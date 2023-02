Ninh Binh ជាប់ក្នុងបញ្ជីគោលដៅទេសចរណ៍រួសរាយរាក់ទាក់បំផុតទាំង១០លើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០២៣

ទេសភាពរដូវមាសនៅ Ninh Binh។

កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ គេហទំព័រកក់បន្ទប់ដ៏ល្បីល្បាញលើពិភពលោក Booking.com បានប្រកាសជម្រើសកំពូលទាំង ១០ នៃ "គោលដៅទេសចរណ៍រួសរាយរាក់ទាក់បំផុតលើពិភពលោកឆ្នាំ ២០២៣" ដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃចំនួនជាង ២៤០ លាន ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ពីអតិថិជននៃគេហទំព័រនេះ។ ក្នុងបញ្ជីនេះ ខេត្ត Ninh Binh របស់វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី៧។

យោងតាមការឧទ្ទេសនាមរបស់ Booking.com ថា Ninh Binh គឺជារាជធានីនៃប្រទេសវៀតណាមក្នុងសតវត្សទី ១០ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ដល់ជាមួយនឹងរមណីយដ្ឋាននិងបេតិកភណ្ឌជាច្រើនដូចជា៖ តំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោក Trang An ជីវមណ្ឌលបម្រុងនិងសមុទ្រ Kim Son - Con Noi និងតំបន់ Ramsar ពិភពលោក - ត្រពាំង Van Long ជាដើម។ Ninh Binh ត្រូវបានគេប្រៀបប្រដូចនឹងប្រទេសវៀតណាមតូចមួយ ដោយមានទេសភាពសម្បូរបែបនៃព្រៃភ្នំ ទន្លេ សមុទ្រ តំបន់បម្រុងធម្មជាតិ សួនច្បារជាតិ ជីវមណ្ឌលបម្រុងពិភពលោក តំបន់ទេសចរណ៍ជាតិ និងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក។ Ninh Binh ក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសជាទីតាំងថតភាពយន្ត Hollywood ដ៏ល្បីៗមួយចំនួនដូចជា៖ "Pan and Neverland", "The Quiet American", "Kong: Skull Island" ជាដើម៕