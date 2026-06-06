ព័ត៌មាន
WHO និង CDC អាហ្វ្រិកបានដាក់ចេញផែនការធំជាង
ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺអេបូឡាកើនឡើង ១៨ នាក់ ដែលធ្វើឱ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបដោយសារជំងឺដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះកើនដល់ ៨២ នាក់។
កុងហ្គោបានប្រកាស ពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡាលើកទី ១៧ របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ជំងឺនេះបានរីករាលដាលដល់ខេត្តចំនួនបីនៅភាគឦសាននៃប្រទេសកុងហ្គោ ដោយមានខេត្តអ៊ីទូរីជាចំណុចកណ្តាល។ នៅប្រទេសជិតខាងអ៊ូហ្គង់ដា ករណីអេបូឡាចំនួន ១៦ ករណីត្រូវបានបញ្ជាក់ រួមទាំងការស្លាប់ម្នាក់។ នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបំផុត ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡានៅទ្វីបអាហ្វ្រិក អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) និងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺអាហ្វ្រិក នាថ្ងៃ ទី ៥ ខែមិថុនា បានដាក់ចេញផែនការចំនួន ៥១៨ លានដុល្លារ។ ផែនការនេះ ដែលត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦ ផ្តោតលើវិស័យសំខាន់ៗ រួមមាន៖ ការសម្របសម្រួលភាពអាសន្នបន្ទាន់ ការស្ទង់មតិ ការធ្វើតេស្ត ការគ្រប់គ្រង និងបង្ការការឆ្លងមេរោគ ការថែទាំព្យាបាល និងការចល័តសហគមន៍៕