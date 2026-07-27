ວັດທະນະທຳ
ພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຜັນຂະຫຍາຍການຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ທີ່ນະຄອນດົ່ງນາຍ
ກ່າວຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາທີ່ພິທີ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະມະນຸດສະທໍາອັນເລິກເຊິ່ງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກສິນທໍາ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນໍ້າ”, “ຕອບບຸນແທນຄຸນ” ຂອງຊາດຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ອາລົມຈິດ, ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນອັນລົ້ນເຫຼືອຂອງພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະປະຊາຊົນ ທີ່ມີຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ອຸທິດຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດ ແລະຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ.
ເພື່ອເຮັດສໍາເລັດບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນ “ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ 500 ວັນ ແລະຄືນຍູ້ແຮງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມ ແລະກໍານົດຊື່ ແລະນາມສະກຸນອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ” ແລະມຸ່ງໄປເຖິງການລະນຶກວັນທະຫານເສຍອົງຄະ-ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຄົບຮອບ 80 ປີ, ທ່ານ ພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະຫານເຂດ 7 ແລະນະຄອນ ດົ່ງນາຍ ລະດົມບັນດາແຫຼ່ງກໍາລັງຢ່າງສຸດຂີດ, ຍູ້ແຮງການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິຜົນການຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມອັດຖິ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງພິທີເຄົາລົບສົບ, ປົງອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢ່າງສົມກຽດ; ມອບຕົວຢ່າງອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດໃຫ້ແກ່ກົມກອງເກັບຕົວຢ່າງສັນລະສູດ ADN ຢ່າງທັນການ, ກໍານົດຊື່ ແລະນາມສະກຸນອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ໃນໄລຍະເວລາໄວທີ່ສຸດ; ບັນດາກໍາລັງເຮັດໜ້າທີ່ໂດຍກົງຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຍາມໃດກໍຍົກສູງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງສູງ, ຮູ້ບຸນຄຸນ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງສຸດ, ສຸດອົກສຸດໃຈທີ່ສຸດ...
ທີ່ພິທີ, ການນໍາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກອງບັນຊາການທະຫານເຂດ 7 ແລະການນໍານະຄອນດົ່ງນາຍ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນລະດົມກໍາລັງໃຈກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍກົງ ແລະບັນດາພະຍານປະຫວັດສາດ.