Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

WHO និង CDC អាហ្វ្រិកបានដាក់ចេញផែនការធំជាង

យោងតាមតួលេខដែលទើបបានប្រកាសរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ ចំនួនសរុបនៃករណីជំងឺអេបូឡាដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រទេសឥឡូវនេះមានចំនួន ៤៥២ ករណី ច្រើនជាងតួលេខដែលចេញផ្សាយមុននេះ គឺ ៧១ករណី។

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺអេបូឡាកើនឡើង ១៨ នាក់ ដែលធ្វើឱ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបដោយសារជំងឺដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះកើនដល់ ៨២ នាក់។

កុងហ្គោបានប្រកាស ពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡាលើកទី ១៧ របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ជំងឺនេះបានរីករាលដាលដល់ខេត្តចំនួនបីនៅភាគឦសាននៃប្រទេសកុងហ្គោ ដោយមានខេត្តអ៊ីទូរីជាចំណុចកណ្តាល។ នៅប្រទេសជិតខាងអ៊ូហ្គង់ដា ករណីអេបូឡាចំនួន ១៦ ករណីត្រូវបានបញ្ជាក់ រួមទាំងការស្លាប់ម្នាក់។ នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបំផុត ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡានៅទ្វីបអាហ្វ្រិក អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) និងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺអាហ្វ្រិក នាថ្ងៃ ទី ៥ ខែមិថុនា បានដាក់ចេញផែនការចំនួន ៥១៨ លានដុល្លារ។ ផែនការនេះ ដែលត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦ ផ្តោតលើវិស័យសំខាន់ៗ ​ រួមមាន៖ ការសម្របសម្រួលភាពអាសន្នបន្ទាន់ ការស្ទង់មតិ ការធ្វើតេស្ត ការគ្រប់គ្រង និងបង្ការការឆ្លងមេរោគ ការថែទាំព្យាបាល និងការចល័តសហគមន៍៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

និស្សិតវៀតណាមបញ្ជេញរស្មីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេរបស់ពិភពលោកនៅចិន

និស្សិតវៀតណាមបញ្ជេញរស្មីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេរបស់ពិភពលោកនៅចិន

នាទី ៥ ខែមិថុនា ពិធីប្រកាស និងប្រគល់រង្វាន់សម្រាប់ក្រុមដែលចូលរួមក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រសកលនៃការប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយ (ICT) របស់ Huawei ឆ្នាំ ២០២៥-២០២៦ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Shenzhen ខេត្ត Guangdong ប្រទេសចិន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top