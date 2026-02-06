ເພື່ອນມິດ ກັບ ຫວຽດນາມ
ກໍາປັ່ນ 17 ເຂົ້າທຽບທ່າ Lumut, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍ
ພິທີຕ້ອນຮັບກໍາປ່ັນ 17 ໄດ້ຈັດຕັ້ງທີ່ທ່າກໍາປັ່ນ Lumut ຕາມພິທີຕ້ອນຮັບກໍາປັ່ນການທະຫານ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານພັນເອກ Murthi Subromoniam ຫົວໜ້າຫ້ອງສູ້ຮົບ, ກອງເຮືອຕາເວັນຕົກ, ທະຫານເຮືອລາດຊະວົງມາເລເຊຍ.
ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບກໍາປັ່ນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຕິບັດງານມີທ່ານພັນເອກພິເສດ ຫວູຮວ່າງນາມ ທີ່ປຶກສາທູດປ້ອງກັນຊາດຫວຽດນາມ ປະຈໍາ ມາເລເຊຍ ພ້ອມດ້ວຍກັບຕັນ, ລູກເຮືອຂອງຖານທັບ Lumut.
ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ຄະນະຜູ້ແທນກອງເຮືອຕາເວັນຕົກ, ທະຫານເຮືອລາດຊະວົງມາເລເຊຍ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມກໍາປັ່ນ 17; ນາຍທະຫານເຮືອສອງປະເທດ ໄດ້ແລກປ່ຽນ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະປະຕິບັດງານໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຄະນະປະຕິບັດງານທະຫານເຮືອປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບການນໍາກອງເຮືອຕາເວັນຕົກ ແລະຖານທັບທະຫານເຮືອ Lumut; ຈັດຕັ້ງການຢ້ຽມຢາມກໍາປັ່ນສອງຝ່າຍ; ແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະຢ້ຽມຊົມທັດສະນີສະພາບບາງແຫ່ງ ຢູ່ມາເລເຊຍ.
ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະກັນລະຫວ່າງທະຫານເຮືອ ແລະກອງທັບສອງປະເທດຫວຽດນາມ-ມາເລເຊຍ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະພ້ອມກັນພັດທະນາ.