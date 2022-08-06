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ຄົ້ນພົບ

ພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ

ພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ (ເລກທີ 97ຖະໜົນ ຟານດິ່ງຟຸ່ງ, ນະຄອນ ເຫວ້) ແມ່ນ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ສິລະປະ ຂອງ ລາຊະວົງ ຫງວຽນ,

ພະລາຊະວັງ​ ອານ​ດິ້ງ​ ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ ມີ​ຊື່​ວ່າ​ ວັງ​ ຟຸ້ງຮ໋ວາ, ສ້າງ​ດ້ວຍ​ໄມ້ ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຝັ່ງ​ແມ່​ນ້ຳ​ ອານ​ກື້ວ. ພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ກະ ສັດ ໂດ່ງແຄ໋ງ ໃນປີ 1917 ໃຫ້ລູກຊາຍກົກຂອງ ຕົນ - ກະສັດ ຂາຍດິ້ງ - ເປັນ ພະລາຊະວັງ ສ່ວນຕົວ ເພື່ອດໍາລົງຊີວິດ ຕັ້ງແຕ່ ກະສັດ ຂາຍດິ້ງ ຍັງເປັນ ມົງກຸດ ລາຊະກຸມມາມ ຈົນເຖິງວັນ ທີ່ພະອົງ ໄດ້ຂຶ້ນຄອງບັນ ລັງ. ພາຍຫຼັງ ​ພິທີ​ຂຶ້ນ​ຄອງ​ລາດ ໃນ​ປີ 1917, ກະສັດ ຂາຍດິ້ງ ​ໄດ້​ໃຊ້​ເງິນ​ສ່ວນຕົວ ເພື່ອ​ສ້ອມ​ແປງ ​ວັງ ຟຸ້ງຮ໋ວາ ຕາມແບບທັນ​ສະ​ໄໝ, ​ ​ຫັນກິດ ຈະກຳດ້ວຍ​ໄມ້​ນີ້ ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ ​ວັງ​ທີ່​ສວຍ​​ງາມ​ທີ່​ສຸດ ​ຂອງ ​ຫວຽດນາມ ​ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ ແລະ ປ່ຽນ​ຊື່​ເປັນ ວັງ ອານ​ດິ້ງ​. ສືບ​ຕໍ່​ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ ​ຈາກ ​ຄົນ​ຮຸ່ນກ່ອນ, ​ກະສັດ ຂາຍດິ້ງ ​ໄດ້​ມອບ​ພະລາຊະ​ວັງ ອານດິ້ງ ​ໃຫ້ລາຊະກຸມມານ ຫວິ໊ງຖຸ້ຍ (​ຕໍ່​ມາ​ແມ່ນ​ກະສັດ ​ບ໊າວ​ດ້າຍ).

ພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ ມີທັງໝົດ 22 ຫ້ອງໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ. ພິ​ເສດ, ຊັ້ນ​ໜຶ່ງ ມີ 7 ຫ້ອງ​ທີ່ໄດ້ຮັບການ ປະດັບປະດາແບບ ຫຼູຫຼາ ແລະ ພົ້ນເດັ່ນສຸດແມ່ນຫ້ອງໂຖງ. ຊັ້ນສອງລວມມີ 8 ຫ້ອງ, ແມ່ນບ່ອນ ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ພັກຜ່ອນ. ຊັ້ນ​ສາມ ມີ 7 ຫ້ອງ, ເປັນ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ພະຊົນທະນີ ຕື່ກຸງ ແລະ ບ່ອນ​ບູ​ຊາ. ພາບ: ເຈືອງຫວື໊ງ
ລວດລາຍປະດັບປະດາ ຢູ່ເທິງ ປະຕູທາງເຂົ້າ ຕາມແບບ ຂອງພະລາຊະວັງ ເຫວ້. ພາບ: ເຈືອງຫວື໊ງ
ຮູບແຕ້ມເທິງຝາປະທາຍຢູ່ພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ ມີອາຍຸປະມານ 100 ປີ, ແມ່ນບັນດາຮູບແຕ້ມທີ່ຍອດຢ້ຽມ ຂອງໄລຍະເຊື່ອມຕໍ່ ລະ ຫວ່າງສິລະປະພື້ນເມືອງ ແລະ ສິລະປະໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ ຕົ້ນສະຕະວັດທີ XX. ພາບ: ເຈືອງຫວື໊ງ
ພາບພະລາຊິນີ ນາມເຟືອງ ທີ່ພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ ຖ່າຍ ໃນເວລາ ເພິ່ນຍັງມີຊີວິດ. ພາບ: ເຈືອງຫວື໊ງ
ຊຸດໂຕະຕັ່ງຕາມ​ແບບ ​ເອີ​ຣົບ ​ຢູ່​ພະ​ລາ​ຊະ​ວັງ ອານດິ້ງ. ພາບ: ເຈືອງຫວື໊ງ
ຂັ້ນ​ໄດຄູ່​ ຂຶ້ນ​ສູ່​ຊັ້ນ​ 2 ຢູ່​ພະ​ລາ​ຊະ​ວັງ ອານ​ດິ້ງ ຖືກ​ຕົບ​ແຕ່ງ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ ແລະ ສວຍ​ງາມ. ພາບ: ເຈືອງຫວື໊ງ

ພາຍຫຼັງ​ການ​ປະຕິວັດ ​ເດືອນ ​ສິງຫາ ປີ 1945, ​ກະສັດ ​ບ໊າວດ້າຍ ​ໄດ້​ສະລະ​ລາຊະ​ບັນລັງ, ພ້ອມ​ກັບ​ຄອບຄົວ, ພະລາຊິນີ ​ນາມ​ເຟືອງ, ພະຊົນທະນີ ຕື່ກຸງ ແລະ ຊາຊະກຸມມານ, ລາຊະທິດາ ​ໄດ້​ຍ້າຍ​ ຈາກ​ພະລາຊະ​ວັງ ເຫວ້ ມາ​ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ ພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງໃນ​ໄລຍະ​ການ​ປົກຄອງ ​ຂອງ​ ມະຫາກະສັດ ຂາຍດິ້ງ (1916-1925) ​ແລະ ບ໊າວດ້າຍ (1926-1945), ພະລາຊະ​ວັງ ອານດິ້ງ ​ແມ່ນ​ສະຖານ​ທີ່​ຈັດພິທີຕ້ອນຮັບແຂກ ​ແລະ ຈັດງານ ສະ​ເຫຼີມສະຫຼອງ ຂອງ ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ​ ໂດຍ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ຂອງ​ເສນາອາມາດ ໃນ ລາຊະວັງ ​ແລະ ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສັງກັດລັດຖະບານ​ ອາລັກຂາ ຝຣັ່ງ. ນີ້​ແມ່ນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ ​ໄລຍະໜຶ່ງ ​ທີ່​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ອະ​ດີດ​ມະຫາກະສັດ ບ໊າ​ວ​ດ້າຍ ໄດ້​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ ​ຫຼັງ​ຈາກ ສະລະ ລາຊະບັນລັງ (ເດືອນ​ສິງ​ຫາ 1945).

ພາຍຫຼັງ​ເກືອບ​ເຄິ່ງ​ສັດ​ຕະ​ວັດ​ ຖືກ​ລືມໄປ, ພາຍ​ໃຕ້ຜົນກະທົບ ຂອງ ​ເວ​ລາ​ ແລະ ​ສົງ​ຄາມ, ຄວາມ​ງາມ​ຂອງ​ພະ​ລາ​ຊະ​ວັງ ອານດິ້ງ ໄດ້​ຖືກ​ຕົກ ຕໍ່າລົງ, ຊຳ້ບໍ່ໜຳຍັງຖືກ​ທຳລາຍອີກດ້ວຍ. ໃນ​ປີ 2002, ພະ​ລາຊະ​ວັງ​ ອານ​ດິ້ງ​ ໄດ້​ຖືກສົ່ງມອບ ໃຫ້​ສູນ​ອະນຸລັກ​ຮັກສາ ປູສະນີຍະສະຖານ ກຸງເກົ່າ ເຫວ້ ​ເພື່ອ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ບູລະນະ ປະຕິສັງຂອນ ​ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ຄືນໃໝ່ ຄວາມ​ງາມແບບດັ້ງເດີມ ຂອງ​ຫໍຜາສາດ ​ໃນ​ຕົ້ນ​ສະຕະວັດ​ທີ XX. ກິດຈະການ​ທັງ​ໝົດ​ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ ດ້ວຍ​ເນື້ອ​ທີ່​ກວ່າ 23.0002, ມຸ່ງ​ໜ້າ​ໄປ​ທາງ​ທິດ​ໃຕ້​, ບ່ອນມີ​ຝັ່ງ​ແມ່​ນ້ຳ ອານກື້ວ. ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ, ​ເມື່ອ​ຍັງ​ຄົງເປັນດັ້ງເດີມ, ພະລາຊະວັງ ມີປະມານ 10 ກິດຈະກໍາໃຫຍ່, ນ້ອຍເຊັ່ນ: ທ່າເຮືອ, ປະຕູໂຂງ, ສາລາ ຈຸງເລີບ, ​ຫໍ ຂາຍເຕື່ອງ, ໂຮງລະຄອນ ກື໊ວຕືດ່າຍ, ຄອກສັດ, ໜອງນຳ້... ​ຜ່ານ​ການເວລາກວ່າ 100 ປີ ​ແລະ ຍ້ອນ​ສົງຄາມ​ທຳລາຍ, ມາ​ຮອດ​ປັດຈຸ​ບັນ, ພະລາຊະວັງ ດ່ັງກ່າວ ຍັງ​ເຫຼືອ​ແຕ່​ກິດຈະກຳ 3 ແຫ່ງ​ຄື: ປະຕູໃຫຍ່, ​ສາລາ ຈຸງເລີບ ແລະ ຫໍ ຂາຍເຕື່ອງ. 

ພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ. ພາບ: ເຈືອງຫວື໊ງ
ສະ​ຖາ​ປັດ​ຕະ​ຍະ​ກຳ​ ອາຊີ-ເອີ​ຣົບ ​ຢູ່​ພະ​ລາ​ຊະ​ວັງ ອານດິ້ງ. ພາບ: ເຈືອງຫວື໊ງ
ປະຕູຫຼັກ ເຂົ້າວັງ ອານດິ້ງ. ພາບ: ເຈືອງຫວື໊ງ

ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ​ຂອງ​ສະຖາປັດຕະຍະກຳ​ທັງ​ໝົດ ​ຂອງ ​ພະ​ລາຊະ​ວັງ ອານດິ້ງ ​ແມ່ນເຮືອນໃຫຍ່ ຊຶ່ງ​ສົມ​ທຽບ​ກັບ ຫໍຜາສາດ ​ຂອງ​ຊາວ ​ເອີ​ຣົບ, ມີຊ່ືວ່າ ຫໍ ຂາຍເຕື່ອງ. ຫໍດັ່ງກ່າວຕັ້ງ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງຂອງ​ ສາລາ ຈຸງເລີບ, ແມ່ນກິດຈະກຳ ສະຖາປັດຕະຍະກຳຫຼັກ ຂອງ ພະລາຊະວັງ. ຊື່ “ຂາຍເຕື່ອງ” ໄດ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ ໂດຍກະສັດ ຂາຍດິ້ງ ດ້ວຍຄວາມໝາຍ ແມ່ນບ່ອນເລີ່ມເກີດຂຶ້ນນິມິດໝາຍອັນດີງາມ. ຫໍ ຂາຍເຕື່ອງ ລວມມີ 3 ຊັ້ນ, ຖືກ​ສ້າງ​ດ້ວຍ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ໃໝ່ ​ຕາມ​ແບບ​ຂອງຫໍຜາສາດ ​ເອີຣົບ, ​ມີ​ເນື້ອ​ທີ່ 745 2. ດ້ານໜ້າ ໄດ້ປະດັບປະດາຢ່າງພິຖີພິຖັນ ດ້ວຍລວດລາຍ ຕາມແບບ ຂອງ ຊາວ ໂຣມັນ ສະໄໝໃໝ່ ສະຫຼັບສັບ ກັບ ບັນດາລວດລາຍ ໃນພະລາຊະວັງ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ມູນເຊື້ອ (ມັງກອນ, ຫົງ, ເສືອ, ລວດລາຍ…) ມີຈຳນວນທັງໝົດ 22 ຫ້ອງໃຫຍ່, ນ້ອຍ. ໃນນັ້ນ, ຊັ້ນໜຶ່ງມີ 7 ຫ້ອງ ໄດ້ຮັບການປະດັບປະດາ ແບບຫຼູຫຼາ ແລະ ພົ້ນເດັ່ນສຸດແມ່ນຫ້ອງໂຖງ. ຊັ້ນສອງ ລວມມີ 8 ຫ້ອງ, ແມ່ນບ່ອນດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ພັກຜ່ອນ. ຊັ້ນສາມ ມີ 7 ຫ້ອງ, ເຄີຍແມ່ນ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ພະຊົນທະນີ ຕື່ກຸງ ແລະ ​ບ່ອນ​ບູ​ຊາ. ຈຸດ​ພິ​ເສດ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ຫໍ ຂາຍເຕືື່ອງແມ່ນ ​ ຫ້ອງ​ໂຖງ ​ທີ່​ມີ​ຮູບ​ແຕ້ມເທິງຝາປະທາຍ 6 ແຜ່ນ ກັບລວດລາຍ ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ສຸສານ 6 ແຫ່ງ ​ຂອງ ບັນດາຮຸ່ນ​ກະສັດ ຫງວຽນ.

 

 ເວລາເປີດພະລາດຊະວັງ ອານດິ້ງ ໃນລະດູຮ້ອນ: ແຕ່ 6:30 17:30 ໂມງ, ໃນລະດູໜາວ: ແຕ່ 7 17ໂມງ, ລາຄາປີ້ ເຂົ້າຊົມ 30.000 ດົ່ງ/ຄົນ.

 


ປະຕິບັດ: ເຈືອງຫວື໊ງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນພະລາຊະວັງ ອານດິ້ງ (ເລກທີ 97 ຖະໜົນ ຟານດິ່ງຟຸ່ງ, ນະຄອນ ເຫວ້) ແມ່ນ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ສິລະປະ ຂອງ ລາຊະວົງ ຫງວຽນ, ມີການເຊື່ອມ

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິິທີໄຫວ້ບູຊາ ບັນພະບຸລຸດ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ໂລໂລ

ພິິທີໄຫວ້ບູຊາ ບັນພະບຸລຸດ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ໂລໂລ

ເຊັ່ນດຽວກັບ ເຜົ່າອື່ນໆ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຊາວເຜົ່າ ໂລໂລ ເຊື່ອວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
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