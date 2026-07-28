ព័ត៌មាន
WTO និង WEF បន្តអមដំណើរ និងគាំទ្រវៀតណាមក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន វ៉ាន់ថាំង បានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា WTO នឹងបន្តគាំទ្រដល់ការកសាងសមត្ថភាព ជាពិសេសក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលស៊ីជម្រៅលើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម ការផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះអន្តរជាតិ និងការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម។ តាមនោះ ជួយវៀតណាមឱ្យប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀង និងការប្តេជ្ញាចិត្តអន្តរជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជំរុញការនាំចេញ ទាក់ទាញការវិនិយោគដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងបង្កើនការប្រកួតប្រជែងសកល។
រីឯខ្លួនវិញ លោកស្រី Jennifer បានបញ្ជាក់ថា WTO នឹងបន្តអមដំណើរ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងគាំទ្រវៀតណាមក្នុងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ។ នៅចំពោះមុខគឺសម្របសម្រួលរៀបចំការពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មតាមកាលកំណត់របស់វៀតណាមនៅ WTO ក្នុងខែវិច្ឆិកា និងការអនុវត្តកម្មវិធីជំនួយបច្ចេកទេស រួមទាំងសកម្មភាពទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានពង្រីក (ITA2)។ លោកស្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តវៀតណាមឱ្យពិចារណា និងស្រាវជ្រាវការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលវិនិយោគសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (IFD)។
នៅថ្ងៃដដែលនោះ ក្នុងអំឡុងពេលជួបជាមួយសហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF) លោក Andre Hoffmann ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកង្វៀន វ៉ាន់ ថាំង បានស្នើឱ្យ WEF បន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋ និងឯកជន ដោយភ្ជាប់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជាមួយអាជីវកម្ម និងវិនិយោគិនឈានមុខគេលើពិភពលោក និងថា WEF បន្តពង្រីក និងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាម។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា ភាគីទាំងពីរនឹងផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-WEF សម្រាប់រយៈពេល ២០២៦-២០៣០ដោយផ្តោតលើវិស័យអាទិភាពដូចជា វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហិរញ្ញវត្ថុទំនើប៕