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ເຫດການ ແລະ ບັນຫາ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ: ອາ​ຊຽນ ຕ້ອງ​ສຸມ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ພະ​ລັງ​ງານ, ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ມະ​ນຸດ

ພິ​ທີ​ໄຂ ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 48 ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 08 ພຶດ​ສ​ະ​ພາ​ຢູ່ Cebu, ຟີ​ລິບ​ປິນ. ທ່ານ​ ເລມ​ິງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ບັນ​ດາ​ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ.
ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 48 (ພາບ: VGP)
ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 48 (ພາບ: VGP)

ເມື່ອ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ​ພາຍຫຼັງ​ພິ​ທີ​ໄຂ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ຕໍ່​ໜ້າ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ເຊື່ອມ​ຈອດ, ຫຼາຍ​ສົ້ນ, ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ຕັ້ງ​ມາ​ສຳ​ລັບ ອາ​ຊຽນ ບໍ່​ແມ່ນ​ວ່າ “ຖືກ​ຜົນ​ກະ​ທົບຫຼື​ບໍ່” ຫາກ​ແມ່ນ​ວ່າ ອາ​ຊຽນ ຈະ “ຮັບ​ມື​ຄື​ແນວ​ໃດ ແລະ ຮັບ​ມື​ພ້ອມ​ກັນ​ຄື​ແນວ​ໃດ”? ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ອີກວ່າ:

“ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ກໍ​ລະ​ນີ​ສຸກ​ເສີນ, ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດສະ​ມາ​ຊິກ ອາ​ຊຽນ ແລະ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ ອາ​ຊຽນ ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ພົນ​ລ​ະ​ເມືອງ”.

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ (ພາບ: VGP)
ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ (ພາບ: VGP)

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ກໍ​ສະ​ເໜີ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ແນ​ໃສ່​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາ​ດ​ພາຍ​ໃນ​ກຸ່ມ ແລະ ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ. ຕາມ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, ຕ້ອງ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ການ​ຄ້າ​ສິນ​ຄ້າ ອາ​ຊຽນ ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ສ້າງ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ກອບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ອາ​ຊຽນ ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບໂດຍ​ໄວ.

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ສົມ​ທົບ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ ອາ​ຊຽນ, ໃນ​ນັ້ນ ຕ້ອງ​ຍົກ​ສູງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ ແລະ ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂະ​ແໜງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຮີບ​ດ່ວນ​ກໍ​ຄື​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບົດ​ບາດ​ປະ​ສານ​ງານ​ຂອງກອງ​ເລ​ຂາ ອາ​ຊຽນ ແນ​ໃສ່​ນ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ດາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ພາກ​ພື້ນ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ, ຄົບ​ຊຸດ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ. ຫວຽດ​ນາມ ຖື​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ ອາ​ຊຽນ ແລະ ສ້າງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ ອາ​ຊຽນ ເປັນ​ສຳ​ຄັນ. ພວກ​ຂ້​າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ.”

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ແລະ ຫົວ​ໜ້າ​ບັນ​ດາ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວົງ​ແຄບ (ພາບ: VOV)

ກໍ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ຂອງວັນ​ດຽວ​ກັນ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວົງ​ແຄບຂອງ​ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານທີ່​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ດ້ານ​ພູ​ມີ​ສາດ​ການ​ເມືອງ ແລະ ບົດ​ຮຽນ​ໃຫ້​ແກ່ ອາ​ຊຽນ. ນະ​ທີ່​ນີ້, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​: ໃນ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ຂາດ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ, ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ກຳ​ນົດ​ໄດ້​ນັ້ນ, ອາ​ຊຽນ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ປັບ​ຕົວ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ໄປ​ກ່ອນ, ນຳ​ໜ້າ, ພາ​ທາງ ແລະ ນຳ​ພາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງອີກ​ດ້ວຍ. ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ກໍ​ຍົກ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ແນະ​ຈຸດ​ສຸມ ໃຫ້​ແກ່ ອາ​ຊຽນ ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃໝ່.

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ພົ​ບ​ປະ, ແລກ​ປ່ຽນ​ກັບ​ກ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສິງ​ກະ​ໂປ Lawrence Wong. (ພາບ:VGP)
ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ພົ​ບ​ປະ, ແລກ​ປ່ຽນ​ກັບ​ກ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສິງ​ກະ​ໂປ Lawrence Wong. (ພາບ:VGP)

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 48, ວັນ​ທີ 08 ພຶດ​ສະ​ພາ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົ​ນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ໄດ້​ພົບ​ປະ​, ແລກ​ປ່ຽນ​ກັບ​ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ສິງ​ກະ​ໂປ, ໄທ ແລະ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ.

ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັ​ນ​ທີ 08 ພຶດ​ສະ​ພາ (ຕາມ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ), ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິ​ງ​ຮຶງ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ Cebu, ຟີ​ລິບ​ປິນ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 48 ແຕ່​ວັນ​ທີ 07 - 8 ພຶດ​ສະ​ພາ ຕາມ​ຄຳ​ເຊື້ອເຊີນ​ຂອງ​ທ່ານ Ferdinand Romualdez Marcos Jr, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສ. ຟີ​ລິບປີນ, ປະ​ທານ ອາ​ຊຽນ ປີ 2026 ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈຸດປະກາຍຄວາມຝັນ, ສ້າງສາອະນາຄົດການສຶກສາ ຫວຽດນາມ

ຈຸດປະກາຍຄວາມຝັນ, ສ້າງສາອະນາຄົດການສຶກສາ ຫວຽດນາມ

ໃນສະພາບການໂລກ ທີ່ພວມມີການປ່ຽນແປງ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ເຊິ່ງ ໄດ້ວາງອອກຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ ແລະ ຮອບດ້ານ ໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ, ຫວຽດນາມ ພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນຮີບ ດ່ວນ ໃນການກະກຽມພົນລະເມືອງລຸ້ນໃໝ່ - ຜູ້ທີ່ມີຄວາມໜັກ ແໜ້ນ, ສະຕິປັນຍາ ແລະ ທັກສະຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ດ້ວຍຈິດໃຈດັ່ງກ່າວ, ມະຕິເລກທີ 71-NQ/TW ຂອງກົມການເມືອງ ຖືວ່າ ເປັນບາດກ້າວບຸກທະລຸ ທາງ ດ້ານຍຸດທະສາດ ແນໃສ່ຟື້ນຟູ ພື້ນຖານການສຶກສາ, ປຸກລຸກ ຄວາມມຸ່ງຫວັງໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງອະນາຄົດ ຂອງ ປະເທດຊາດ.
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