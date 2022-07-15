ບັນຍາກາດທີ່ຄຶກຄື້ນຢູ່ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊາວເມືອງເກົ່າ ເຫ້ວ ນັບໝື່ນຄົນໄດ້ອອກຖະໜົນຫົນທາງຫຼາຍສາຍເພື່ອເຈືອຈານເຂົ້າກັບບັນຍາກາດທີ່ຄຶກຄື້ນຂອງງານບຸນຕາມທ້ອງຖະໜົນໃນງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສີສັນວັດທະນະທຳ”, ງານບຸນຕາມທ້ອງຖະໜົນໃນງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022 ໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນລຽນຕິດແຕ່ວັນທີ 26 – 28 ມິຖຸນາ ເຊິ່ງນຳມາໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊາວເມືອງ ເຫ້ວ “ງານລ້ຽງ” ໜຶ່ງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສຽງດົນຕີ ແລະ ຈັງຫວະຟ້ອນຂອງບັນດາ ຄະນະສິລະປະທີ່ມາຈາກບັນດາເຂດແຄວ້ນຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ, ໃນນັ້ນ ມີຄະນະສິລະປະທີ່ມີຊື່ສຽງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຄື: ຄະນະສິລະປະຟ້ອນສິງໂຕ ແລະ ມັງກອນ ເຫວ້, ຄະນະສິລະປະຊົນເຜົ່າ ລາວກາຍ, ດົນຕີພື້ນເມືອງ Belogorie (ຣັດເຊຍ), ວົງດົນຕີ Viet Bambas (ບຣາຊິນ), ຄະນະຟ້ອນຊົນເຜົ່າ ດັກລັກ, ສະຫະພັນ ກາຍຍະສິນ ຫວຽດນາມ, ໂຮງດົນຕີພື້ນເມືອງ ຫວຽດບັກ, ວົງການຟ້ອນ Unity Crew...
ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະແດງຕາມທ້ອງຖະໜົນດ້ວຍສີສັນ ດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໄດ້ຮັບຄວາມຊົມເຊີຍ ຈາກຊາວເມືອງ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນຢູ່ຖະໜົນຫຼາຍສາຍຂອງນະຄອນ ເຫ້ວ ໃນຂອບເຂດຂອງງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022.
ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການຕົ້ນຕໍທີ່ປະຊາຊົນຄອຍຖ້າເປັນພິເສດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນລັກສະນະພິເສດຂອງງານມະໂຫລານ ເຫ້ວ, ຜ່ານນັ້ນ ຢືນຢັນ ແລະ ເຊີດຊູບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນໂລກ.
ບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນຢູ່ເຂດຫົວຂົວ ເຈື່ອງຕ່ຽນ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວນັບໝື່ນຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ເຫ້ວ ພ້ອມກັບບັນດາຄະນະນັກສິລະປິນ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ການສະແດງຂອງບັນດານັກສິລະປິນມາຈາກ ຣັດເຊຍ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ສີສັນຂອງ ວ່າວ ລາດຊະວົງ ເຫວ້. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ບັນດານັກສິລະປິນ ມາຈາກ ໄຕຫງວຽນ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ສຽງຈາກພູເຂົາ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ຂະບວນແຫ່ລົດບູຮານ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ຊາວເມືອງ ເຫ້ວ ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນທີ່ໄດ້ມີການພົວພັນກັບນັກສິລະປິນ ຣັດເຊຍ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ບັນດາຈັງຫວະເຕັ້ນຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ນັກທ່ອງທ່ຽວຍິງ ມາຈາກຕ່າງປະເທດຮູ້ສຶກປະທັບໃຈຕໍ່ບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນຂອງງານບຸນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຈັງຫວະເຕັ້ນຢ່າງຮຸນແຮງຂອງບັນດານັກສິລະປິນຊາຍ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຟ້ອນ ມັງກອນ ຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ນັກສະແດງຕະຫຼົກ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງບັນດານັກສິລະປິນມາຈາກ ບຣາຊິນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ການສະແດງໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກສິລະປິນມາຈາກ ເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຄວາມງາມຂອງນັກສິລະປິນຍິງ ມາຈາກພາກຕາເວັນຕົກ ສ່ຽງເໜືອ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຄວາມງາມຂອງຍິງສາວ ເຫວ້. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດລົງສູ່ທ້ອງຖະໜົນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ງານບຸນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຂະບວນແຫ່ຂອງນັກສິລະປິນໄດ້ຜ່ານຖະໜົນ ຮຸ່ງເວືອງ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຮູ້ສຶກປະທັນໃຈຕໍ່ບັນຍາກາດຂອງ ງານບຸນຈາກລະບຽງຂອງໂຮງແຮມ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ປະຕິບັດ: ແທງຮ່ວາ, ກົງດາດ