ວັດທະນະທຳ
ການຜະລິດລໍ້ເຫຼື່ອນສໍາລັບຄົນພິການ
ພະອາຈານ ດຶກມິງ ກ່າວວ່າ: “ລໍ້ເຫຼື່ອນແມ່ນຂາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າອອກຈາກຕຽງນອນຂອງໂຮງໝໍ ແລະເບິ່ງທ້ອງຟ້າທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຢູ່ພາຍນອກ”.
ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ (ຫຼືມີຊື່ວ່າ ດຽວອວຽນເຟືອງ) ເກີດເມື່ອປີ 1982 ແລະ ຮັກສາພຸດທະສາສະໜານັບແຕ່ຍັງນ້ອຍ. ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ໄດ້ເລືອກເຟັ້ນເສັ້ນທາງ “ຮ່ຳຮຽນພະພຸດທະເຈົ້າ, ບຳລຸງສ້າງຮ່າງກາຍ” ຢູ່ເຂດສາສະໜາພຸດ ອານວຽນ (ເຂດ 12, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ).
ໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາຕົນເອງວ່າ ຄົນພິການມີຊີວິດທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ເຈັບປ່ວຍ, ຂາດຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ, ບໍ່ສາມາດຊື້ລໍ້ເຫຼື່ອນໃຫ້ຕົນເອງ, ໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ເລີ່ມມີວຽກເຮັດງານທຳໃໝ່ເຮັດລໍ້ເຫຼື່ອມ ແລະ ມອບໃຫ້ຄົນພິການທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.
ຫວນຄືນມາໃນປີ 2015, ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ມີໂອກາດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍ, ບ່ອນທີ່ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຟື້ນຟູ. ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ຮູ້ວ່າຄົນເຈັບຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຕ້ອງຢືມລໍ້ເຫຼື່ອມຈາກໂຮງໝໍເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍ, ພາຍຫຼັງກັບເມືອບ້ານ, ໄດ້ພຽງແຕ່ນອນຫຼັບຢູ່ຍ້ອນບໍ່ມີລົດ, ຮູ້ສຶກເຈັບປວດ, ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ຈຶ່ງຄິດຈະບໍລິຈາກລໍ້ເຫຼື່ອມໃຫ້ຄົນພິການ.
“ຂ້າພະເຈົ້າກັບໄປວັດ ແລະ ເລີ່ມຊອກຫາຊື້ລົດລໍ້ເຫຼື່ອມໃໝ່ມາຊ່ວຍປະຊາຊົນ. ຕໍ່ມາເມື່ອຈຳນວນຄົນຕ້ອງການຫຼາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ຕົນເອງບໍ່ສາມາດຊື້ຂອງເກົ່າມາສ້ອມແປງໄດ້. ທຳອິດ, ຂ້າພະເຈົ້າຊື້ລົດລໍ້ເຫຼື່ອມເກົ່າດ້ວຍເງິນ 200,000-300.000 ດົ່ງ, ອີກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນບໍລິຈາກໂດຍຊາວພຸດ”, ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ກ່າວວ່າ.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ເລີ່ມຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງລໍ້ເຫຼື່ອນ, ໄດ້ຮັບການຊື້ແຕ່ລະພາກສ່ວນເພື່ອເອົາມາປະກອບ. “ມີລົດຄັນໜຶ່ງມີພຽງໂຄງເຫຼັກ, ມີສະໝຸນໄພບາງສ່ວນ ເພາະຄົນເຈັບນັ່ງຢູ່ເທິງລົດໄປອາບນ້ຳ, ອັນນີ້ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລົດເສື່ອມໂຊມໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລົງໄປ ເຈີ້ເລີນ (ເຂດ 5) ເພື່ອຊື້ ເຄ້ກລົດ, ຢາງລົດ, ແຜ່ນໄມ້... ໂດຍທົ່ວໄປ, ຖ້າຂາດອັນໃດ, ຂ້າພະເຈົ້າຊື້ອຸປະກອນເສີມເພື່ອປົກປິດມັນ. ລົດແມ່ນຂາຂອງຄົນພິການ, ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍ. ສາມາດຮູ້ສຶກປອດໄພ ແລະ ຍ່າງໄດ້,” ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ກ່າວວ່າ.
ມາຮອດປະຈຸບັນ, ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ໄດ້ສົ່ງລໍ້ເຫຼື່ອມໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 3.000 ຄັນໃນທົ່ວປະເທດ.
ກ່ອນຈະເລີ່ມເຮັດວຽກ, ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງຜູ້ຮັບແຕ່ລະຄົນ, ເພາະວ່າແຕ່ລະຄົນມີສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ບາງຄົນມີຄວາມພິການຂອງມື, ບາງຄົນມີຄວາມພິການຂາ, ຕົ້ນຂາ, ບາງຄົນກໍ່ເປັນອໍາມະພາດ... ຂຶ້ນກັບສະຖານະການ, ແຕ່ລະຄົນມີຍານພາຫະນະທີ່ເໝາະສົມເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ປະຕິບັດການ, ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ລໍ້ເຫຼື່ອນພິເສດໄດ້ເກີດມາ.
“ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຄົນພິການຍ່າງຢູ່ໃນລໍ້ເຫຼື່ອນ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ເຂົາເຈົ້າພວມຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ້າ. ການບໍລິຈາກລໍ້ເຫຼື່ອນ ແມ່ນຄືໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບັນລຸຄວາມໄຝ່ຝັນທີ່ຈະເບິ່ງທ້ອງຟ້າ”, ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ກ່າວວ່າ.
ນອກຈາກການມອບລົດລໍ້ເຫຼື່ອນໃຫ້ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າແລ້ວ, ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ຍັງໄດ້ໜູນຊ່ວຍຄ່າປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ຊ່ວຍເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບຢູ່ບໍລິເວນເຂດສາສະໜາພຸດ ອານວຽນ ຈົນກວ່າຈະຫາຍດີ.
ສຳລັບ ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ແລ້ວ, ຄວາມດີໃຈບໍ່ໄດ້ມາຈາກການຊ່ອຍເຫຼືອຫຼາຍປານໃດ, ແຕ່ຈາກການເຫັນຄົນພິການທີ່ເພິ່ນຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນນັບມື້, ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ລ້ຽງຊີບຢູ່ເທິງລົດລໍ້ເຫຼື່ອນ ທີ່ພະອາຈານ ທິກດຶກມິງ ໄດ້ມອບໃຫ້.
ປະຕິບັດ: VNP/ທົງຫາຍ - ແປໂດຍ: ຢືຟຽນ