ວິຖີຊີວິດ ຂອງ ຄົນ ຫວຽດ
ຊຸດສະສົມ ເງິນບູຮານຂອງອະດີດພັນເອກ
ອະດີດພັນເອກ ເລດ໋າຍຮຽບເປັນຄົນ ຂ້ອນຂ້າງລຶກລັບ ໃນວົງການນັກສະສົມເງິນບູຮານ. ເພາະເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຊື້ ຫຼື ຂາຍ, ເພິ່ນສະສົມເງິນ ດ້ວຍຄວາມມັກ, ຄວາມຫຼົງໄຫຼ ແລະ ຄວາມຢາກຮຽນຮູ້ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ຜ່ານຮູບແບບທີ່ພິມອອກໃນເງິນແຕ່ລະໃບ.
ເງິນທຸກໆ ໃບທີ່ເພິ່ນສະສົມ ແມ່ນເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ໄປພ້ອມກັບມັນ. ເລື່ອງເກັບກຳເງິນບູຮານ, ບາງທີ, ແຕ່ລະຄົນກໍ່ມີ “ວາດສະໜາ” ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເງິນບາງໃບທີ່ທ່ານ ຮຽບ ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ຊື້ກວດ, ຈາກຜູ້ຂາຍໝາກໄມ້... ຫຼືຈາກຫຼານສາວຢູ່ ສ ອາເມລິກາ, ຫ່າງຈາກເພິ່ນເຄິ່ງສີກໂລກ.
ເງິນອັດເກົ່າໃນຊຸດສະສົມເງິນ ຫວຽດນາມ ທີ່ຜະລິດໃນປີ 1968ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP
ກ່ອນຈະເກັບເງິນຈາກແຕ່ລະປະເທດ, ທ່ານ ເລດ້າຍຮຽບ ໄດ້ກະກຽມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງປະເທດນັ້ນ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ພາບ: ແທງຢາງ/VNP
ດ້ວຍລັກສະນະສະເພາະຂອງທະຫານ, ເພິ່ນມີວິທີການຈັດລຽງແລະ ໄລ່ລຽງເງິນບູຮານແຕ່ລະຊຸດຢ່າງຈະແຈ້ງ. ໃນຊຸດສະສົມເງິນບູຮານແຕ່ລະຊຸດ, ການໄລ່ລຽງ ແລະມູນຄ່າຂອງເງິນບູຮານ ໄດ້ແບ່ງອອກຕາມແຕ່ລະປີ ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ເງິນແຕ່ລະໃບ ຈະຮັກສາເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງປະຫວັດສາດ. ເງິນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນໄລຍະເວລາຂອງປະຫວັດສາດ, ປີໃດທີ່ເງິນໄດ້ພິມອອກມີຂະໜາດນ້ອຍແລະບາງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈຳນວນເງິນຂາດແຄນແລະສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ຕົວຢ່າງ: ໃບເງິນ 10.000 ດົ່ງ, ເພິ່ນມີຫຼາຍສິບຊຸດ, ສະສົມຕາມຊຸດທີ່ອອກໃນແຕ່ລະປີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຈາກການຈັດລຽງ ແລະ ໄລ່ລຽງດັ່ງກ່າວ, ຕາມທ່ານຮຽບ ແລ້ວ, ແມ່ນສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖິງລະດັບອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃນແຕ່ລະປີ.
ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງທ່ານ ຮຽບ ແມ່ນ, ເບື້ອງຫຼັງຂອງເງິນບູຮານແຕ່ລະໃບ, ຊຸດສະສົມເງິນບູຮານແຕ່ລະຊຸດແມ່ນເລື່ອງເລົ່າກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ຫຼືເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບສະພາບເງິນຕາຕິດພັນກັບແຕ່ລະໄລຍະພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ.
ດັ່ງນັ້ນເງິນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສິລະປະຈິດຕະກຳ. ເງິນແຕ່ລະໃບແມ່ນພາບແຕ້ມແຜ່ນໜຶ່ງ,ບັນຍາຍເຖິງເນື້ອໃນທີ່ຈະຖ່າຍທອດເຊັ່ນ: ທຳມະຊາດຂອງປະເທດ, ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ, ຜູ້ຄົນ, ໂຮງງານ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ. ເບິ່ງໃນຊຸດສະສົມທະນາບັດ ຫຼື ເງິນອັດເກົ່າແຕ່ລະຊຸດ ຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖິງສັນຍາລັກ, ຮູບຮ່າງເປັນທີ່ນິຍົມ ຫຼື ວັດຖຸພັນເງິນຂອງສະໄໝນັ້ນ.
ເງິນອັດສະໄໝລາຊະວົງ ຫງວຽນ (1802-1945). ພາບ: ແທງຢາງ/VNP
ເງິນສາທາລະນະລັດ ຫວຽດນາມ (1954-1975). ພາບ: ແທງຢາງ/VNP