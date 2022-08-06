ຄົ້ນພົບ
ພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ
ພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ ໃນເມື່ອກ່ອນ ມີຊື່ວ່າ ວັງ ຟຸ້ງຮ໋ວາ, ສ້າງດ້ວຍໄມ້ ຕັ້ງຢູ່ຝັ່ງແມ່ນ້ຳ ອານກື້ວ. ພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ກະ ສັດ ໂດ່ງແຄ໋ງ ໃນປີ 1917 ໃຫ້ລູກຊາຍກົກຂອງ ຕົນ - ກະສັດ ຂາຍດິ້ງ - ເປັນ ພະລາຊະວັງ ສ່ວນຕົວ ເພື່ອດໍາລົງຊີວິດ ຕັ້ງແຕ່ ກະສັດ ຂາຍດິ້ງ ຍັງເປັນ ມົງກຸດ ລາຊະກຸມມາມ ຈົນເຖິງວັນ ທີ່ພະອົງ ໄດ້ຂຶ້ນຄອງບັນ ລັງ. ພາຍຫຼັງ ພິທີຂຶ້ນຄອງລາດ ໃນປີ 1917, ກະສັດ ຂາຍດິ້ງ ໄດ້ໃຊ້ເງິນສ່ວນຕົວ ເພື່ອສ້ອມແປງ ວັງ ຟຸ້ງຮ໋ວາ ຕາມແບບທັນສະໄໝ, ຫັນກິດ ຈະກຳດ້ວຍໄມ້ນີ້ ໃຫ້ກາຍເປັນ ວັງທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນເວລານັ້ນ ແລະ ປ່ຽນຊື່ເປັນ ວັງ ອານດິ້ງ. ສືບຕໍ່ຮີດຄອງປະເພນີ ຈາກ ຄົນຮຸ່ນກ່ອນ, ກະສັດ ຂາຍດິ້ງ ໄດ້ມອບພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ ໃຫ້ລາຊະກຸມມານ ຫວິ໊ງຖຸ້ຍ (ຕໍ່ມາແມ່ນກະສັດ ບ໊າວດ້າຍ).
ພາຍຫຼັງການປະຕິວັດ ເດືອນ ສິງຫາ ປີ 1945, ກະສັດ ບ໊າວດ້າຍ ໄດ້ສະລະລາຊະບັນລັງ, ພ້ອມກັບຄອບຄົວ, ພະລາຊິນີ ນາມເຟືອງ, ພະຊົນທະນີ ຕື່ກຸງ ແລະ ຊາຊະກຸມມານ, ລາຊະທິດາ ໄດ້ຍ້າຍ ຈາກພະລາຊະວັງ ເຫວ້ ມາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ ພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ. ໃນໄລຍະການປົກຄອງ ຂອງ ມະຫາກະສັດ ຂາຍດິ້ງ (1916-1925) ແລະ ບ໊າວດ້າຍ (1926-1945), ພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ ແມ່ນສະຖານທີ່ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບແຂກ ແລະ ຈັດງານ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຂອງ ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງເສນາອາມາດ ໃນ ລາຊະວັງ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສັງກັດລັດຖະບານ ອາລັກຂາ ຝຣັ່ງ. ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ໄລຍະໜຶ່ງ ທີ່ຄອບຄົວຂອງອະດີດມະຫາກະສັດ ບ໊າວດ້າຍ ໄດ້ດຳລົງຊີວິດ ຫຼັງຈາກ ສະລະ ລາຊະບັນລັງ (ເດືອນສິງຫາ 1945).
ພາຍຫຼັງເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດ ຖືກລືມໄປ, ພາຍໃຕ້ຜົນກະທົບ ຂອງ ເວລາ ແລະ ສົງຄາມ, ຄວາມງາມຂອງພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ ໄດ້ຖືກຕົກ ຕໍ່າລົງ, ຊຳ້ບໍ່ໜຳຍັງຖືກທຳລາຍອີກດ້ວຍ. ໃນປີ 2002, ພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ ໄດ້ຖືກສົ່ງມອບ ໃຫ້ສູນອະນຸລັກຮັກສາ ປູສະນີຍະສະຖານ ກຸງເກົ່າ ເຫວ້ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບູລະນະ ປະຕິສັງຂອນ ເພື່ອຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ ຄວາມງາມແບບດັ້ງເດີມ ຂອງຫໍຜາສາດ ໃນຕົ້ນສະຕະວັດທີ XX. ກິດຈະການທັງໝົດ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ດ້ວຍເນື້ອທີ່ກວ່າ 23.000 ມ2, ມຸ່ງໜ້າໄປທາງທິດໃຕ້, ບ່ອນມີຝັ່ງແມ່ນ້ຳ ອານກື້ວ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເມື່ອຍັງຄົງເປັນດັ້ງເດີມ, ພະລາຊະວັງ ມີປະມານ 10 ກິດຈະກໍາໃຫຍ່, ນ້ອຍເຊັ່ນ: ທ່າເຮືອ, ປະຕູໂຂງ, ສາລາ ຈຸງເລີບ, ຫໍ ຂາຍເຕື່ອງ, ໂຮງລະຄອນ ກື໊ວຕືດ່າຍ, ຄອກສັດ, ໜອງນຳ້... ຜ່ານການເວລາກວ່າ 100 ປີ ແລະ ຍ້ອນສົງຄາມທຳລາຍ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ພະລາຊະວັງ ດ່ັງກ່າວ ຍັງເຫຼືອແຕ່ກິດຈະກຳ 3 ແຫ່ງຄື: ປະຕູໃຫຍ່, ສາລາ ຈຸງເລີບ ແລະ ຫໍ ຂາຍເຕື່ອງ.
ຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳທັງໝົດ ຂອງ ພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ ແມ່ນເຮືອນໃຫຍ່ ຊຶ່ງສົມທຽບກັບ ຫໍຜາສາດ ຂອງຊາວ ເອີຣົບ, ມີຊ່ືວ່າ ຫໍ ຂາຍເຕື່ອງ. ຫໍດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງ ສາລາ ຈຸງເລີບ, ແມ່ນກິດຈະກຳ ສະຖາປັດຕະຍະກຳຫຼັກ ຂອງ ພະລາຊະວັງ. ຊື່ “ຂາຍເຕື່ອງ” ໄດ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ ໂດຍກະສັດ ຂາຍດິ້ງ ດ້ວຍຄວາມໝາຍ ແມ່ນບ່ອນເລີ່ມເກີດຂຶ້ນນິມິດໝາຍອັນດີງາມ. ຫໍ ຂາຍເຕື່ອງ ລວມມີ 3 ຊັ້ນ, ຖືກສ້າງດ້ວຍວັດສະດຸໃໝ່ ຕາມແບບຂອງຫໍຜາສາດ ເອີຣົບ, ມີເນື້ອທີ່ 745 ມ2. ດ້ານໜ້າ ໄດ້ປະດັບປະດາຢ່າງພິຖີພິຖັນ ດ້ວຍລວດລາຍ ຕາມແບບ ຂອງ ຊາວ ໂຣມັນ ສະໄໝໃໝ່ ສະຫຼັບສັບ ກັບ ບັນດາລວດລາຍ ໃນພະລາຊະວັງ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ມູນເຊື້ອ (ມັງກອນ, ຫົງ, ເສືອ, ລວດລາຍ…) ມີຈຳນວນທັງໝົດ 22 ຫ້ອງໃຫຍ່, ນ້ອຍ. ໃນນັ້ນ, ຊັ້ນໜຶ່ງມີ 7 ຫ້ອງ ໄດ້ຮັບການປະດັບປະດາ ແບບຫຼູຫຼາ ແລະ ພົ້ນເດັ່ນສຸດແມ່ນຫ້ອງໂຖງ. ຊັ້ນສອງ ລວມມີ 8 ຫ້ອງ, ແມ່ນບ່ອນດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ພັກຜ່ອນ. ຊັ້ນສາມ ມີ 7 ຫ້ອງ, ເຄີຍແມ່ນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງເຈົ້າພະຊົນທະນີ ຕື່ກຸງ ແລະ ບ່ອນບູຊາ. ຈຸດພິເສດທີ່ສຸດຂອງ ຫໍ ຂາຍເຕືື່ອງແມ່ນ ຫ້ອງໂຖງ ທີ່ມີຮູບແຕ້ມເທິງຝາປະທາຍ 6 ແຜ່ນ ກັບລວດລາຍ ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ສຸສານ 6 ແຫ່ງ ຂອງ ບັນດາຮຸ່ນກະສັດ ຫງວຽນ.
ເວລາເປີດພະລາດຊະວັງ ອານດິ້ງ ໃນລະດູຮ້ອນ: ແຕ່ 6:30 – 17:30 ໂມງ, ໃນລະດູໜາວ: ແຕ່ 7 – 17ໂມງ, ລາຄາປີ້ ເຂົ້າຊົມ 30.000 ດົ່ງ/ຄົນ.