ເຫດການ ແລະ ບັນຫາ
ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ຕ້ອນຮັບທູດ ອົດສະຕາລີ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະການາດາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ທີ່ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ເລມິງຮຶງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Gillian Bird ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ ປະຈໍາ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ເລມິງຮຶງ ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງທ່ານນາງ Gillian Bird ແລະສະຖານທູດອົດສະຕາລີ ໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ-ອົດສະຕາລີ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານນາງ Gillian Bird ຈະສືບຕໍ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດກວ່າອີກ ແລະມີການປະກອບສ່ວນທີ່ແທດຈິງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາທີ່ນັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງຂອງການພົວພັນສອງປະເທດ.
ທ່ານ ເລມິງຮຶງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖື ອົດສະຕາລີ ເປັນເພື່ອນທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານທີ່ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ ແລະມີຖານະທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ພາກພື້ນ, ພ້ອມກັນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຍຸດທະສາດກັບຫວຽດນາມ. ເນັ້ນໜັກວ່າ ສອງປະເທດ ຍັງມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມືຫຼາຍຢ່າງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີສອງຝ່າຍຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການບຸກທະລຸ ເພື່ອຫັນເປົ້າໝາຍຍົກວົງເງິນການຄ້າຂຶ້ນເປັນ 20 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ແລະເພີ່ມຂຶ້ນທົບສອງເທົ່າການລົງທຶນສອງສົ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ; ສະເໜີຝ່າຍ ອົດສະຕາລີ ສືບຕໍ່ເປີດຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ສິນໃນນໍ້າຂອງຫວຽດນາມ ແລະຮັກສາສະຖຽນລະພາບແຫຼ່ງສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ...
ສ່ວນທ່ານນາງ Gillian Bird ເນັ້ນໜັກວ່າ ອົດສະຕາລີ ຍາມໃດກໍຮ່ວມເດີນທາງ, ສະໜັບສະໜູນ, ໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດການປະຕິຮູບ ເພື່ອບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາ; ຢັ້ງຢືນຄວາມປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງປະເທດໃຫ້ພັດທະນານັບມື້ນັບແທດຈິງ ແລະມີປະສິດທິຜົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດການຄ້າ-ການລົງທຶນ, ການສຶກສາ-ບໍາລຸງສ້າງ, ໜູນຊ່ວຍພັດທະນາວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ...
ໂອກາດນີ້, ທ່ານນາງ Gillian Bird ມີຄວາມຍິນດີທີ່ປະກາດວ່າ ອົດສະຕາລີ ຈະສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າຈໍານວນເກືອບ 100 ລ້ານໂດລາອົດສະຕາລີ ໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ໃນປີການເງິນ 2026-2027, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ເຂົ້າໃນການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ພັດທະນາທັກສະ ແລະແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນທີ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍ ຝ່າຍ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ອາຊຽນ-ອົດສະຕາລີ, ບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີຢູ່ພາກພື້ນ; ການຮ່ວມມື, ຮັບປະກັນຄວາມເສລີ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນທະເລ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະໃນໂລກ.
* ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມອໍາລາຂອງທ່ານ Choi Young Sam ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈໍາ ຫວຽດນາມ, ໃນໂອກາດສໍາເລັດໜ້າທີ່ການທູດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານ ເລມິງຮຶງ ຊົມເຊີຍ ແລະຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງທ່ານ Choi Young Sam ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ-ສ.ເກົາຫຼີ ທີ່ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທດຈິງມາໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພື້ນຖານການພົວພັນອັນໜັກແໜ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຈະເປັນພື້ນຖານ ເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ຈະມາເຖິງ; ສະເໜີສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນລະດັບສູງ ແລະທຸກລະດັບ; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ສຸມໃສ່ສໍາເລັດເປົ້າໝາຍວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 100 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2026 ແລະມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ 150 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2030 ຕາມທິດດຸນດ່ຽງ, ຍືນຍົງ; ຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ສືບຕໍ່ລົງທຶນໃໝ່ ແລະເປີດກວ້າງການລົງທຶນເຂົ້າຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດຜະລິດອຸປະກອນເອເລັກໂຕນິກເຕັກໂນໂລຊີສູງ, semiconductor, ພະລັງງານທົດແທນ, ລົດໄຟຕົວເມືອງ, ນະຄອນອັດສະລິະ.
ສ່ວນທ່ານ Choi Young Sam ຢັ້ງຢືນວ່າ ສ.ເກົາຫຼີ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສໍາຄັນ ແລະປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງປະເທດ ພັດທະນາຢ່າງແຮງ ກວ່າອີກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ ທີ່ ສ.ເກົາຫຼີ ມີທ່າແຮງ ແລະຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ, ຄື: ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, semiconductor, ພະລັງງານທົດແທນ, ປັນຍາປະດິດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ; ເນັ້ນໜັກວ່າ ສ.ເກົາຫຼີ ຍາມໃດກໍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະເປັນເພື່ອນຮ່ວມເດີນທາງກັບຫວຽດນາມ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030 ແລະ 2045. ທ່ານ Choi Young Sam ຫວັງວ່າ ຝ່າຍຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ໜູນຊ່ວຍ ແລະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ, ພົນລະເມືອງ ສ.ເກົາຫຼີ ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽງໃຈລົງທຶນ ແລະດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິ ແລະຍາວນານຢູ່ຫວຽດນາມ.
* ກໍໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Jim Nickel ເອກອັກຄະລັດຖະທູດການາດາ ປະຈໍາ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານ ເລມິງຮຶງ ຕີລາຄາສູງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງທ່ານ Jim Nickel ແລະສະຖານທູດ ການາດາ ປະຈໍາ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງປະເທດ; ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖື ການາດາ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສໍາຄັນ ແລະປາດຖະໜາຢາກພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຮອບດ້ານ ນັບມື້ນັບໜັກແໜ້ນ, ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະມີປະສິດທິຜົນ, ມຸ່ງໄປເຖິງການນໍາການພົວພັນຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ໂດຍໄວ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສອງປະເທດຍັງມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມືທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂຸດຄົ້ນໄດ້ໝົດເທື່ອ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງ ເຂດເສດຖະກິດ-ການຄ້າ, ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ພະລັງງານ... ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນກວ່າອີກການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ການາດາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ ທ່ານ Jim Nickel ໜູນຊ່ວຍຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະ, ສົນທະນາທາງ ໂທລະສັບ, ແລກປ່ຽນຄະນະ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂອງການນໍາຂັ້ນສູງສອງປະເທດ; ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດການາດາ ລົງທຶນເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດ, ໂຄງການຈຸດສຸມກ່ຽວກັບພະລັງານ, ເສດຖະກິດ ສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ... ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ Jim Nickel ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈກ່ຽວກັບບັນດາກໍານົດທິດຍຸດທະສາດຂອງພັກ, ລັດຖະບານຫວຽດນາມ; ຢັ້ງຢືນວ່າ ການາດາ ຖື ຫວຽດນາມ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສໍາຄັນ, ມີບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງໃນອາຊຽນ ແລະຢູ່ພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ. ທ່ານ Jim Nickel ເນັ້ນໜັກເຖິງ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ກໍຄືຂໍ້ສະເໜີຮ່ວມມືລະອຽດຈໍານວນໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບພະລັງງານ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ສຸຂະອະນາໄມດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການບິນອາວະກາດ, ການຂົນສົ່ງທາງທະເລ, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກໍາ, ອາດຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ, ຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ...