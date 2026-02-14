Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

MSC៖ អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អំពាវនាវឱ្យបង្កើតភាពជាដៃគូអន្តរអាត្លង់ទិកថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុប

បន្តការពិភាក្សានៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខទីក្រុងមុយនិច (MSC) លើកទី ៦២ ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងមុយនិច ក្នុងរដ្ឋបាវ៉ារៀ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ប្រធាន MSC លោក Wolfgang Ischinger បានលើកយកបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងគោលនយោបាយសន្តិសុខសកល។

ថ្លែងសុន្ទរកថាបើកនាថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈលោក Wolfgang Ischinger បានឲ្យដឹងថា គោលដៅសំខាន់នៃសន្និសីទនេះគឺដើម្បី "ជួសជុល" ទំនាក់ទំនងអន្តរអាត្លង់ទិកដែលកំពុងបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនាពេលថ្មីៗនេះ។

អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ លោក Friedrich Merz នាថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ បានបញ្ជាក់ថា MSC នៅតែជារង្វាស់សម្រាប់ស្ថានភាពនយោបាយក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរអាត្លង់ទិក និងសកលលោក។ មេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់បានពិពណ៌នាអំពីនយោបាយមហាអំណាចនាបច្ចុប្បន្នថា បានដំណើរការទៅតាមបទបញ្ញាត្តិ៖ "រហ័ស សាហាវ និងមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន" ដោយផ្តោតលើការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពល បច្ចេកវិទ្យា និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។

លោកអធិការបតី Merz បានគូសបញ្ជាក់ពី "កម្មវិធីសេរី" បួនចំណុច រួមទាំងការបង្កើតភាពជាដៃគូអន្តរអាត្លង់ទិកថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុប។ លោក Merz បានទទួលស្គាល់ថា មាន «ការបែកបាក់យ៉ាងជ្រៅ» រវាងអឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ លោកបានអំពាវនាវឱ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន និងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុប «រួមគ្នាផ្សះផ្សារ និងស្តារទំនុកចិត្តអន្តរអាត្លង់ទិកឡើងវិញ»។

ក្នុងពេលនោះ ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប លោកស្រី Ursula von der Leyen បានបញ្ជាក់ថា សហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការ «ទទួលខុសត្រូវបន្ថែមទៀតចំពោះសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួន» ក្នុងបរិបទដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់ចេញសំណួរមួយ ស្តីពីការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរបស់សម្ព័ន្ធមិត្ត។

ដោយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣-១៥ ខែកុម្ភៈ សន្និសីទ MSC បានប្រមូលផ្តុំនូវប្រមុខរដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាលជាង ៦០រូប រួមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងការពារជាតិប្រហែល ១០០នាក់។ មន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន ៥.០០០ នាក់បានធនាសន្តិសុខសម្រាប់សន្និសីទនេះ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ក្រោយរយៈពេល ១២ ថ្ងៃ ប្រព្រឹត្តទៅ (ថ្ងៃទី ២-១៣ ខែកុម្ភៈ) ពិព័រណ៍និទាឃរដូវលើកដំបូងឆ្នាំ២០២៦ បានបិទបញ្ចប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍វៀតណាមក្នុងទីក្រុងហាណូយ។ ដោយមានស្តង់ជាង ៣០០០ និងផលិតផល និងទំនិញដ៏ប្រណិតរបស់វៀតណាមរាប់ម៉ឺនមុខ ពិព័រណ៍នេះបានបង្កើតឡើងពិធីបុណ្យនិទាឃរដូវដ៏រីករាយ។
