ປະທັບໃຈງານບຸນຊ້າງ ບວນດົນ

ໃນຂອບເຂດງານບຸນກາເຟ ບວນມາທວດ ຄັ້ງທີ 8 ປີ 2023, ງານບຸນຊ້າງ ບວນດົນ ຢູ່ຕາແສງ ກຣົງນາ,ເມືອງ ບວນດົນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງປະທັບໃຈ ດ້ວຍຮູບແບບໃໝ່, ທັງເຊີດຊູຄວາມງາມຂອງຊ້າງ ແລະ ບັນດາຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນະທຳມູນເຊື້ອ ຂອງ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ ໄຕງວຽນ, ທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກໝັ້ນອັນແຮງກ້າຂອງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ດັກລັກ ກັບອົງການສັດອາຊີ (Animals Asia) ໃນການເບິ່ງແຍງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນຸ ລັກ ຊ້າງ ແບບເປັນມິດ ແລະ ຍືນຍົງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ງານບຸນຊ້າງປີນີ້ ພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ເປັນມິດກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອເຊີດຊູຄວາມງາມຂອງຊ້າງເຊັ່ນ: ການແຂ່ງ ຂັນຕົກແຕ່ງຊ້າງ, ປະກວດນາງງາມ ຊ້າງ, ການແຂ່ງຂັນຊ້າງເພື່ອຕ້ອນຮັບຜູ້ຊົມ, ຈັດງານລ້ຽງ ບຸບເຟ ຊ້າງ, ໃຫ້ຊ້າງພົວພັນມິດຕະ ພາບກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ... ສ່ວນກິດຈະກຳແຂ່ງຂັນທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະ ທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຊ້າງໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນ: ການແຂ່ງຂັນຊ້າງ, ຊ້າງລອຍນໍ້າ, ຊ້າງເຕະບານ, ດຶງເຊືອກ ລະຫວ່າງຊ້າງ ກັບຄົນ, ການແຫ່ຊ້າງຕາມຖະໜົນ... ຄືໃນງານບຸນທີ່ຜ່ານມາ ຈະຖືກຍົກເລີກ.
ດ້ວຍຮູບແບບການຈັດຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ມີຄວາມໝາຍນີ້, ນັກທ່ອງທ່ຽວມີໂອກາດໄດ້ຊົມພາບຂອງຊ້າງ ໄຕງວຽນ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ສຸຂະ ພາບດີ ແຕ່ຍັງມີຄວາມໜ້າຮັກ, ເປັນມິດ ແລະ ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຄົນ ຍ້ອນໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລ, ການປົກປ້ອງທີ່ດີ.
ບັນຍາກາດມ່ວນຊື່ນ, ມິດຕະພາບ ແລະ ໃກ້ຊິດຂອງງານບຸນຊ້າງ ບວນດົນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ງານບຸນຊ້າງປີນີ້ ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຮູບແບບໃໝ່ທີ່ບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນ, ການແຂ່ງຂັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຊ້າງ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຄະນະຈັດຕັ້ງງານ ມອບຂອງທີ່ລະນຶກໃຫ້ແກ່ຄະນະຊ້າງ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຊ້າງ ໄຕງວຽນ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນໃຫຍ່. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ຊ້າງສະແດງຄວາມໃກ້ຊິດຕໍ່ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ກວານຊ້າງ ສະແດງຄວາມຮັກແພງຕໍ່ຊ້າງຂອງຕົນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຊ້າງ ໄຕງວຽນ ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ຊ້າງໂຕໃຫຍ່ສະແດງທ່າທີທີ່ກົ້ມຂາບໃຫ້ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ຈັງຫວະກົ້ມຂາບທີ່ໜ້າຮັກ ແລະ ສະຫງ່າງາມຂອງຊ້າງ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ຄວາມງາມອັນສະຫງ່າ ແລະ ສຸຂະພາບດີຂອງຊ້າງ ໄຕງວຽນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ການສື່ສານ ທີ່ເປັນມິດລະຫວ່າງ ກວານຊ້າງ ແລະ ຊ້າງ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ຊ້າງເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງ ອາຫານ ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ທ່າມກາງສຽງເຊຍ ຂອງ ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນງານບຸນຊ້າງ ບວນດົນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ຊ້າງກິນອາຫານດ້ວຍຄວາມຕາມສະບາຍ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ງານລ້ຽງບຸບເພ ຊ້າງ ໄຕງວຽນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ເອົາອາຫານ ແຊບໆ ໃຫ້ຊ້າງ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ຊ້າງໄດ້ຮັບຄວາມສຸກຈາກການເຊື້ອເຊີນຢ່າງກະຕືລືລົ້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຊ້າງ ຮັບອາຫານ ຈາກມື ເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມເປັນມິດ ແລະ ຄວາມໃກ້ຊິດຂອງຊ້າງໃນເວລາທີ່ຖືກຈັບໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ງານບຸນຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຊາວ ໄຕງວຽນ ແນະນຳມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກ ແມ່ນວັດທະນະທຳຄ້ອງ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຕົນ.ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ການຟ້ອນພື້ນເມືອງທີ່ໜ້າຮັກ ຂອງ ເດັກສາວ ໄຕງວຽນ ໃນງານ ບຸນຊ້າງ ບວນດົນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ປະຕິບັດ: VNP/ແທງຮ່ວາ, ຈິ້ງໂບ້ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ