Vietnam Medipharm ២០២៦ ទាក់ទាញសហគ្រាសវៀតណាម និងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនកុះករ
Vietnam Medipharm ឆ្នាំ២០២៦ បានទាក់ទាញសហគ្រាសវៀតណាម និងអន្តរជាតិមួយចំនួនធំមកពីប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីជាង១៥ រួមមានប្រទេសបែលហ្ស៊ិក អាល្លឺម៉ង់ រុស្ស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិក ឥណ្ឌា ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង ចិន តៃវ៉ាន់ (ចិន) ហុងកុង (ចិន) ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី និងថៃ។
យោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ក្រសួងសុខាភិបាល លោក វូ ម៉ាញហា ពិព័រណ៍ឆ្នាំនេះបានពង្រីកដល់វិស័យថ្មីៗជាច្រើនដូចជា៖ បច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្ត្រឆ្លាតវៃ ការថែទាំជនចាស់ជរា និងសេវាថែទាំរយៈពេលវែង។ល។ ទាំងនេះគឺជាវិស័យដែលមានសក្តានុពលអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំធេង ស្របតាមនិន្នាការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងតម្រូវការថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាជន។
ដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីអង្គការ និងសហគ្រាសទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ Vietnam Medipharm ២០២៦ បន្តបើកចេញឱកាសជាច្រើនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការវិនិយោគ និងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា ដែលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសុខាភិបាលវៀតណាមតាមទិសដៅទំនើប មានប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបដោយចីរភាព។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិព័រណ៍នេះ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅសកម្មភាពជាច្រើន ដូចជា៖ សិក្ខាសាលា ការសន្ទនា កន្លែងពិសោធន៍សម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Health Kiosk៕