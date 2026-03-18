ດອກບານ ບານສະພັ່ງ ອວດສີສັນ ຢູ່ຕາມບັນດາເສັ້ນທາງ ພູເຂົາຢູ່ ດ້ຽນບຽນ

ຢູ່ຕາມບັນດາເສັ້ນທາງ ທີ່ສູງຊັນ ແລະ ອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ: ກີ່ວ ຟາດິນ ແລະ ຕັ່ງກວ໋າຍ,
ດອກບານແຂ່ງຂັນກັນບານສະພັ່ງ ປະສານ ກັບ ສີຂຽວ ຂອງ ປ່າ ໄມ້, ສີແດງ ຂອງ ດອກງີ້ວ ແລະ ບັນດາຫຼັງເຮືອນ ຢູ່ເຂດພູສູງ, ສ້າງເປັນພາບລະດູບານໃໝ່ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງ ເຂດດິນແດນພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ.
ດອກບານສີຂາວ ອົມຊົມພູ ບານສະພັ່ງ ຢ່າງສວຍງາມຕາມເນີນພູ ຢູ່ ດ້ຽນບຽນ. ພາບ: ຊວນຕື - VNA
ດອກບານ ແຂ່ງຂັນກັນບານສະພັ່ງ ຢູ່ ລຽບຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຄົດຄ້ຽວ ຢູ່ ກີ່ວ ຕັງກວ໋າຍ. ພາບ: ຊວນຕື - VNA
ດອກບານ ບານສະພັ່ງ ຢ່າງໜາແໜ້ນ ລຽບຕາມເສັ້ນທາງ ທີ່ຄົດລະອິດລະອ້ຽວ ຢູ່ ກີ່ວ ຟາດິນ. ພາບ: ຊວນຕື - VNA
ດອກບານ ບານສະພັ່ງ ຢູ່ຕາມເສ້ັນທາງ ກີ່ວ ຟາດິນ, ສ້າງຄວາມສວຍງາມທີ່ອ່ອນໂຍນ ທ່າມກາງປ່າໄມ້ເຂດພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ. ພາບ: ຊວນຕື - VNA
ດອກບານແຂ່່ງຂັນກັນບານ ຢູ່ ກີ່ວ ຟາດິນ. ພາບ: ຊວນຕື - VNA
ຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຄົດລ້ຽວ ຢູ່ກີ່ວ ຕັ່ງກວ໋າຍ ມີສະເໜ່ສວຍງາມຍິ່ງຂຶ້ນ ທ່າມກາງສີຂາວ ຂອງ ດອກບານ. ພາບ: ຊວນຕື - VNA
ດອກບານ ບານສະພັ່ງ ຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ ຂອງ ຊາວເຜົ່າມົ້ງ ຢູ່ເທິງຍອດກີ່ວ ຟາດິນ. ພາບ: ຊວນຕື - VNA
ຄວາມສວຍງາມ ຂອງ ດອກບານ ເຮັດໃຫ້ບັນດາເສັ້ນທາງ ທີ່ຄົດຄ້ຽວ ແລະ ອັນຕະລາຍ ກາຍເປັນໜ້າຮັກ ແລະ ໂຣແມນຕິກ ຍິ່ງຂຶ້ນ.