Viettel នាំយកផលិតផលឧស្សាហកម្មការពារជាតិទំនើបៗ ទៅកាន់ពិព័រណ៍ការពារជាតិដ៏ធំបំផុតតំបន់អាស៊ី-អឺរ៉ុប
នៅតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មការពារជាតិ និងអវកាសអន្តរជាតិ (SAHA ២០២៦) ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល (ប្រទេសទួរគី) អគ្គក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មបច្ចេកទេសខ្ពស់ Viettel (Viettel High Tech) បាននាំមកនូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ចំនួន ៧៣ ផលិតផល នៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗចំនួន ៨ តាមនោះ ឧទ្ទេសនាមឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់វៀតណាមដល់សហគមន៍អន្តរជាតិ។ SAHA ២០២៦ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍បច្ចេកវិទ្យាការពារជាតិ និងអវកាសដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី-អឺរ៉ុប ដោយប្រមូលផ្តុំអាជីវកម្មជាង ១៧០០ មកពី ១២០ ប្រទេស រួមទាំងសាជីវកម្មការពារជាតិធំៗ អង្គការរដ្ឋាភិបាល និងយោធា (ក្រសួងការពារប្រទេស ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនៃប្រទេសផ្សេងៗ) និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍។
នេះជាលើកដំបូងដែលសហគ្រាសវៀតណាមបានចូលរួម និងជំរុញអាជីវកម្មនៅ SAHA ដែលបញ្ជាក់ពីទស្សនវិស័យ និងឱកាសរបស់ Viettel សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មការពារជាតិនៅក្នុងតំបន់នេះ។ ក្រុមហ៊ុន Viettel តំណាងឱ្យវៀតណាមនៅក្នុងសាលតាំងពិព័រណ៍ជាតិនៅក្នុងសាលលេខ ១ រួមជាមួយសាលតាំងពិព័រណ៍មកពីអាស៊ីខាងលិច និងមជ្ឈិមបូព៌ាដូចជា UAE ស្លូវ៉ាគី និងអាស៊ែបៃហ្សង់ ក៏ដូចជាម៉ាកល្បីៗ លំដាប់ពិភពលោក ដូចជា Roketsan (ទួរគី) Edge Group (UAE) Leonardo (អ៊ីតាលី) និង Airbus។
មុន SAHA ២០២៦ ក្រុមហ៊ុន Viettel High Tech បានចូលរួមជាប់លាប់នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ការពារជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនដូចជា ការតាំងពិព័រណ៍ការពារជាតិពិភពលោកឆ្នាំ ២០២៦ នៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ការតាំងពិព័រណ៍សេវាកម្មការពារជាតិអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៤ នៅម៉ាឡេស៊ី ការតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មការពារជាតិអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០២៣ នៅប៉ូឡូញ ការពារជាតិ និងសន្តិសុខឆ្នាំ ២០២៣ នៅប្រទេសថៃ។ ការរក្សាវត្តមាននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មការពារជាតិសំខាន់ៗបង្ហាញពីទិសដៅជាប់លាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Viettel គ្រុប ឆ្ពោះទៅរកការធ្វើឱ្យបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ក្លាយជាសសរស្តម្ភយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍ ខណៈពេលដែលពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ និងសមាហរណកម្មបច្ចេកវិទ្យាសកល៕