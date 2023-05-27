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ຄົ້ນພົບ

ປະທັບໃຈງານບຸນຊ້າງ ບວນດົນ

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ງານ​ບຸນ​ກາ​ເຟ ​ບວນມາທວດ ​ຄັ້ງ​ທີ 8 ປີ 2023, ງານ​ບຸນ​ຊ້າງ ບວນດົນ ຢູ່ຕາ​ແສງ​ ກຣົງນາ,​ເມືອງ ບວນດົນ ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ ດ້ວຍ​ຮູບ​ແບບ​ໃໝ່, ທັງ​ເຊີດຊູຄວາມ​ງາມ​ຂອງ​ຊ້າງ ​ແລະ ບັນດາ​ຄຸນຄ່າ​ດ້ານວັດທະນະທຳມູນເຊື້ອ​ ຂອງ​ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ​ ​ຢູ່​ ໄຕງວຽນ, ທັງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ອັນ​ແຮງ​ກ້າ​ຂອງ​ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ດັກ​ລັກ ກັບອົງການສັດ​ອາຊີ (Animals Asia) ​ໃນ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ ​ແລະ ອະນຸ ລັກ ​ຊ້າງ ​ແບບ​ເປັນ​ມິດ ​ແລະ ຍືນ​ຍົງ.

ດັ່ງນັ້ນ​, ງານ​ບຸນ​ຊ້າງ​ປີ​ນີ້ ພຽງ​ແຕ່​ສຸມ​ໃສ່​ບັນດາ​ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່ເປັນມິດກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ​ ເພື່ອ​ເຊີດຊູຄວາມ​ງາມ​ຂອງ​ຊ້າງ​ເຊັ່ນ: ການ​ແຂ່ງ ຂັນ​ຕົກແຕ່ງ​​ຊ້າງ, ປະກວດນາງງາມ ຊ້າງ, ການ​ແຂ່ງຂັນ​ຊ້າງ​ເພື່ອ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້​ຊົມ, ​ຈັດງານລ້ຽງ ບຸບ​ເຟ ​​ຊ້າງ, ​​ໃຫ້​ຊ້າງ​ພົວພັນ​ມິດຕະ ພາບ​ກັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ... ສ່ວນກິດຈະກຳ​ແຂ່ງຂັນ​ທີ່​ອາດ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ ທົບ​ຕໍ່​ສຸຂະພາບ​ຂອງ​ຊ້າງ​ໄດ້​ງ່າຍ​ເຊັ່ນ: ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຊ້າງ, ​ຊ້າງລອຍນໍ້າ, ​​ຊ້າງເຕະບານ, ດຶງເຊືອກ ລະຫວ່າງຊ້າງ ກັບຄົນ, ການ​ແຫ່​ຊ້າງ​ຕາມ​ຖະໜົນ... ​ຄືໃນ​ງານ​ບຸນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຈະຖືກຍົກເລີກ.

ດ້ວຍຮູບແບບການຈັດຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ມີຄວາມໝາຍນີ້, ນັກທ່ອງທ່ຽວມີໂອກາດໄດ້ຊົມພາບຂອງຊ້າງ ໄຕງວຽນ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ສຸຂະ ພາບດີ ແຕ່ຍັງມີຄວາມໜ້າຮັກ, ເປັນມິດ ແລະ ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຄົນ ຍ້ອນໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລ, ການປົກປ້ອງທີ່ດີ.

ບັນຍາກາດມ່ວນຊື່ນ, ມິດຕະພາບ ແລະ ໃກ້ຊິດຂອງງານບຸນຊ້າງ ບວນດົນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ງານບຸນ​ຊ້າງ​ປີ​ນີ້ ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ແບບ​ໃໝ່​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ຊ້າງ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຄະນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ງານ​ ​ມອບ​ຂອງ​ທີ່​ລະນຶກ​ໃຫ້​ແກ່​ຄະນະ​ຊ້າງ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

ຊ້າງ ໄຕງວຽນ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນໃຫຍ່. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP 

ຊ້າງສະແດງຄວາມໃກ້ຊິດຕໍ່ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP

ກວານຊ້າງ ສະແດງຄວາມຮັກແພງຕໍ່ຊ້າງຂອງຕົນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

ຊ້າງ ໄຕງວຽນ ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP

ຊ້າງ​ໂຕ​ໃຫຍ່​ສະ​ແດງ​ທ່າ​ທີ​ທີ່​ກົ້ມ​ຂາບ​ໃຫ້​ຜູ້​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP

ຈັງຫວະກົ້ມຂາບທີ່ໜ້າຮັກ ແລະ ສະຫງ່າງາມຂອງຊ້າງ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP

ຄວາມງາມອັນສະຫງ່າ ແລະ ສຸຂະພາບດີຂອງຊ້າງ ໄຕງວຽນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

ການສື່ສານ ທີ່ເປັນມິດລະຫວ່າງ ກວານຊ້າງ ແລະ ຊ້າງ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP
ຊ້າງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ລ້ຽງ​​ ອາຫານ ຢ່າງ​ກະ​ຕື​ລື​ລົ້ນ ​ທ່າມກາງສຽງເຊຍ ຂອງ ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນ​ງານບຸນ​ຊ້າງ ບວນດົນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP

ຊ້າງກິນອາຫານດ້ວຍຄວາມຕາມສະບາຍ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

ງານລ້ຽງບຸບເພ ຊ້າງ ໄຕງວຽນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ເອົາອາຫານ ແຊບໆ ໃຫ້ຊ້າງ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP

ຊ້າງໄດ້ຮັບຄວາມສຸກຈາກການເຊື້ອເຊີນຢ່າງກະຕືລືລົ້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

ຊ້າງ​ ຮັບອາຫານ ຈາກ​ມື​ ເດັກ​ນ້ອຍ​ຄົນໜຶ່ງ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

ຄວາມສົນໃຈ, ຄວາມເປັນມິດ ແລະ ຄວາມໃກ້ຊິດຂອງຊ້າງໃນເວລາທີ່ຖືກຈັບໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP

ງານ​ບຸນ​ຍັງ​ແມ່ນ​ໂອກາດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຊາວ ໄຕງວຽນ ​ແນະນຳ​ມໍລະດົກ​ວັດທະນະທຳ​ໂລກ ​ແມ່ນ​ວັດທະນະທຳ​ຄ້ອງ​ ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຂອງ​ຕົນ.ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP

ການຟ້ອນພື້ນເມືອງທີ່ໜ້າຮັກ ຂອງ ເດັກສາວ ໄຕງວຽນ ໃນງານ ບຸນຊ້າງ ບວນດົນ. ພາບ: ຈິ້ງໂບ້/VNP

ປະຕິບັດ: VNP/ແທງຮ່ວາ, ຈິ້ງໂບ້ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ

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