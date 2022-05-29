ຄົ້ນພົບ
ບຸນເຂົ້າໃໝ່ ຂອງ ຊາວເຜົົ່າ ເກີຮໍ
ບຸນ ໂຍ ລີ ບົງ (ບຸນເຂົ້າໃໝ່) ຢູ່ເມືອງ ຢີລີງ (ແຂວງ ເລີມດົ່ງ)ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາງານບຸນໃຫຍ່ ແລະ ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຂອງຊາວເຜົ່າ ເກີຮໍ ເຊີເຣ. ເມື່ອມໍ່ໆ ມານີ້, ຊາວເຜົ່າ ເກີຮໍ ໄດ້ຟື້ນຄືນໃໝ່ຄວາມເປັນເອກະລັກ ທີ່ສຸດ ຂອງ ງານບຸນເຂົ້າໃໝ່ ຢູ່ໝູ່ບ້ານວັດທະນະທຳ-ທ່ອງທ່ຽວບັນດາເຜົ່າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
ພາຍຫຼັງໜຶ່ງປີ ທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງລຳບາກ ກັບໄຮ່ນາ, ເມື່ອເກັບກ່ຽວເຂົ້າຂຶ້ນເຕັມເລົ້າແລ້ວ, ຊາວເຜົ່າ ເກີຮໍ ຈະຈັດບຸນເຂົ້າໃໝ່ ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ຕໍ່ເທວະດາ ຟ້າແຖນ ທີ່ໄດ້ໂປດປານໃຫ້ ຝົນຟ້າຕົກ ຖືກຕ້ອງຕາມລະດູການ, ຮວງເຂົ້າດົກໜາ. ກ່ອນອື່ນ ຊາວບ້ານ ຈະກະກຽມເຄື່ອງບູຊາ ໃຫ້ພິທີຢ່າງລະມັດລະວັງທີ່ສຸດ. ປົກກະຕິແລ້ວ ເຄື່ອງສັງຄະທານ ປະກອບມີເຫຼົ້າໄຫ, ເຂົ້າ, ປາແຫ້ງ, ເກືອ, ເຂົ້າໜຽວ ແລະ ໝາກໄມ້. ໃນພິທີບູຊາເສັ່ນໄຫວ້ ຂອງຊາວເຜົ່າ ເກີຮໍ ຍາມໃດກໍ່ມີການຖະຫວາຍສັດ ເພື່ອບູຊາ ເທວະດາຟ້າແຖນ. ປີໃດທີ່ຜົນເກັບກ່ຽວໄດ້ຮັບຜົນດີ, ໃນງານບຸນໃຫຍ່ ເຂົາເຈົ້າຈະຖະຫວາຍຄວາຍ, ນ້ອຍ ກວ່າຈະແມ່ນແບ້ ຫຼື ໄກ່.
ໃນມື້ບຸນ, ເມື່ອຊາວບ້ານມາເຕົ້າໂຮມຢູ່ອ້ອມຕົ້ນທຸງຫາງ ຢ່າງຄົບໜ້າຄົບຕາແລ້ວ, ຜູ້ອາຍຸສູງໃນບ້ານ ຈະເປົ່າສະໄນ 3 ຮວດ ແລະ ຂໍເທວະດາ ຟ້າແຖນ ແລະ ສິ່ງສັກສິດ ໃຫ້ຊາວບ້ານເປີດງານບຸນ ດ້ວຍໃຈໃສສັດທາ. ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ອາຍຸສູງ ໃນບ້ານ ຈະທໍາພິທີກຳ ທີ່ສັກສິດທີ່ສຸດ - ພິທີຖະຫວາຍສັດ ຂໍນຳ ວົງຄ້ອງລົງມາ. ຂອງທ່ີນໍາມາຖະຫວາຍ ແມ່ນໄກ່ຜູ້ໂຕໜຶ່ງ, ທຳອິດ, ຜູ້ອາຍຸສູງ ໃນບ້ານ ໃຊ້ເລືອດໄກ່ ທາໃສ່ຕົ້ນທຸງຫາງ, ໃສ່ໜ້າຄ້ອງ, ແລ້ວທາ ໃສ່ ໜ້າຜາກ ຂອງສະມາຊິກ ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອຂໍຄວາມໂຊກດີ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລະດູ ປີໜ້າຟ້າຝົນເອື້ອອຳນວຍ, ຜົນຜະລິດໄດ້ຮັບຜົນດີ. ເມື່ອ ວົງຄ້ອງ ຖືກນຳລົງມາ, ໜ່ວຍຟ້ອນ ຈະຟ້ອນອ້ອມຕົ້ນທຸງຫາງ ໃນຂະນະຊາວບ້ານ ຕີຄ້ອງ ຮ້ອງເພງ ບົດ Gung Me, Gung Ma (ເພງຍິນດີຕ້ອນຮັບແຂກ). ຕໍ່ໄປແມ່ນພິທີເປີດໄຫ, ຜູ້ອາຍຸສູງຂອງບ້ານ ຈະຖອກເຫຼົ້າໃສ່ຈອກ ເອົາຂຶ້ນບູຊາເທວະດາ ຟ້າແຖນ ແລ້ວເຊີນເຫຼົ້າ, ໃສ່ປອກແຂນເຮັດຈາກໝາກປັດ, ປອກແຂນທອງ ໃຫ້ແກ່ແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນການເປີດ-ປິດ ພິທີຄັ້ງນີ້, ໜ່ວຍຄ້ອງ ໄດ້ຟ້ອນລຳທຳເພງ ຕ້ອນຮັບແຂກ ຢ່າງບໍ່ຢຸດແລ້ວຍ່າງອ້ອມຕົ້ນທຸງຫາງ ພ້ອມກັບໜ່ວຍຟ້ອນ ໃນເນື້ອເພງ ທີ່ມ່ວນຊື່ນ ຂອງ ບົດ ຍູ ເຕີ ເນີມ (ດື່ມເຫຼົ້າໄຫ).
ຕາມປົກກະຕິ, ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ ງານບຸນ ວົງຄ້ອງ ຈະປະສານສຽງ ເພື່ອຕ້ອນຮັບແຂກ, ຮ້ອງຂໍນ້ຳຝົນ ແລະ ອື່ນໆ, ຈາກນັ້ນທຸກຄົນກໍຈະດື່ມເຫຼົ້າໄຫ ແລະ ຟ້ອນລຳທຳເພງພື້ນເມືອງ. ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ໄດ້ດຳເນີນໄປ ພ້ອມກັບດື່ມເຫຼົ້າໄຫ, ສຽງຄ້ອງ ຍິ່ງດັງສະໜັ່ນຟົດຟື້ນ, ສຽງເພງ ຍິ່ງຫວານຊື່ນ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນ ຍິ່ງມີຄວາມຮູ້ມ່ວນຊື່ນ ຕື່ນເຕັ້ນ ເມື່ອຄິດເຖິງລະດູການ ເກັບກ່ຽວ ໄດ້ຮັບຜົນດີ ໃນປີໃໝ່ ທ່ີຈະມາເຖິງ.