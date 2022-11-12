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ວັດທະນະທຳ

ການຜະລິດລໍ້ເຫຼື່ອນສໍາລັບຄົນພິການ

ພະອາຈານ ດຶກມິງ ກ່າວ​ວ່າ: “ລໍ້​ເຫຼື່ອນແມ່ນ​ຂາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ຊ່ວຍ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອອກ​ຈາກ​ຕຽງ​ນອນ​ຂອງ​ໂຮງ​ໝໍ​ ແລະ​ເບິ່ງ​ທ້ອງ​ຟ້າ​ທີ່​ກວ້າງ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ພາຍນອກ”.

ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ (ຫຼືມີຊື່ວ່າ ດຽວອວຽນເຟືອງ) ເກີດເມື່ອປີ 1982 ແລະ ຮັກສາພຸດທະສາສະໜານັບແຕ່ຍັງນ້ອຍ. ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ໄດ້ເລືອກເຟັ້ນເສັ້ນທາງ “ຮ່ຳຮຽນພະພຸດທະເຈົ້າ, ບຳລຸງສ້າງຮ່າງກາຍ” ຢູ່ເຂດສາສະໜາພຸດ ອານວຽນ (ເຂດ 12, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ). 

ໄດ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ຕາ​ຕົນ​ເອງ​ວ່າ ຄົນ​ພິການ​ມີ​ຊີວິດ​ທີ່​ດ້ອຍ​ໂອກາດ, ເຈັບ​ປ່ວຍ, ຂາດ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ບໍ່​ສາມາດ​ຊື້​ລໍ້​ເຫຼື່ອນໃຫ້​ຕົນ​ເອງ, ​ໄດ້​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ເລີ່​ມມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ໃໝ່​ເຮັດ​ລໍ້​ເຫຼື່ອມ ​ແລະ ມອບໃຫ້ຄົນພິການທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

ຫວນຄືນມາໃນປີ 2015,  ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ມີໂອກາດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍ, ບ່ອນທີ່ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຟື້ນຟູ. ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ຮູ້ວ່າຄົນເຈັບຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຕ້ອງຢືມລໍ້ເຫຼື່ອມຈາກໂຮງໝໍເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍ, ພາຍຫຼັງກັບເມືອບ້ານ, ໄດ້ພຽງແຕ່ນອນຫຼັບຢູ່ຍ້ອນບໍ່ມີລົດ, ຮູ້ສຶກເຈັບປວດ, ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ຈຶ່ງຄິດຈະບໍລິຈາກລໍ້ເຫຼື່ອມໃຫ້ຄົນພິການ.

ຂ້າພະເຈົ້າກັບໄປວັດ ແລະ ເລີ່ມຊອກຫາຊື້ລົດລໍ້ເຫຼື່ອມໃໝ່ມາຊ່ວຍປະຊາຊົນ. ຕໍ່ມາເມື່ອຈຳນວນຄົນຕ້ອງການຫຼາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ຕົນເອງບໍ່ສາມາດຊື້ຂອງເກົ່າມາສ້ອມແປງໄດ້. ທຳອິດ, ຂ້າພະເຈົ້າຊື້ລົດລໍ້ເຫຼື່ອມເກົ່າດ້ວຍເງິນ 200,000-300.000 ດົ່ງ, ອີກສ່ວນໜຶ່ງ​ແມ່ນ​ບໍລິຈາກ​ໂດຍ​ຊາວ​ພຸດ, ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ກ່າວ​ວ່າ.

 

ພະອາຈານ ດຶກ​ມິ​ງ ເລີ່ມ​ຮຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ສ້າງ​ຂອງ​ລໍ້​ເຫຼື່ອມ, ໄປຊອກ​ຊື້​ແຕ່​ລະ​ສ່ວນ​ເພື່ອ​ມາປະກອບ.
ສ່ວນ​ທີ່​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ໄດ້​, ​ພະອາຈານ ດຶກ​ມິ​ງ ​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​.
ເມື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ລໍ້​ເຫຼື່ອມໃຫ້​ຄົນ​ພິການ, ພະອາຈານ ດຶກ​ມິ​ງ ​​ເຮັດຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ.
ກ່ອນທີ່ຈະເອົາລໍ້ເຫຼື່ອມໃຫ້ຜູ້ໃຊ້, ມັນຈະຖືກອະນາໄມໃຫ້ສະອາດ.
ພະອາຈານ ດຶກ​ມິ​ງ ໄດ້ເລືອກເຟັ້ນລໍ້ເຫຼື່ອມ ຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອເອົາມາສ້ອມແປງ.
ຄວາມສຸກບໍ່ໄດ້ມາຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນພິການຫຼາຍປານໃດ, ແຕ່ໄດ້ມາຈາກການເຫັນຄົນພິການທີ່ເພິ່ນຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ.

ນັບ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ, ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ​ເລີ່​ມຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ສ້າງ​ຂອງ​ລໍ້​ເຫຼື່ອນ, ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊື້​ແຕ່​ລະ​ພາກສ່ວນ​ເພື່ອ​ເອົາມາປະກອບ. “ມີລົດຄັນໜຶ່ງມີພຽງໂຄງເຫຼັກ, ມີສະໝຸນໄພບາງສ່ວນ ເພາະຄົນເຈັບນັ່ງຢູ່ເທິງລົດໄປອາບນ້ຳ, ອັນນີ້ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລົດເສື່ອມໂຊມໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລົງໄປ ເຈີ້ເລີນ (ເຂດ 5) ເພື່ອຊື້ ເຄ້ກລົດ, ຢາງລົດ, ແຜ່ນໄມ້... ໂດຍທົ່ວໄປ, ຖ້າຂາດອັນໃດ, ຂ້າພະເຈົ້າຊື້ອຸປະກອນເສີມເພື່ອປົກປິດມັນ. ລົດແມ່ນຂາຂອງຄົນພິການ, ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍ. ສາມາດຮູ້ສຶກປອດໄພ ແລະ ຍ່າງໄດ້,” ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ກ່າວວ່າ.

ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ, ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ​ໄດ້​ສົ່ງ​ລໍ້​ເຫຼື່ອມ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 3.000 ຄັນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ກ່ອນຈະເລີ່ມເຮັດວຽກ, ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງຜູ້ຮັບແຕ່ລະຄົນ, ເພາະວ່າແຕ່ລະຄົນມີສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ບາງຄົນມີຄວາມພິການຂອງມື, ບາງຄົນມີຄວາມພິການຂາ, ຕົ້ນຂາ, ບາງຄົນກໍ່ເປັນອໍາມະພາດ... ຂຶ້ນກັບສະຖານະການ, ແຕ່ລະຄົນມີຍານພາຫະນະທີ່ເໝາະສົມເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ປະຕິບັດການ, ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ລໍ້ເຫຼື່ອນພິເສດໄດ້ເກີດມາ.

ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຄົນພິການຍ່າງຢູ່ໃນລໍ້ເຫຼື່ອນ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ເຂົາເຈົ້າພວມຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ້າ. ການ​ບໍລິຈາກ​ລໍ້​ເຫຼື່ອນ ແມ່ນ​ຄື​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ໂອກາດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ ​ແລະ ພັດທະນາ, ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບັນລຸ​ຄວາມ​ໄຝ່ຝັນ​ທີ່​ຈະ​ເບິ່ງ​ທ້ອງຟ້າ, ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ກ່າວ​ວ່າ.

ນອກຈາກການມອບລົດລໍ້ເຫຼື່ອນໃຫ້ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າແລ້ວ, ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ຍັງໄດ້ໜູນຊ່ວຍຄ່າປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ຊ່ວຍເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບຢູ່ບໍລິເວນເຂດສາສະໜາພຸດ ອານວຽນ ຈົນກວ່າຈະຫາຍດີ.

ສຳລັບ ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ແລ້ວ, ຄວາມດີໃຈບໍ່ໄດ້ມາຈາກການຊ່ອຍເຫຼືອຫຼາຍປານໃດ, ແຕ່ຈາກການເຫັນຄົນພິການທີ່ເພິ່ນຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນນັບມື້, ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ລ້ຽງຊີບຢູ່ເທິງລົດລໍ້ເຫຼື່ອນ ທີ່ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ໄດ້ມອບໃຫ້.

ປະຕິບັດ: VNP/ທົງຫາຍ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ

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