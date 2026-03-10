ວັດທະນະທຳ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ ດ້ຽນບຽນ
ຢູ່ເຮືອນອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຂດຮ່ອງຮອຍສະຖານປະຫວັດສາດ E2, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາ ແລະ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງລົ້ນເຫຼືອຕໍ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່, ນັກວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ, ນັກວັດທະນະທຳທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກ ທີ່ໄດ້ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອປົດປ່ອຍຊາດ, ສຸດຈິດສຸດໃຈເພື່ອປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.
ຖັດຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາພົນເອກ ຫວໍງວຽນຢາບ, ບັນດານັກຮົບວິລະຊົນ ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້, ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢ່າງພິລະອາດຫານໃນດິນແດນ ດ້ຽນບຽນຝູວິລະຊົນ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຮູບແບບປູກຕົ້ນມາກກາເດເມຍ ແລະ ມອບຂອງຂວັນ, ຊົມເຊີຍບັນດາຄອບຄົວດີເດັ່ນໃນການຜະລິດຕົ້ນມາກກາເດເມຍ, ພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ຢູ່ບ້ານ ຫ້ວຍຕາວ B, ຕາແສງ ປູຍີ, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະຫຼອງໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງອະນຸລັກຮັກສາ, ບູລະນະເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດ ຮິມລາມ ໄລຍະ II ນອນໃນເຂດຮ່ອງຮອຍສະຖານປະຫວັດສາດລະດັບຊາດພິເສດ ດ້ຽນບຽນຝູ, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ.
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍຄຳຊີ້ນຳຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃນການຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ດ້ຽນບຽນ ໃນທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2026.