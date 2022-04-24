ຄົ້ນພົບ
ນ້ຳຕົກຕາດ ບ້ານຢົກ - ຜົນງານສິ້ນເອກ ຂອງທຳມະຊາດ
ນ້ຳຕົກຕາດ ບ້ານຢົກ ຕັ້ງຢູ່ເທິງກະແສແມ່ນ້ຳ ກວຍເຊີນ, ໄດ້ຮັບ ການ ລົງຄະແນນສຽງຈາກວາລະສານທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີ ຊື່ສຽງຫຼາຍ ສະບັບວ່າ ເປັນໜຶ່ງໃນ 10 ນ້ຳຕົກຕາດ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຢ່າງໜ້າມະຫັດ ສະຈັນ ໃນໂລກ. ທຸກໆ ປີ, ນ້ຳຕົກຕາດ ແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກ ທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ບັນ ທຶກຄວາມງາມ ຂອງ ນ້ຳຕົກ ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.
ນ້ຳຕົກຕາດ ປະກອບດ້ວຍສອງພາກຄື: ນ້ຳຕົກ ກາວ (ສູງ) ເປັນນ້ຳຕົກຮອງຍ້ອນມີນ້ຳຕົກ ໜ້ອຍ, ນ້ຳຕົກ ເຖີບ (ຕ່ຳ) ແມ່ນ ນ້ຳຕົກ ຫຼັກ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສປ ຈີນ. ຕາມສົນທິສັນຍາ ປີ 1999, ນ້ຳຕົກ ຮອງເປັນຂອງ ຫວຽດນາມ, ນ້ຳຕົກ ຫຼັກ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນ.
ນ້ຳຕົກຕາດ ບ້ານຢົກ ຫ່າງຈາກນະຄອນ ກາວບັງ ປະມານ 90 ກິ ໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ 400 ກິໂລແມັດ. ໃນຖານະເປັນມໍລະດົກທຳມະຊາດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສວນສາທາລະນະ ທໍ ລະນີສາດ ໂລກ ຂອງ UNESCO ກາວບັ່ງ, ນ້ຳຕົກຕາດ ບ້ານຢົກ ແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ດຶງດູດໃຈທີ່ສຸດ, ນຳເອົາປະສົບການທີ່ດີໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເມື່ອມາທີ່ນີ້.
ດ້ວຍທັດສະນີຍະພາບ ອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຈາກໄລຍະໄກ, ນ້ຳ ຕົກ ທີ່ໄຫຼລົງມາສ້າງເປັນພື້ນທີ່ຟອງສີຂາວ, ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກໄດ້ ເຖິງຄວາມຮ້າຍກາດ, ແຕ່ມີຄວາມງົດງາມເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ຢູ່ກາງນ້ຳ ຕົກ, ຫີນ ທີ່ຍົກສູງຂຶ້ນ, ປົກຫຸ້ມດ້ວຍກິ່ງງ່າໄມ້ແຫ້ງ, ແຍກນ້ຳອອກເປັນ 3 ສາຍຄື ສາຍໄໝຂາວສາມເສັ້ນຂ້າມພູ ແລະ ປ່າ. ໃນມື້ທີ່ມີແສງແດດ, ແສງສະຫວ່າງ ໄດ້ສ່ອງລົງມາໃສ່ນ້ໍາຕົກ ແລະ ປະສານ ສົມທົບກັບລະອອງນ້ໍາ ສ້າງເປັນສາຍຮຸ້ງ ຫຼາກສີສັນ ທ່ີສ່ອງແສງ ລະຍິບລະຍັບ ຢ່າງສວຍງາມ.
ຢູ່ຕີນນ້ຳຕົກ ແມ່ນແມ່ນ້ຳກວ້າງ, ໜ້ານ້ຳ ງຽບສະຫງົບຄືກັບກະຈົກ. ສອງຝັ່ງແມ່ນ້ຳ ມີທົ່ງຫຍ້າ ທີ່ຂຽວສະອຸ່ມ ພ້ອມດ້ວຍນ້ຳໝອກ, ປ່າໄມ້ທີ່ຂຽວອຸ່ມທຸ່ມ. ເມື່ອເບິ່ງມາຈາກມູມຕ່ຳ, ນ້ຳຕົກຕາດ ເບິ່ງຄືຜ້າໄໝ ເຊິ່ງດຶງດູດໃຈນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼາຍຄົນ. ໃນເດືອນ ກັນຍາ ແລະ ຕຸລາ ແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການສໍາຫຼວດນ້ໍາຕົກຕາດ ບ້ານ ຢົກ, ໃນເວລາ ທີ່ນ້ໍາອຸດົມສົມບູນ ແລະ ໃສສະອາດ, ນ້ໍາຕົກໄຫຼ ເປັນຟອງສີຂາວ.
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດຍ່າງອ້ອມຕີນນ້ຳຕົກ ໄດ້ຢ່າງສະບາຍ, ເພີດ ເພີນໄປກັບທຳມະຊາດ ແລະ ສ້າງສັນພາບຖ່າຍສິລະປະ ກັບພູຜາປ່າໄມ້ ແລະ ທໍາມະຊາດ. ນອກຈາກນີ້, ຢູ່ຕີນນ້ຳຕົກຕາດ ບ້ານຢົກ ຍັງມີເຂື່ອນນ້ອຍແຫ່ງໜຶ່ງ. ນ້ໍາໃສສະອາດ, ບໍ່ມີຂີ້ຝຸ່ນ ຈາກນ້ໍາ ຕົກ ຈະໄຫຼ ມາທີ່ນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອສໍາຜັດກັບປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ກັບກະແສນ້ຳ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດນັ່ງເຮືອ ລ່ອງຂ້າມແມ່ນ້ຳ ກວຍເຊີນ.