງ ແຄ໋ງຮວ່າ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະແວ່ມາຢາມເກາະ ບິ່ງບາ (ຕາແສງ ກາມບິ່ງ) ທີ່ສວຍງາມ. ທີ່ນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ປະທັບໃຈ ກັບທິວທັດທຳມະ ຊາດ ທ່ີສວຍງາມ, ອາກາດທີ່ສົດໃສ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ກິນ ບັນດາເຍື່ອງອາຫານ ທີ່ໄດ້ປຸງແຕ່ງຈາກກຸ້ງ ມັງກອນ ອີກດ້ວຍ.
ລຸງ ໃບໂຮ້, ຜູ້ລ້ຽງກຸ້ງມັງກອນ ເທິງເກາະ ບິ່ງບາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຸ້ງ ມັງກອນ ມີຫຼາຍປະເພດ ແລະ ມີລາຄາແຕກຕ່າງກັນ. ແພງ ກວ່າໝູ່ອາດຈະສູງກວ່າ 2 ລ້ານດົ່ງ/ກິໂລກຣາມ, ເປັນປະ ເພດ ກຸ້ງມັງກອນ ບົງ (Panulirus ornatus) ທີ່ໄດ້ຈັບຂຶ້ນມາ ແລະ ປຸງແຕ່ງໂດຍກົງຢູ່ກັບທີ່. ປະເພດກຸ້ງມັງກອນຂຽວ ຈະມີ ລາຄາ ແຕ່ 800.000 ເຖິງກວ່າ 1 ລ້ານດົ່ງ/ກິໂລກຣາມ. ລຸງ ໃບໂຮ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ມີກະຊັງລ້ຽງກຸ້ງມັງກອນ 40 ກະຊັງ, ຄອບ ຄົວຂ້າພະເຈົ້າ ຈະໄດ້ຮັບກຳໄລ ປະມານ 300 ລ້ານດົ່ງ/ປີ. ສະເພາະປີນີ້, ຍ້ອນກຸ້ງມັງກອນ ມີລາຄາແພງ, ສະນັ້ນ ຄອບ ຄົວຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບກຳໄລ ເກືອບ 500 ລ້ານດົ່ງ.
ທ່ານ ຫງວຽນເອິນ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ຕາ ແສງ ກາມບິ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ເພື່ອພັດທະນາອາຊີບລ້ຽງ ກຸ້ງມັງ ກອນ ທີ່ໝັ້ນຄົງ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ກອງປະຊຸມ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ເຫັນ ໄດ້ ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການລ້ຽງກຸ້ງມັງກອນ ເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບ ຕົ້ນຕໍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ສະເໜີຕໍ່ບັນດາຂະແໜງການ, ທຸກຂັ້ນ ສ້າງແຜນສັງລວມ ກໍ່ຄືເປີດກວ້າງເຂດລ້ຽງກຸ້ງມັງກອນ ເພື່ອ ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ລ້ຽງກຸ້ງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ”.
ກຸ້ງມັງກອນ ຢູ່ຕາແສງ ກາມບິ່ງ ຮັບໃຊ້ໂດຍກົງຢູ່ຕາແສງ ແລະ ຈຳໜ່າຍອອກສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນທົ່ວປະເທດ. ນັກທ່ອງທ່ຽວມາ ຍັງ ເກາະ ກາມບິ່ງ ຈະໄດ້ກິນບັນດາເຍື່ອງອາຫານ ທີ່ປຸງແຕ່ງ ຈາກກຸ້ງມັງກອນ ໂດຍຊາວທ້ອງຖິ່ນເປັນຜູ້ເຮັດ. ນອກຈາກ ສົ່ງ ອອກໄປຍັງ ສປ ຈີນ, ແຕ່ລະມື້ ຕາແສງ ກາມບິ່ງ ໄດ້ສະໜອງ ກຸ້ງມັງກອນ ເກືອບ 100 ກິໂລກຣາມ ເພື່ອບໍລິການໃຫ້ແກ່ນັກ ທ່ອງທ່ຽວ.