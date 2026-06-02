ວັດທະນະທຳ
ພຸດທະສາສະໜາປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນແບບພິເສດຫວຽດນາມ-ລາວ
ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນມີທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕີມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈໍາ ລາວ, ຕາງໜ້າບັນດາອົງການ, ສະມາຄົມ ແລະປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ວຽງຈັນ ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.
ກ່າວຄໍາເຫັນທີ່ພິທີ, ພະສັງຄະນາຍົກ ທິກມິງກວາງ ເຈົ້າອາວາດວັດເຝີດຕິກ ຢືນຢັນວ່າ ວັນວິສາຂະບູຊາ ບໍ່ພຽງແຕ່ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຄວາມສັດທາເຫຼື້ອມໃສຂອງຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ເທ່ົານັ້ນ ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຮັດແໜ້ນການພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ ອີກດ້ວຍ. ພະສັງຄະນາຍົກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈສາມັກຄີ, ອວ່າຍໜ້າໄປຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ຮັກສາສີສັນວັດທະນະທໍາຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຊາດ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ວັດເຝິດຕິກ ແລະຜູ້ມີຈິດໃຈໃສສັດທາ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນຈໍານວນ 200 ພູດໃຫ້ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈ ແລະມູນເຊື້ອຮັກແພງຊ່ວຍເຫຼືອກັນ, ປະກອບສ່ວນແຜ່ຂະຫຍາຍຮູບພາບທີ່ດີງາມຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ.
ເຫດການ ສືບຕໍ່ຢືນຢັນບົດບາດຂອງວັດຫວຽດນາມ ຫຼາຍຫຼັງຢູ່ລາວ ປຽບເໝືອນຄືຂົວເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັດທາເຫຼື້ອມໃສ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ-ລາວ.