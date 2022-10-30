ວັດທະນະທຳ
ງານບຸນ ງິງອົງ ຢູ່ ຫວຸງເຕົ່າ
ງານບຸນ ງິງອົງ ຖັ໋ງຕາມ ຫວຸງເຕົ່າ ປີ 2022 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ 2 ແຫ່ງ. ສ່ວນພິທີບູຊາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫາດ ເຈືອກ, ເຂດບູຊາ ຮ່ອນບ່າ ແລະ ເຂດບູຮານສະຖານ ປະຫວັດສາດ ສາລາ ຖັ໋ງຕາມ. ສ່ວນງານບຸນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດກັນເຈື່ອນ ແຄມທະເລ ກະເຊົ້າລອຍຟ້າ ຫວຸງເຕົ່າ.
ຕາມບັນດາຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສາລາ ຖັ໋ງຕາມ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃນປີມະໂລງ (1820), ສະໄໝລາດຊະວົງ ຫງວຽນ ເພື່ອບູຊາ ສາມອົງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ໃນການບຸກເບີກ ທ່ີດິນຫວຸງເຕົ່າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃນທ້າຍສະຕະວັດ ທີ XIX, ປະຊາຊົນ ພາຍໃນທ້ອງ ຖິ່ນ ໄດ້ສ້າງຫໍບູຊາ ບ່າຫງູ້ແຮ່ງ ແລະ ສຸສານ ອົງນາມຫາຍ, ເປັນເຂດບູຮານສະຖານ ສາລາ ຖັ໋ງຕາມ ດັ່ງໃນປັດຈຸບັນ.
ພິທີແຫ່ ອົງ ໄດ້ເລີ່ມຈາກເຮືອນມູນເຊື້ອປະຕິວັດ (ເລກ 1, ຖະໜົນ ບາກູ) ໄປຍັງສາລາ ຖັ໋ງຕາມ (ຮວ່າງຮວາຖາມ, ບ້ານ ຖັ໋ງຕາມ) ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທໍາພິທີໄຫວ້ບູຊາ ຕ່ຽນຮ່ຽນ, ພິທີເຊີນເທວະດາ, ເສັ່ນໄຫວ້ ອົງນາມຫາຍ ແລະ ອື່ນໆ.
ໃນງານບຸນລວມມີບັນດາລາຍການສະແດງ ຕ່ວງ (ຄ້າຍລໍາເລື່ອງ), ຟື້ນຄືນບັນດາການຫຼິ້ນພື້ນເມືອງ ຂອງ ຊາວປະມົງ ເຊັ່ນ: ຕຶກເບັດ, ດຶງເຊືອກ ຊາຍ-ຍິງ, ຍູ້ໄມ້ເທົ້າ, ຫຼິ້ນໝາກຮຸກເທິງຫາດຊາຍ, ສານແຫ. ເຕັ້ນແຊ, ແຂ່ງປ່ອຍວ່າວ, ຍິງໝາກບີເຫຼັກໃຫ້ຊາວປະມົງ...
ງານບຸນ ງິງອົງ ຖັ໋ງຕາມ ຫວຸງເຕົ່າ ແມ່ນວິຖີການດຳລົງຊີວິດ ວັດທະ ນະທຳ ພື້ນເມືອງ ຂອງ ປະຊາຊົນ ນະຄອນແຄມທະເລ ຫວຸງເຕົ່າເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວ ເຖິງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ງານບຸນ ງິງອົງ ແມ່ນງານບຸນໄຫວ້ບູຊາ ປາອົງ (ປາວານ) ຂອງ ຊາວປະມົງ ບັນດາແຂວງ ແຄມທະເລ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ແຂວງ ກວາງບິ່ງ ໄປຈົນເຖິງ ກ່າເມົາ. ແຕ່ລະເຂດ ຈະມີຊື່ເອີ້ນທ່ີຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ພິທີແຫ່ກະດູກ ອົງ, ພິທີເກົ່າງື, ພິທີບູຊາ ອົງ, ພິທີ ງິງອົງຖຸຍເຕື໋ອງ ແຕ່ທັງໝົດຕ່າງກໍມີຄວາມໝາຍວ່າ ປາວານ ເປັນສັດສັກສິດ ຂອງ ທ້ອງທະເລ, ເປັນຜູ້ກອບກູ້ ຜູ້ຄົນທ່ີຫາປາ ແລະ ເຮັດອາຊີບການປະມົງ. ພິທີເສັ່ນໄຫວ້ ປາອົງ ໄດ້ກາຍເປັນ ຄວາມເຊື່ອຖືພື້ນບ້ານ ແຄມທະເລ ໃນບັນດາລຸ້ນຄົນທໍາອາຊີບ ການປະມົງ ໃນບັນ ດາທ້ອງຖິ່ນ ທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງ.