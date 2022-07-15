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ທ່ອງທ່ຽວ

ບັນຍາກາດທີ່ຄຶກຄື້ນຢູ່ງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022

ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ແລະ ​ຊາວ​ເມືອງ​ເກົ່າ ​ເຫ້ວ ນັບ​ໝື່ນ​ຄົນ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງຫຼາຍສາຍ​ເພື່ອ​ເຈືອຈານເຂົ້າກັບບັນ​ຍາ​ກາດ​ທີ່ຄຶກ​ຄື້ນ​ຂອງ​ງານບຸນຕາມທ້ອງຖະໜົນໃນງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022 

ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ ສີສັນ​ວັດທະນະທຳ”, ງານບຸນຕາມທ້ອງຖະໜົນໃນງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022 ໄດ້ດຳ​ເນີນ​ເປັນ​ເວລາ 3 ວັນ​ລຽນຕິດ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 26 28 ມິຖຸນາ​ ​ເຊິ່ງນຳ​ມາໃຫ້ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ແລະ ຊາວ​ເມືອງ ​ເຫ້ວ ງານ​ລ້ຽງ ໜຶ່ງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ​ສຽງດົນຕີ ​ແລະ ຈັງຫວະ​ຟ້ອນ​ຂອງ​ບັນດາ ຄະນະ​ສິລະ​ປະ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ບັນດາ​ເຂດ​ແຄວ້ນຕ່າງໆ ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ, ​ໃນ​ນັ້ນ ​ມີ​ຄະນະ​ສິລະ​ປະ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ຄື: ຄະນະ​ສິລະ​ປະ​ຟ້ອນ​ສິງ​ໂຕ ​ແລະ ມັງກອນ ເຫວ້, ຄະນະ​ສິລະ​ປະ​ຊົນ​ເຜົ່າ ​ລາວ​ກາຍ, ດົນຕີ​ພື້ນ​ເມືອງ Belogorie (ຣັດ​ເຊຍ), ວົງ​ດົນຕີ Viet Bambas (ບຣາຊິ​ນ), ຄະນະຟ້ອນ​ຊົນ​ເຜົ່າ ດັກລັກ, ​ສະ​ຫະ​ພັນ ກາຍຍະສິນ ຫວຽດ​ນາມ, ໂຮງດົນຕີ​ພື້ນ​ເມືອງ ຫວຽດ​ບັກ, ວົງ​ການ​ຟ້ອນ Unity Crew...

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ​ສະ​ແດງ​ຕາມທ້ອງຖະໜົນດ້ວຍສີສັນ ດ້ານວັດທະນະທຳທີ່​ຫຼາກ​ຫຼາຍ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຊົມເຊີຍ ຈາກ​ຊາວ​ເມືອງ ​ແລະ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ສ້າງ​ບັນຍາກາດ​ທີ່ຟົດ​ຟື້ນ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ຢູ່​ຖະໜົນ​ຫຼາຍ​ສາຍ​ຂອງ​ນະຄອນ​ ເຫ້ວ ​ໃນ​ຂອບເຂດຂອງງານມະໂຫລານ ເຫວ້ 2022.

ນີ້​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ເຫດການ​ຕົ້ນຕໍ​ທີ່​ປະຊາຊົນ​ຄອຍ​ຖ້າ​ເປັນ​ພິ​ເສດ, ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລັກສະນະ​ພິ​ເສດ​ຂອງງານມະໂຫລານ ເຫ້ວ, ຜ່ານ​ນັ້ນ ​ຢືນຢັນ ​ແລະ ​ເຊີດ​ຊູ​ບັນດາ​ຄຸນຄ່າ​ວັດທະນະທຳ​ຂອງ ​ຫວຽດນາມ ​ແລະ ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ໂລກ.

ບັນ​ຍາ​ກາດ​ທີ່ຟົດຟື້ນ​ຢູ່​ເຂດ​ຫົວ​ຂົວ ເຈື່ອງ​ຕ່ຽນ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ປະ​ຊາ​ຊົນ ແລະ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ນັບ​ໝື່ນ​ຄົນ ​ໄດ້​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ບຸນຕາມທ້ອງຖະ​ໜົນ ເຫ້ວ ພ້ອມກັບບັນດາ​ຄະ​ນະ​ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ການສະແດງຂອງບັນດານັກສິລະປິນມາຈາກ ຣັດເຊຍ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ສີສັນຂອງ ວ່າວ ລາດຊະວົງ ເຫວ້. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ບັນດານັກສິລະປິນ ມາຈາກ ໄຕຫງວຽນ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ສຽງຈາກພູເຂົາ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ຂະບວນແຫ່ລົດບູຮານ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ຊາວ​ເມືອງ​ ເຫ້ວ ​ຮູ້ສຶກ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ພົວພັນ​ກັບ​ນັກ​ສິລະ​ປິນ ຣັດ​ເຊຍ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ບັນດາຈັງຫວະເຕັ້ນຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຍິງ ມາຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຮູ້ສຶກປະທັບໃຈຕໍ່​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ທີ່ຟົດຟື້ນຂອງ​ງານ​ບຸນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຈັງຫວະເຕັ້ນຢ່າງຮຸນແຮງຂອງບັນດານັກສິລະປິນຊາຍ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຟ້ອນ ມັງກອນ ຢູ່ທ້ອງຖະໜົນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ນັກສະແດງຕະຫຼົກ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງບັນດານັກສິລະປິນມາຈາກ ບຣາຊິນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ການສະແດງໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກສິລະປິນມາຈາກ ເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຄວາມງາມຂອງນັກສິລະປິນຍິງ ມາຈາກພາກຕາເວັນຕົກ ສ່ຽງເໜືອ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຄວາມງາມຂອງຍິງສາວ ເຫວ້. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລົງສູ່ທ້ອງ​ຖະ​ໜົນ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ​ງານ​ບຸນ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ຂະ​ບວນ​ແຫ່​ຂອງນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ​ໄດ້​ຜ່ານ​ຖະ​ໜົນ ຮຸ່ງ​ເວືອງ. ພາບ: ກົງດາດ/VNP
ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຮູ້ສຶກປະທັນໃຈຕໍ່ບັນຍາກາດຂອງ ງານບຸນຈາກລະບຽງຂອງໂຮງແຮມ. ພາບ: ແທງຮ່ວາ/VNP
ປະຕິບັດ: ແທງຮ່ວາ, ກົງດາດ 

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕາຊົ່ວ-ແດນສະຫວັນແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວ

ຕາຊົ່ວ-ແດນສະຫວັນແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວ

ຕາຊົ່ວ (ບັກ​ອຽນ-​ເຊີນ​ລາ) ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ໃຫ້ມາ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ຄວາມ​ງາມ​ທີ່​ເປັນ​ເອກະລັກ​ສະ​ເພາະ​ ເຊິ່ງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ບັນ ດານ​ໃຫ້​ແຜ່ນດິນ​ແຫ່ງນີ້ຄື: ສະຫວັນແຫ່ງເມກໝອກ, ຕົ້ນຊາ ຊານ ຕວຽດ ທີ່​ມີ​ອາຍຸ​ນັບຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ປີ ​ແລະ ວັດທະນະທຳ​ ອັນ​ດີງາມ ​ຂອງ​ຊາວ​ເຜົ່າ ມົ້ງ.
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