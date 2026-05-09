ព័ត៌មាន

Viettel នាំយកផលិតផលឧស្សាហកម្មការពារជាតិទំនើបៗ ទៅកាន់ពិព័រណ៍ការពារជាតិដ៏ធំបំផុតតំបន់អាស៊ី-អឺរ៉ុប

Viettel តំណាងឱ្យវៀតណាមនៅក្នុងសាលតាំងពិព័រណ៍ជាតិនៅក្នុងសាលលេខ ១ រួមជាមួយសាលតាំងពិព័រណ៍មកពីអាស៊ីខាងលិច និងមជ្ឈិមបូព៌ាដូចជា UAE ស្លូវ៉ាគី និងអាស៊ែបៃហ្សង់ ក៏ដូចជាម៉ាកល្បីៗ លំដាប់ពិភពលោក ដូចជា Roketsan (ទួរគី) Edge Group (UAE) Leonardo (អ៊ីតាលី) និង Airbus។

ស្តង់របស់ Viettel នៅឯពិព័រណ៍ SAHA ២០២៦។ រូបថត៖ qdnd.vn

នៅតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មការពារជាតិ និងអវកាសអន្តរជាតិ (SAHA ២០២៦) ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល (ប្រទេសទួរគី) អគ្គក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មបច្ចេកទេសខ្ពស់ Viettel (Viettel High Tech) បាននាំមកនូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ចំនួន ៧៣ ផលិតផល នៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗចំនួន ៨ តាមនោះ ឧទ្ទេសនាមឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់វៀតណាមដល់សហគមន៍អន្តរជាតិ។ SAHA ២០២៦ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍បច្ចេកវិទ្យាការពារជាតិ និងអវកាសដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី-អឺរ៉ុប ដោយប្រមូលផ្តុំអាជីវកម្មជាង ១៧០០ មកពី ១២០ ប្រទេស រួមទាំងសាជីវកម្មការពារជាតិធំៗ អង្គការរដ្ឋាភិបាល និងយោធា (ក្រសួងការពារប្រទេស ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនៃប្រទេសផ្សេងៗ) និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍។

នេះជាលើកដំបូងដែលសហគ្រាសវៀតណាមបានចូលរួម និងជំរុញអាជីវកម្មនៅ SAHA ដែលបញ្ជាក់ពីទស្សនវិស័យ និងឱកាសរបស់ Viettel សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មការពារជាតិនៅក្នុងតំបន់នេះ។ ក្រុមហ៊ុន Viettel តំណាងឱ្យវៀតណាមនៅក្នុងសាលតាំងពិព័រណ៍ជាតិនៅក្នុងសាលលេខ ១ រួមជាមួយសាលតាំងពិព័រណ៍មកពីអាស៊ីខាងលិច និងមជ្ឈិមបូព៌ាដូចជា UAE ស្លូវ៉ាគី និងអាស៊ែបៃហ្សង់ ក៏ដូចជាម៉ាកល្បីៗ លំដាប់ពិភពលោក ដូចជា Roketsan (ទួរគី) Edge Group (UAE) Leonardo (អ៊ីតាលី) និង Airbus។

មុន SAHA ២០២៦ ក្រុមហ៊ុន Viettel High Tech បានចូលរួមជាប់លាប់នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ការពារជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនដូចជា ការតាំងពិព័រណ៍ការពារជាតិពិភពលោកឆ្នាំ ២០២៦ នៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ការតាំងពិព័រណ៍សេវាកម្មការពារជាតិអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៤ នៅម៉ាឡេស៊ី ការតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មការពារជាតិអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០២៣ នៅប៉ូឡូញ ការពារជាតិ និងសន្តិសុខឆ្នាំ ២០២៣ នៅប្រទេសថៃ។ ការរក្សាវត្តមាននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មការពារជាតិសំខាន់ៗបង្ហាញពីទិសដៅជាប់លាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Viettel គ្រុប ឆ្ពោះទៅរកការធ្វើឱ្យបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ក្លាយជាសសរស្តម្ភយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍ ខណៈពេលដែលពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ និងសមាហរណកម្មបច្ចេកវិទ្យាសកល៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

នាថ្ងៃទី ៨ ខែឧសភា វៀតណាមនិងស្រីលង្កាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការលើកកំពស់ទំនាក់ទំនងទៅជាភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម ទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កាចាប់ពីថ្ងៃទី ៧-៨ ខែឧសភា។
