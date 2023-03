My Khe ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នេរសមុទ្រស្អាតបំផុតទាំង ១០ នៅអាស៊ី ឆ្នាំ ២០២៣

ទេសភាពនៃឆ្នេរសមុទ្រ My Khe មើលឃើញពីខាងលើ។ (រូបថត៖ Ngo Anh/Instagram)

នៅលើ Tripadvisor អ្នកប្រើប្រាស់ Jonathan Chan (អាមេរិក) បានបន្សល់ទុកនូវមតិមួយកាលពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ អំពីឆ្នេរសមុទ្រ My Khe ដូចតទៅ៖ ខ្សាច់គឺល្អខ្លាំងណាស់ ឆ្នេរមានសំបកខ្យងជាច្រើន រលកមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ ដូច្នេះ ទីនេះជាឆ្នេរសមុទ្រល្អសម្រាប់ហែលទឹក។ មានកន្លែងលក់ភេសជ្ជៈជាច្រើនកន្លែង ឬកៅអីក្រោមម្លប់។ មានភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ។ ទេសភាពជុំវិញឆ្នេរគឺអស្ចារ្យណាស់។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ឈ្មោះ Appan Majumdar មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ផ្កាយ ៥ ដល់ឆ្នេរ My Khe។ គាត់បានទុកមតិយោបល់ចំនួន ១.២២៨ពាក្ស ដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីកន្លែងដែលគាត់ប្រាថ្នាថា គាត់អាចស្នាក់នៅបានយូរ។ បើតាមលោករូបនេះ នេះជាឆ្នេរស្អាតបំផុតមួយដែលលោកធ្លាប់ទៅលេងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ឆ្នេរសមុទ្រ My Khe មិនមានមនុស្សច្រើនទេ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងល្អ ហើយពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់។ ចំណុចលេចធ្លោមួយទៀតដែលភ្ញៀវរូបនេះលើកឡើងនៅដើមអធិប្បាយគឺសមុទ្រស្អាត។ "អ្នកអាចមុជទឹកដោយគ្មានកាកសំណល់ប្លាស្ទិក" ឡើយ៕