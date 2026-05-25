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ວັດທະນະທຳ

ນະຄອນເຫວ້ ຈັດພິທີໄວ້ອາໄລ ແລະປົງອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດໃນປາງສົງຄາມຢູ່ລາວ

ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ຄະນະພັກນະຄອນ, ສະພາປະຊາຊົນ, ຄະນະກໍາມະການປະຊາຊົນ, ຄະນະກໍາມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດຫວຽດນາມ ນະຄອນເຫວ້ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄວ້ອາໄລ, ເຄົາລົບສົບ ແລະປົງອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດໃນປາງສົງຄາມຢູ່ລາວ ຈໍານວນ 8 ອັດຖິ.
ບັນດາຜູ້ແທນປະຕິບັດພິທີຕີລະຄັງ. ພາບ: qdnd.vn
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມພິທີ. ພາບ: qdnd.vn

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີບັນດາສະຫາຍ: ນາງ ຫງວຽນທິແທັງ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ; ພົນໂທ ເລກວາງມິງ ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງ, ກໍາມະການຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມ ແລະກໍານົດຊື່ ແລະນາມສະກຸນອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ.

ໂດຍຕອບສະໜອງ “ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ 500 ວັນ ແລະຄືນ ຍູ້ແຮງການຊອກຫາ, ທ້ອນໂຮມ ແລະກໍານົດຊື່ ແລະນາມສະກຸນອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ”, ລະດູແລ້ງ 2025-2026, ກອງທ້ອນໂຮມອັດຖິ 192, ກອງບັນຊາການທະຫານນະຄອນເຫວ້ ໄດ້ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກ, ສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຄະນະພັກຂັ້ນ, ອໍານາດການປົກຄອງ, ກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ແລະປະຊາຊົນລາວ ຕັ້ງໜ້າກວກກາຂໍ້ມູນ, ຈັດຕັ້ງກໍາລັງ, ພາຫະນະຊອກຫາ, ຄົ້ນພົບ ແລະທ້ອນໂຮມໄດ້ 8 ອັດຖິ ຢູ່ສອງແຂວງ ສາລະວັນ ແລະເຊກອງ.

ບັນດາຜູ້ແທນ ເຄື່ອນຍ້າຍອັດຖິນັກຮົບທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ມາບ່ອນປົງອັດຖິ. ພາບ: qdnd.vn
ພິທີໄວ້ອາໄລ, ເຄົາລົບສົບ ແລະປົງອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດໃນປາງສົງຄາມຢູ່ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ. ພາບ: qdnd.vn

ໃນບັນຍາກາດທີ່ເຄັ່ງຂຶມ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ຈູດທູບທຽນ, ຖະຫວາຍດອກໄມ້ອາໄລຫາ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນອັນເລິກເຊິ່ງມາຍັງບັນດາວິລະຊົນນັກຮົບທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຢ່າງພິລະອາດຫານ, ເສຍສະຫຼະຊີວິດ ເພື່ອພາລະກິດຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ ແລະເຮັດຫຼ້ອນພັນທະສາກົນອັນສູງສົ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ qdnd.vn)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ - ຈາກບ່ອນໄດ້ຮັບການມອບສິດ ໄປສູ່ການເປັນຜູ້ນໍາພາການພັດທະນາ

ແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ - ຈາກບ່ອນໄດ້ຮັບການມອບສິດ ໄປສູ່ການເປັນຜູ້ນໍາພາການພັດທະນາ

ໃນສະພາບການທີ່ ຫວຽດນາມ ພວມເຊື່ອມໂຍງ ເຂົ້າກັບສາກົນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງເລິກເຊິ່ງນັ້ນ, ແມ່ຍິງ ນັບມື້ນັບຢືນຢັນບົດບາດຂອງຕົນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບການຊົມໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາອີກດ້ວຍ. ນັບແຕ່ການສຶກສາ, ເສດຖະກິດ ໄປຈົນເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງນະໂຍບາຍ, ບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງແມ່ຍິງ ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍ.
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